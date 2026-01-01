工程合約書不僅是對消費者的保障，也能同樣保障承攬工程的水電師傅、工程師，在權責歸屬不明、成品不如預期時用來釐清雙方責任歸屬，是進行工程前必不可少的文件。本篇文章讓律師帶你了解工程合約書怎麼寫、該注意哪些事項！