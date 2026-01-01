曾有則酒駕拒測的新聞引發各界爭議（註一）！一位民眾聚餐吃完薑母鴨，打算徒步將機車牽往停車格停放再搭車回家，沒想到途中被警察攔停並要求進行酒測，民眾認為機車沒有發動也沒有騎乘行為，便拒絕檢測，沒想到員警不但開了他1張拒測罰單還扣了機車，且表明「警察沒有義務回答你任何問題，有事去跟法官說」，讓民眾氣得提出申訴。究竟酒後牽車算不算酒駕？駕駛的定義是什麼？民眾可不可以拒絕酒測？以及警察有沒有義務回答人民問題？律師用本文一次說明！