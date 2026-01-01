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社會新聞上常看到酒駕車禍或酒駕累犯的新聞，但究竟喝多少酒會超過酒測標準？酒駕肇事刑責和罰款有哪些？酒駕修法後新制判多重？會留下前科或扣車扣牌嗎？本文就讓律師一次告訴你2026年最新酒駕罰則和標準！
良民證是什麼？申請良民證要準備什麼資料？良民證申請要多久時間？要去哪裡辦？可以線上申請嗎？有前科還可以申請良民證嗎？資深刑事律師將於本文幫你解答良民證申辦條件、良民證領取時間與注意事項！
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
易科罰金很常寫在法院判決中，但卻也容易跟罰金刑產生誤解。到底易科罰金與罰金刑有什麼不一樣？執行傳票命令如准易科罰金意思是什麼？易科罰金可以同時緩刑嗎？本文就讓刑事律師一次幫你搞懂什麼是易科罰金！
曾有則酒駕拒測的新聞引發各界爭議（註一）！一位民眾聚餐吃完薑母鴨，打算徒步將機車牽往停車格停放再搭車回家，沒想到途中被警察攔停並要求進行酒測，民眾認為機車沒有發動也沒有騎乘行為，便拒絕檢測，沒想到員警不但開了他1張拒測罰單還扣了機車，且表明「警察沒有義務回答你任何問題，有事去跟法官說」，讓民眾氣得提出申訴。究竟酒後牽車算不算酒駕？駕駛的定義是什麼？民眾可不可以拒絕酒測？以及警察有沒有義務回答人民問題？律師用本文一次說明！
背信罪是什麼？提告需要符合哪些刑法背信罪構成要件？背信罪會被關嗎？是告訴乃論嗎？律師用3分鐘解析刑法背信罪刑責給你聽，並藉由背信舉例，讓你快速了解法條內容與實際判決，同時告訴你達成背信罪和解的好處！
哪些狀況算是刑事犯罪被害人？《犯罪被害人權益保障法》有哪些內容？犯罪被害補償金如何申請？犯罪所得沒收後會還給被害人嗎？犯罪被害人保護協會服務對象有誰？本文中刑事律師將告訴你《犯罪被害人法》的規範，說明我國對於犯罪被害人的保護方案！
拘提是什麼？誰會被拘提？拘票有哪些要件跟流程？被拘提怎麼辦？本篇文章專業刑事律師將幫你輕鬆解答！還會帶你瞭解5大拘提種類、要件及6大拘提常見Q&A！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
緩刑的意思是什麼？緩刑條件有哪些？緩刑好還是易科罰金好？關於緩刑的常見疑問，比如緩刑可以出國嗎？如何爭取緩刑？緩刑會有前科嗎及緩刑撤銷的狀況，律師都將於本文一次解��答！
賭博罪是什麼？刑法賭博罪的構成要件有哪些？線上博奕賭博罪成立條件為何？賭博罪會被關嗎？還是被罰罰金？賭客跟場主的刑責一樣嗎？賭博罪初犯會留下前科紀錄嗎？讓律師為你解析賭博罪定義，了解賭博罪的法律知識。
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
自首成立的要件是什麼？自首一定可以減刑嗎？可以減多少刑期？自首的流程是什麼？自首跟投案還有自白有什麼不同？想了解有關自首的法律定義和相關知識就看這篇！
交保是什麼意思？有什麼程序？交保等於無罪釋放嗎？交保跟具保有什麼不同？交保金會還嗎？要怎麼領回？交保金退還查詢怎麼做？關於交保的問題，交保金額計算及交保金領回、保釋金退還等，律師都將於本文幫你解惑！
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
遺棄罪也稱為棄養罪，舉凡惡意遺棄父母或是子女都算在此範疇裡面。然而，遺棄罪的構成要件是什麼？被告遺棄罪會怎樣？如何提告遺棄罪？關於遺棄罪的疑惑，律師將於本文幫你解答。
改造槍和制式槍枝差別在哪裡？玩具槍、生存遊戲的槍算改造槍嗎？違法改造槍枝刑期可能比你想像的還重！本文將帶您了解改造槍相關法律規定，以及如何判別手邊的玩具槍是否合法，避免誤觸刑法遭判刑。
打官司時，證據就是武器！但透過偷錄音得來的證據，其實是一把雙面刃！不少民眾在解決私人糾紛的時候，都會偷偷錄下對話紀錄來自保，但偷錄音的同時，卻不知道自己正冒著什麼樣的法律風險。那麼「偷錄的對話紀錄」到底可不可以當證據用呢？偷錄音是不是觸犯法律呢？讓律師為你解惑，若有問題，也可以善用文末免費法律諮詢。
偽證罪容易成立嗎？偽證罪跟誣告罪通常是在原案件提告失敗後，原被告會拿來反擊的條文依據，偽證罪刑期乍看之下很重，但法官在進行偽證罪判決前，是要檢視有無符合偽證罪構成要件的；此外，談偽證罪和解前，偽證罪告發時效也是重要環節，快跟著律師一起來看偽證罪的相關資訊。
保護管束是相當常出現在新聞報導裡的法律名詞，但你真的知道保護管束是什麼嗎？如果被判保護管束多久才會恢復自由？被判保護管束再犯其他不能犯的事情會發生什麼事？「管束 管收」又有什麼不一樣呢？本文就讓律師一次告訴你保護管束意思！
搜索票英文是Warrant，是一般認知中警察或檢察官想要進入私宅搜索時，必須出示的重要內容。然而有搜索票不開門會觸法嗎？怎樣才會開搜索票？毒品搜索票與一般搜索票有不同嗎？關於搜索票申請的詳細內容以及搜索票有效期限，律師都將於這篇與你分享。
公共危險罪定義是什麼？公共危險罪構成要件是什麼？新聞上常出現的刑法公共危險罪刑責多重？公共危險罪追訴期有多長？律師也會分享2大常見的公共危險罪行為：飆車和縱火，幫助您更了解公共危險罪！
備案有用嗎？備案有法律效力嗎？備案等於報案嗎？去警局備案的流程怎麼進行？備案後就算提告了嗎？哪些案件可以備案？備案會通知對方嗎？想知道備案流程以及備案必知的注意事項嗎？今天讓律師帶你一次解開備案常見問題！
聚眾鬥毆事件常在KTV、夜店、酒店外上演，為錢為女人為面子，兄弟義氣棍棒相挺，兩人紛爭演變成大亂鬥，讓警察居民都頭疼，於是立法院修正刑法第149條、第150條，更新聚眾鬥毆罪，並在2020年1月15日正式施行新法！新舊法之間差在哪？新增修訂哪個部分？律師用本篇文章帶你了解。
沒收是大家很常在刑事案件相關的社會新聞聽到的名詞。但你真的知道沒收定義是什麼嗎？沒收與沒入有沒有任何不同呢？沒收後的犯罪所得發還不發還？沒收新制跟舊制又有什麼不一樣？本文就讓律師一次告訴你！
醫療糾紛的定義為何？遇上醫療爭議該怎麼申訴？醫療疏失追溯期多久？隨著台灣醫糾案例越來越多，本篇讓律師帶你了解醫療疏失法律規範，提醒你醫療糾紛處理流程該注意的事。
偵查庭是什麼？通常偵查庭開幾次？關於偵查庭更詳細的內容，比如開偵查庭流程、偵查庭注意事項、去偵查庭穿著重點及偵查庭陪同等訊息，律師都將於這篇與你解惑。假如還有不了解的地方，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
簡易判決是民眾面對刑事訴訟程序時可能會有的選擇。但你真的知道簡易判決有什麼規定嗎？簡易判決處刑書是什麼呢？如果想要走簡易判決上訴又該怎麼進行？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
認罪協商是什麼？常常有人說「認罪換減刑」，這樣的制度有什麼優缺點呢？本篇文章讓律師帶你了解認罪協商制度、條件以及實務現況，有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢。
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