一、搶奪罪是什麼？3 大構成要件、刑期一次看

我們日常生活當中，時常會聽到的「搶錢」、「搶包包」等行為，通常新聞媒體會用「搶劫」來統稱，但法律用語將搶劫的行為分得更細，像是搶奪、強盜、竊盜等。本篇將介紹的搶奪罪定義，就是指乘人「來不及」抗拒、防備時，公然奪走他人財物的行為。

（一）搶奪罪有哪些構成要件？

不�法意圖

搶奪罪的構成要件，包含犯罪目的是為自己或是為第三人而故意奪取他人財物，過程未經他人同意，且行為人並無該物品的所有權。

公然搶奪

搶奪罪是指行為人在被害人眼前搶走其財物，而不是默默「偷」拿。在搶奪過程中，被害人知曉事件的發生、過程。

乘人不及

當行為人犯罪時，被害人來不及反抗，但未達完全不可抗拒的地步。也就是說，犯案過程中，行為人並沒有做出使被害人不能抗拒的行為。

（二）搶奪罪刑責多重？搶奪罪是告訴乃論嗎？

搶奪罪判多久？

根據《刑法》第 325、326 條，搶奪罪可處 6 個月以上、5 年以下有期徒刑。若搶奪行為導致被害人重傷，可判處 3 年以上、10 年以下有期徒刑；若搶奪致人於死，則會判處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑。

另外，若搶奪行為是侵入住宅、攜帶兇器或結夥 3 人以上等情形，則為「加重搶奪罪」，將判處 1 年以上、7 年以下徒刑。

告訴乃論 or 非告訴乃論？

搶奪罪一律為「非告訴乃論之罪」。也就是說，被害人就算不想提告，想摸摸鼻子算了，檢察官也必須主動偵查、法院也會給予判決，使犯罪人受到一定程度的懲罰。

（三）沒搶到或丟棄贓物，搶奪罪還會成立嗎？

無論搶奪行為成功與否，罪名都會成立。搶奪罪的既遂（犯罪完成）、未遂（犯罪未完成），差別在於被害人的財物是否「置於犯人的實力支配之下」。換句話說，如果在搶奪他人財物時，立刻受到他人阻止使犯�罪行為中斷、未將目標財物拿到手，就屬於搶奪未遂罪。

根據《刑法》第 25 條規定：「未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。」搶奪未遂仍需負擔刑責，但因為沒有真正搶到財物，可以減輕處罰。

另外，若行為人搶奪逃逸後，因被害人或他人追趕、贓物過重等原因，而於半路丟棄贓物，此種情況，由於行為人有將該財物置於其實力支配之下，屬於犯罪完成的行為，因此為搶奪既遂罪。

（四）被搶了怎麼辦？律師教你 4 步驟應對

Step1：保持冷靜

若遇到被搶奪財物時，盡可能使自己冷靜下來，並記住歹徒特徵（如車牌號碼、身高體型）。

Step2：提出告訴

到警局或地檢署提告、詳述描述事發經過，也可透過律師提出自訴。此步驟就算被害人不想對其追究，檢察官仍需追查。

Step3：偵辦調查

檢察官蒐集證據、調查。過程中需要被害人與警方、律師充分合作，回憶事發當下的細節。

Step4：起訴、判決

法官依蒐集到的證據及雙方說法，判決行為人刑期。