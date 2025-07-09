搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析 - 法律010
雷皓明律師
2025-07-09 更新
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
一、搶奪罪是什麼？3 大構成要件、刑期一次看
我們日常生活當中，時常會聽到的「搶錢」、「搶包包」等行為，通常新聞媒體會用「搶劫」來統稱，但法律用語將搶劫的行為分得更細，像是搶奪、強盜、竊盜等。本篇將介紹的搶奪罪定義，就是指乘人「來不及」抗拒、防備時，公然奪走他人財物的行為。
（一）搶奪罪有哪些構成要件？
-
不�法意圖
搶奪罪的構成要件，包含犯罪目的是為自己或是為第三人而故意奪取他人財物，過程未經他人同意，且行為人並無該物品的所有權。
-
公然搶奪
搶奪罪是指行為人在被害人眼前搶走其財物，而不是默默「偷」拿。在搶奪過程中，被害人知曉事件的發生、過程。
-
乘人不及
當行為人犯罪時，被害人來不及反抗，但未達完全不可抗拒的地步。也就是說，犯案過程中，行為人並沒有做出使被害人不能抗拒的行為。
（二）搶奪罪刑責多重？搶奪罪是告訴乃論嗎？
搶奪罪判多久？
根據《刑法》第 325、326 條，搶奪罪可處 6 個月以上、5 年以下有期徒刑。若搶奪行為導致被害人重傷，可判處 3 年以上、10 年以下有期徒刑；若搶奪致人於死，則會判處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑。
另外，若搶奪行為是侵入住宅、攜帶兇器或結夥 3 人以上等情形，則為「加重搶奪罪」，將判處 1 年以上、7 年以下徒刑。
告訴乃論 or 非告訴乃論？
搶奪罪一律為「非告訴乃論之罪」。也就是說，被害人就算不想提告，想摸摸鼻子算了，檢察官也必須主動偵查、法院也會給予判決，使犯罪人受到一定程度的懲罰。
（三）沒搶到或丟棄贓物，搶奪罪還會成立嗎？
無論搶奪行為成功與否，罪名都會成立。搶奪罪的既遂（犯罪完成）、未遂（犯罪未完成），差別在於被害人的財物是否「置於犯人的實力支配之下」。換句話說，如果在搶奪他人財物時，立刻受到他人阻止使犯�罪行為中斷、未將目標財物拿到手，就屬於搶奪未遂罪。
根據《刑法》第 25 條規定：「未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。」搶奪未遂仍需負擔刑責，但因為沒有真正搶到財物，可以減輕處罰。
另外，若行為人搶奪逃逸後，因被害人或他人追趕、贓物過重等原因，而於半路丟棄贓物，此種情況，由於行為人有將該財物置於其實力支配之下，屬於犯罪完成的行為，因此為搶奪既遂罪。
（四）被搶了怎麼辦？律師教你 4 步驟應對
Step1：保持冷靜
若遇到被搶奪財物時，盡可能使自己冷靜下來，並記住歹徒特徵（如車牌號碼、身高體型）。
Step2：提出告訴
到警局或地檢署提告、詳述描述事發經過，也可透過律師提出自訴。此步驟就算被害人不想對其追究，檢察官仍需追查。
Step3：偵辦調查
檢察官蒐集證據、調查。過程中需要被害人與警方、律師充分合作，回憶事發當下的細節。
Step4：起訴、判決
法官依蒐集到的證據及雙方說法，判決行為人刑期。
二、竊盜 vs 搶奪 vs 強盜差別為何？用表格快速理解
（一）竊盜、搶奪、強盜的犯罪樣態
|竊盜罪
|搶奪罪
|強盜罪
|使用暴力
|弱
|中
|強
|被害人知情
|✕
|◯
|◯
|使用暴力
|✕
|◯
|◯
|被害人反抗
|無
|不及反抗
|無法反抗
|犯罪類型
|非告訴乃論
（親屬：告訴乃論）
|非告訴乃論
|非告訴乃論
|刑期
|5 年以下有期徒刑、拘�役或 50 萬元以下罰金
|6 個月以上、5 年以下有期徒刑
|5 年以上有期徒刑
（二）竊盜罪和搶奪罪差異
依《刑法》第 320 條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪。」竊盜罪行為人不會與當事人正面交鋒，而是採取和平的手法偷走財物。簡單來說，竊盜就是未經他人同意，「偷偷摸摸」地拿走他人的財物，事發時當事人並不知情。常見行為如小偷進入他人家中偷走錢財。
竊盜罪與搶奪罪差別在於，竊盜罪不會使用暴力手段獲取財物，且被害人是在不知情的情況被竊取財物。
（三）搶奪罪跟強盜罪有什麼不同？
強盜罪的手法是三者當中最激烈的。依《刑法》第 320 條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪。」
搶奪、強盜最大的差別，在於「被害人反抗」的情況。搶奪罪之被害人為「來不及」反抗，如走在路上被騎士抽走包包；而強盜罪之被害人為「完全無法」反抗，像是被下藥、挨打，使其無法反抗而獲取其財物。
三、3 類型搶奪罪案例分享
- （1）飛車搶錢
某天失業的陳先生和黃先生為了籌錢買酒，決定共乘摩托車，去路上隨機挑選有錢人行搶。倆人將目標瞄向遠處一名背著名牌包的婦人，並靠向路旁慢速行駛靠近，黃先生看準時機伸手搶走婦人包包，陳先生也加速催油門駛離，婦人完全來不及反抗。最後警方逮到倆人，依搶奪罪嫌送辦。
- （2）假裝問路
沉迷賭博的林先生，向地下錢莊借錢欠下大筆債務，決定鋌而走險，在一處人數不多的公園內，假裝向一位老婦人問路，實則伸手扯下老婦人的金項鍊，拔腿就跑，老婦人無力追趕只好報警。事後警方循線逮到林先生，依搶奪罪移送偵辦。
- （3）搶奪未遂
彭先生因肚子餓沒錢買食物，在超商外頭徘徊，看見一名女學生在付錢時，拿出裝有 2,000 元鈔票的錢包，因此尾隨女學生並伸手搶奪她的錢包，女學生嚇得大聲尖叫，一旁的店家、路人都趕來阻止，彭先生眼看無法得逞，便逃到附近的店家。最後彭先生被警方逮到，依搶奪未遂罪送辦。
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！