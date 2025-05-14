偷錄音當證據…小心告人反被告！談竊錄有無違反法律

打官司時，證據就是武器！但透過偷錄音得來的證據，其實是一把雙面刃！不少民眾在解決私人糾紛的時候，都會偷偷錄下對話紀錄來自保，但偷錄音的同時，卻不知道自己正冒著什麼樣的法律風險。那麼「偷錄的對話紀錄」到底可不可以當證據用呢？偷錄音是不是觸犯法律呢？讓律師為你解惑，若有問題，也可以善用文末免費法律諮詢。

一、關於證據的效力 法庭上講究「證據能力」，也就是這個證據「能不能用」。 違法取得的證據，例如「嚴刑逼供、詐欺、疲勞問訊」這種，依照刑事訴訟法第156條（註一），法官必須視而不見，不能當作宣判被告人有罪的理由。法律010這篇文章告訴你，偷錄音的證據在法庭上雖有很大的機會可以使用，但相對地也有構成犯罪的疑慮！ （一）偷錄音取得的對話可不可以當作證據？ 至於在談判或是通話中，當事者若透過「偷錄音」來蒐證，這樣錄下來的音檔可否作為證據，我國的「民事」與「刑事」法院分別有不一樣的答案。

二、刑事法院：可以作為證據使用！ 根據以下這些案例：最高法院104年台上字1789號、103年台上字419號、97年台上字734號刑事判決，都肯定私人錄音的證據能力。 也就是說，這些偷錄音取得的對話紀錄，可以在法庭上當作證據使用，法官可以用來作為判決有罪的理由。 （一） 民事法院：不一定！ 我國的民事法院碰到私人錄音的問題時，答案就比較不一定。 因為民事問題通常比較偏向財產、身分上的爭議，不像刑事問題那麼嚴重，要不要允許當事人利用偷錄音來當證據自保，往往會衡量個案的情況來決定。假如案情沒那麼嚴重、沒有偷錄音的必要，法官就會認為偷錄音不可以當作證據。 例如在妨害家庭（通姦）的賠償案件中，為了索取賠償而重大侵害他方隱私（尤其是私密生活、性生活），法官會認為這種抓姦、索賠雖然正當，但沒有必要透過偷錄音來實現，因此在這類案件中，偷錄音就不能拿來當作證據。 但如果在妨害名譽（講壞話、罵人）的案件裡，有的法官認為，錄下公共場合中的談話對當事人的隱私傷害不大，而罵人的話往往一閃即逝，在這種情形下，偷錄音還算合情合理，偷錄音可以當證據的可能性就比較高。

三、偷錄音的行為有沒有可能觸犯法律？ 雖然偷錄下來的證據可以用，但「偷錄音」這個行為其實踩在違法的邊緣。 刑法第315條之1規定（註二）：無故利用工具設備偷窺、偷聽，或透過錄音、照相、錄影、電磁紀錄等竊錄別人在非公開場合的舉動、對話、身體隱私部位等，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；通訊保障及監察法第24條也規定：違法監察他人通訊者，處5年以下有期徒刑。 也就是說：如果沒有合理目的或根本是非法目的，偷錄音就構成刑法「竊錄罪」以及通訊保障及監察法的「違法監聽罪」。 常見的情況像是，丈夫懷疑妻子外遇就找通信社來監聽、錄音。法院大多認為，配偶之間雖然親密，但仍有各自的隱私空間，不能因為是配偶就隨意監控與監聽對方，因此竊錄配偶的電話就構成刑法315條之1「無故」竊錄罪。

四、這樣到底要不要偷錄音來當證據？ 律師建議要看案子的類型去做決定！��從上述案例來看會發現，偷錄音雖然有機會可以當作證據，但也有可能違法。 因此，到底要不要偷錄音，就需要請專業人士進行風險評估。 （一）偷錄音風險該如何評估？律師建議考慮這些因素： 第一個：錄音環境 你是不是在公開場合？還是只是小房間對話？是面對面交談還是電話溝通？如果在光天化日之下的街道上為了存證而錄音，偷錄音侵害的隱私就比較少，法院有可能考量這個因素而判決無罪，違法的風險就比較低。 第二個：是刑事案件還是民事案件 根據案例，在刑事案件裡可以拿來當作證據的機會較高；在民事案件則有變數，像是為了抓姦偷錄的音檔，常常不能當作證據。因此，要看當事者想打什麼樣的訴訟去決定，以免冒險錄音卻不能拿來當證據，得不償失。 第三個：目的 目的也是一個重要考量。法院判決裡通常肯定「自保」這個理由，例如為了和解、傷害或毀損案件中自保而錄音存證，這時偷錄音不僅不違法，還可以拿來當證據使用。 （二）偷錄音成功作為證據案例 A為了薪資的爭議與雇主鬧翻，跑到地方政府的勞動局進行勞資爭議調解。A為了自保，偷偷錄下跟雇主協商、談話或爭執的對話內容。雇主發現以後很不爽，憤而提告A涉犯刑法第315條之1妨害秘密罪。 但法官認為，A跟雇主的勞資糾紛已經發生，為了將來的調解程序或訴訟程序中能提出證據來自保，是一種合法目的，因此判決A無罪。（參考高雄地方法院106年度自字第3號刑事判決） 反之，像上面說的「抓姦」，大多法院都不太承認這個目的，蓄意誘導對方（甚至用暴力逼��迫對方自白）也不正當，這兩種情況都可能構成犯罪，不建議錄音。 偷錄音只是一種手段，為了避免錯用害己，若有上述案例以外的狀況，建議先詢問律師，才能確保在合法的狀況下好好的處理糾紛！ 如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！

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