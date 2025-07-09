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搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析 - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-07-09 更新

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

目錄

一、搶奪罪是什麼？3 大構成要件、刑期一次看

我們日常生活當中，時常會聽到的「搶錢」、「搶包包」等行為，通常新聞媒體會用「搶劫」來統稱，但法律用語將搶劫的行為分得更細，像是搶奪、強盜、竊盜等。本篇將介紹的搶奪罪定義，就是指乘人「來不及」抗拒、防備時，公然奪走他人財物的行為。

（一）搶奪罪有哪些構成要件？

  • 不法意圖
    搶奪罪的構成要件，包含犯罪目的是為自己或是為第三人而故意奪取他人財物，過程未經他人同意，且行為人並無該物品的所有權。

  • 公然搶奪
    搶奪罪是指行為人在被害人眼前搶走其財物，而不是默默「偷」拿。在搶奪過程中，被害人知曉事件的發生、過程。

  • 乘人不及
    當行為人犯罪時，被害人來不及反抗，但未達完全不可抗拒的地步。也就是說，犯案過程中，行為人並沒有做出使被害人不能抗拒的行為。

搶奪罪構成要件

（二）搶奪罪刑責多重？搶奪罪是告訴乃論嗎？

搶奪罪判多久？

根據《刑法》第 325、326 條，搶奪罪可處 6 個月以上、5 年以下有期徒刑。若搶奪行為導致被害人重傷，可判處 3 年以上、10 年以下有期徒刑；若搶奪致人於死，則會判處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑。

另外，若搶奪行為是侵入住宅、攜帶兇器或結夥 3 人以上等情形，則為「加重搶奪罪」，將判處 1 年以上、7 年以下徒刑。

告訴乃論 or 非告訴乃論？

搶奪罪一律為「非告訴乃論之罪」。也就是說，被害人就算不想提告，想摸摸鼻子算了，檢察官也必須主動偵查、法院也會給予判決，使犯罪人受到一定程度的懲罰。

（三）沒搶到或丟棄贓物，搶奪罪還會成立嗎？

無論搶奪行為成功與否，罪名都會成立。搶奪罪的既遂（犯罪完成）、未遂（犯罪未完成），差別在於被害人的財物是否「置於犯人的實力支配之下」。換句話說，如果在搶奪他人財物時，立刻受到他人阻止使犯罪行為中斷、未將目標財物拿到手，就屬於搶奪未遂罪。

根據《刑法》第 25 條規定：「未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。」搶奪未遂仍需負擔刑責，但因為沒有真正搶到財物，可以減輕處罰。

另外，若行為人搶奪逃逸後，因被害人或他人追趕、贓物過重等原因，而於半路丟棄贓物，此種情況，由於行為人有將該財物置於其實力支配之下，屬於犯罪完成的行為，因此為搶奪既遂罪。

（四）被搶了怎麼辦？律師教你 4 步驟應對

Step1：保持冷靜

若遇到被搶奪財物時，盡可能使自己冷靜下來，並記住歹徒特徵（如車牌號碼、身高體型）。

Step2：提出告訴

到警局或地檢署提告、詳述描述事發經過，也可透過律師提出自訴。此步驟就算被害人不想對其追究，檢察官仍需追查。

Step3：偵辦調查

檢察官蒐集證據、調查。過程中需要被害人與警方、律師充分合作，回憶事發當下的細節。

Step4：起訴、判決

法官依蒐集到的證據及雙方說法，判決行為人刑期。

二、竊盜 vs 搶奪 vs 強盜差別為何？用表格快速理解

（一）竊盜、搶奪、強盜的犯罪樣態

竊盜罪搶奪罪強盜罪
使用暴力
被害人知情
使用暴力
被害人反抗不及反抗無法反抗
犯罪類型非告訴乃論
（親屬：告訴乃論）		非告訴乃論非告訴乃論
刑期5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金6 個月以上、5 年以下有期徒刑5 年以上有期徒刑

（二）竊盜罪和搶奪罪差異

依《刑法》第 320 條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪。」竊盜罪行為人不會與當事人正面交鋒，而是採取和平的手法偷走財物。簡單來說，竊盜就是未經他人同意，「偷偷摸摸」地拿走他人的財物，事發時當事人並不知情。常見行為如小偷進入他人家中偷走錢財。

竊盜罪與搶奪罪差別在於，竊盜罪不會使用暴力手段獲取財物，且被害人是在不知情的情況被竊取財物。

（三）搶奪罪跟強盜罪有什麼不同？

強盜罪的手法是三者當中最激烈的。依《刑法》第 320 條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪。」

搶奪、強盜最大的差別，在於「被害人反抗」的情況。搶奪罪之被害人為「來不及」反抗，如走在路上被騎士抽走包包；而強盜罪之被害人為「完全無法」反抗，像是被下藥、挨打，使其無法反抗而獲取其財物。

三、3 類型搶奪罪案例分享

  • （1）飛車搶錢

某天失業的陳先生和黃先生為了籌錢買酒，決定共乘摩托車，去路上隨機挑選有錢人行搶。倆人將目標瞄向遠處一名背著名牌包的婦人，並靠向路旁慢速行駛靠近，黃先生看準時機伸手搶走婦人包包，陳先生也加速催油門駛離，婦人完全來不及反抗。最後警方逮到倆人，依搶奪罪嫌送辦。

  • （2）假裝問路

沉迷賭博的林先生，向地下錢莊借錢欠下大筆債務，決定鋌而走險，在一處人數不多的公園內，假裝向一位老婦人問路，實則伸手扯下老婦人的金項鍊，拔腿就跑，老婦人無力追趕只好報警。事後警方循線逮到林先生，依搶奪罪移送偵辦。

  • （3）搶奪未遂

彭先生因肚子餓沒錢買食物，在超商外頭徘徊，看見一名女學生在付錢時，拿出裝有 2,000 元鈔票的錢包，因此尾隨女學生並伸手搶奪她的錢包，女學生嚇得大聲尖叫，一旁的店家、路人都趕來阻止，彭先生眼看無法得逞，便逃到附近的店家。最後彭先生被警方逮到，依搶奪未遂罪送辦。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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