做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！ - 法律010
雷皓明律師
2026-04-28 更新
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
一、什麼是筆錄？為什麼要做筆錄？
筆錄不僅是一份簡單的問答記錄，更是攸關案件走向的關鍵法律文件。無論您是被害人、證人或涉案關係人，當您接到通知需要製作筆錄時，了解它的本質與目的，能幫助您更有效地保障自身權益。在刑事程序的各個階段中，筆錄都扮演著不可或缺的角色，它將您的陳述轉化為正式的法律記錄，並可能成為日後訴訟的重要依據。
（一）筆錄的法律定義與性質
從法律角度來看，筆錄定義是指司法機關、警察機關或其他有權機關，在執行職務過程中，將相關人員的陳述以書面形式記載而成的正式文件。這份文件必須詳實記錄問答內容、製作時間地點、在場人員身分，以及相關法律權利的告知事項。
筆錄具有三個重要的法律性質。首先，它是公文書的一種，具有公信力與證據能力。其次，筆錄內容受到法律程序的嚴格規範，製作過程必須符合《刑事訴訟法》的相關規定。最後，筆錄一旦經過當事人簽名確認，就具有法律效力，不能隨意更改或否認。
以警詢筆錄為例，它是由警察單位在辦案初期，對案件關係人進行詢問時所製作的記錄文件。根據《警察職權行使法》與《刑事訴訟法》相關規定，司法警察在執行調查時可對涉嫌犯罪的人進行詢問，並製作筆錄記錄所有重要細節。這份�文件雖然屬於調查初期的行政性文書，但它的內容卻可能對後續的司法程序產生深遠影響。
（二）筆錄在刑事程序的作用
筆錄在刑事程序中的重要性無可取代。它是案件事實的第一手記錄，也是司法機關了解案情的主要來源。當檢察官評估是否起訴時，筆錄內容往往是最重要的參考依據之一。
從證據保全的角度來看，筆錄能夠即時固定當事人的陳述內容。隨著時間推移，人的記憶可能模糊或改變，但筆錄能保存案發當時或接近案發時的第一手證詞。這種即時性讓筆錄在證據價值上具有特殊地位。
此外，偵訊筆錄在檢察官決定是否起訴的過程中扮演關鍵角色。檢察官會仔細審視筆錄中的每一個細節，評估證據是否充分、陳述是否合理、前後是否一致。如果筆錄內容出現重大矛盾或疑點，可能直接影響案件的走向。
筆錄也會影響法院的審理與判決。法官在審理案件時，會比對不同階段的筆錄內容，檢視證詞的一致性與可信度。前後筆錄如果出現明顯矛盾，可能削弱證詞的證明力，甚至影響最終的判決結果。
（三）警詢筆錄、偵訊筆錄與審判筆錄的差異
刑事案件從調查到審判會經歷不同階段，每個階段製作的筆錄在性質與效力上都有所不同。了解這三種筆錄的差異，能幫助您清楚知道自己目前處於哪個程序階段，以及應該如何因應。
|筆錄類型
|製作機關
|程序階段
|主要目的
|法律效力
|警詢筆錄
|警察機關
|調查階段
|蒐集案情概要，初步了解事實
|屬於傳聞證據，需經交互詰問才能作為證據
|偵訊筆錄
|地檢署檢察官
|偵查階段
|決定是否起訴的關鍵依據
|具有較高證據能��力，但仍需法院審酌
|審判筆錄
|法院
|審判階段
|記錄法庭審理過程與證詞
|記載一切訴訟程序
1.警詢筆錄
警詢筆錄是由司法警察在案件調查初期製作。這個階段的主要目的是快速掌握案情，蒐集基本事實與證據線索。由於警察並非審判機關，警詢筆錄在法律上屬於傳聞證據，原則上需要經過法庭的交互詰問程序，才能作為判決的證據使用。
2.偵訊筆錄
偵訊筆錄則是由檢察官在偵查階段製作。檢察官會根據警方移送的案件資料，進一步深入調查，並傳喚相關人員製作筆錄。這個階段的筆錄對於檢察官決定是否起訴至關重要，其證據能力也比警詢筆錄來得高。
3.審判筆錄
審判筆錄是在法院審判階段製作，記錄法庭上的所有程序與證詞。這是三種筆錄中法律效力最高的，因為它是在法官主持下、經過完整訴訟程序所製作。審理筆錄中的證詞通常會經過交互詰問，當事人的陳述也受到最嚴格的程序保障。
值得注意的是，這三種筆錄在當事人權利保障上也有差異。警詢階段的權利告知相對簡略，而到了偵查與審理階段，檢察官與法官會更詳細地告知您的訴訟權利。律師陪同權在警詢階段常受到限制，但在偵查與審理階段則受到較完整的保障。因此，了解自己正在製作哪一種筆錄，才能適當地主張自己的權利，做出最有利的應對。
二、哪些情況下會被通知做筆錄？
無論是透過電話、簡訊或正式通知書，收到做筆錄通知時，最重要的是先確認自己的法律身分。警方或檢察官會以不同方式聯繫您，可能是通知書、電話或甚至親自到府通知。
您在案件中的身分決定了您享有的權利與應盡的義務。確認自己是「證人」、「被害人」還是「被告(犯罪嫌疑人)」非常關鍵。不同身分在筆錄程序中的權利保障有顯著差異。
以下將詳細說明三種最常見的做筆錄通知情況，幫助您了解每種身分的特點與注意事項。
（一）遭受犯罪侵害時的報案筆錄
當您不幸成為犯罪行為的受害者時，向警方報案後就需要製作被害人筆錄。常見的情況包括遭受詐騙、竊盜、傷害、恐嚇或其他刑事犯罪。
警方會請您詳細說明案件發生的經過。您需要提供犯罪發生的時間、地點、過程等資訊。如果知道嫌疑人的特徵或身分，也應該完整陳述。
作為被害人，您有義務配合調查並提供真實資訊。被害人筆錄的內容將直接影響警方偵辦案件的方向。您提供的證據與陳述越詳細，越有助於追訴犯罪者。
製作被害人筆錄時，建議攜帶相關證據資料。例如受傷照片、醫療診斷書、財物損失清單、對話紀錄等。這些資料能讓您的陳述更具說服力。
（二）知悉案情的第三方作證
如果您目擊某個犯罪事件，或者知道案件相關資訊，警方或檢察官可能會通知您以證人身分製作證人筆錄。證人在刑事訴訟程序中扮演重要角色。
證人有作證的法定義務。除非符合特定法律規定的情況，否則不能拒絕作證。但如果您的證詞可能使自己或特定親屬受到刑事追訴，法律賦予您拒絕證言的權利。
製作證人筆錄時，您只需陳述自己親眼所見或親耳所聞的事實。不要憑猜測或道聽途說提供資訊。誠實陳述是證人最重要的責任。
值得注意的是，證人身分製作筆錄時，律師不一定可以陪同在場。這與被告身分的權利保障有所不同。如果您對自己的證人身分有疑慮，建議事先諮詢律師。
（三）涉嫌犯罪的訊問程序
當您被懷疑涉及某項犯罪時，警方會以被告或犯罪嫌疑人身分通知您製作筆錄。收到這類通知時，您的法律地位最為敏感，務必謹慎應對。
被告筆錄與嫌疑人筆錄的製作程序基本相同。此時您享有完整的訴訟權利保障，包括保持緘默的權利、請求律師陪同的權利等。
強烈建議以被告或嫌疑人身分製作筆錄時，委任律師陪同。律師可以協助您了解問題的法律意涵，避免不利於己的陳述。專業法律協助能有效保障您的權益。
製作嫌疑人筆錄前，您有權保持緘默。不要因為緊張或壓力而倉促回答問題。仔細思考每個問題，必要時可以要求暫停或諮詢律師。
以下表格整理了三種身分在製作筆錄時的主要差異：
|身分類別
|通知原因
|主要義務
|核心權利
|律師陪同
|被害人
|遭受犯罪侵害並報案
|配合調查提供真實資訊
|請求警方保護與偵辦
|可自行決定
|證人
|目擊或知悉案件相關資訊
|依法作證陳述事實
|特定情況下拒絕證言權
|原則上不可陪同
|被告/嫌疑人
|被懷疑涉及犯罪行為
|配合訊問程序
|緘默權、律師陪同權等完整保障
|強烈建議委任
如果您對收到的通知有任何疑問，建議立即與發出通知的單位確認。詢問清楚自己的身分、製作筆錄的原因以及需要攜帶的資料。充分準備能讓筆錄程序更順利進行。
三、做筆錄的完整流程是什麼？
從接到通知到完成簽名，筆錄製作過程包含幾個關鍵階段，每個階段都有需要注意的重點。無論您是被害人、證人或被告，熟悉整個做筆錄程序能讓您更安心地面對詢問。以下將詳細說明筆錄流程的每一個環節，幫助您做好充分準備。
整個流程從收到通知開始，經過身分確認、權利告知、問答記錄，最後以簽名捺印結束。每個步驟都有其法律意義，也都關係到您的權益保障。
（一）收到通知書後的報到程序
當您收到警方或檢察署的通知書時，第一步是仔細確認通知書上的重要資訊。通知書會載明報到的時間、地點、案由，以及您的身分角色。
您應該提前確認以下事項：
- 時間安排：確認自己能否依約定時間到場，若有衝突應儘早聯繫承辦人員改期
- 地點確認：查明確切地址與交通方式，預留充足的交通時間
- 身分證件：準備好國民身分證或其他有效身分證明文件
- 律師陪同：若您是被告或嫌疑人，可考慮委任律師陪同到場
- 相關資料：整理案件相關的證據、文件或記錄
到達警局或檢察署後，應先向櫃台或值班人員報到。報到時繳交身分證件，並告知您是依通知前來製作筆錄。承辦人員會引導您到詢問室或偵訊室等候。
如果您因故無法依時到場，務必提前致電承辦人員說明原因並協調改期。無正當理由不到場可能會被拘提，或影響您的權益。
（二）身分確認與法定權利告知
進入詢問程序後，承辦人員會先進行身分確認。這個步驟包括核對您的姓名、出生日期、身��分證字號、戶籍地址等基本資料，確保詢問對象正確無誤。
身分確認完成後，承辦人員必須依法進行權利告知。這是筆錄製作中極為重要的環節，直接影響筆錄的法律效力。
權利告知的內容包括：
- 身分角色：明確告知您是以被害人、證人或被告的身分接受詢問
- 案由說明：說明本次詢問涉及的案件類型與案由
- 緘默權：若您是被告或嫌疑人，有權保持緘默，不自證己罪
- 律師陪同權：有權請求律師在場陪同，或請求與信賴之人聯絡
- 閱覽筆錄權：筆錄完成後有權閱覽全文並要求更正
承辦人員會詢問您是否了解這些權利，並在筆錄中記載權利告知的過程。您應該認真聆聽，如有不清楚的地方可以立即發問。
（三）問答進行與筆錄記載方式
筆錄製作採取一問一答的方式進行。承辦人員會針對案件事實提出問題，您的回答會被逐字記錄下來。這個過程需要您保持專注，清楚回答每一個問題。
現代筆錄流程通常會全程錄音錄影。這項措施是為了確保筆錄內容的真實性與完整性，也是保障您權益的重要機制。
筆錄記載有兩種常見方式：
- 手寫筆錄：承辦人員以手寫方式逐句記錄您的陳述
- 電腦打字：承辦人員使用電腦即時輸入您的回答內容
無論採用哪種方式，筆錄都會以問答格式呈現。問題與答案會分別列出，清楚標示誰問、誰答。
在回答問題時，應該注意以下原則：
- 根據事實回答，不要猜測或臆測
- 如實陳述自己知道的部分，不知道的就說不知道
- 回答應該簡潔明確，避免模稜兩可
- 聽清楚問題再回答，不確定時可請求重複或澄清
整個問答過程可能持續數十分鐘到數小時不等，視案件��複雜程度而定。中途如需休息或上廁所，可以向承辦人員提出。
（四）核對內容後的簽名與捺印
當問答結束後，承辦人員會將完整的筆錄交給您審閱。這是做筆錄程序中最關鍵的步驟，絕對不能草率對待。
您應該仔細閱讀筆錄的每一個字，確認以下事項：
- 個人資料是否正確無誤
- 問答內容是否與您的陳述一致
- 是否有遺漏或誤記的地方
- 文字表達是否清楚，有無歧義
- 權利告知的記載是否完整
如果發現任何錯誤或不符之處，應立即要求更正。承辦人員會在錯誤處劃線修改，並在旁邊簽名或蓋章確認。較大幅度的修改可能需要重新製作該頁筆錄。
您也可以要求補充說明。如果覺得某些回答不夠完整，或有需要澄清的地方，可以請求在筆錄中加註或補充。
確認筆錄內容完全無誤後，才能進行筆錄簽名與捺印。通常需要在每一頁的頁尾簽名或捺印，表示您確認該頁內容。最後一頁會有專門的簽名欄位，註明筆錄完成時間。
完成簽名捺印後，整個筆錄製作程序就正式結束。您可以向承辦人員索取筆錄影本，作為日後參考之用。
|流程階段
|主要內容
|注意事項
|所需時間
|報到程序
|繳交身分證件、等候安排
|提前確認時地、準備相關資料
|10-20分鐘
|身分確認與權利告知
|核對基本資料、告知法定權利
|仔細聆聽、如有疑問立即發問
|5-10分鐘
|問答記錄
|一問一答、逐字記載、錄音錄影
|如實陳述、回答清楚、可要求休息
|30分鐘-數小時
|審閱與筆錄簽名
|核對內容、要求更正、簽名捺印
|逐字閱讀、發現錯誤立即反映
|10-30分鐘
（五）筆錄內容有錯誤可以修改嗎？
發現筆錄內容與實際陳述不符時，您絕對有權要求修正。筆錄完成後，警方或檢察官會給您審閱內容，這是確保筆錄正確性的關鍵時刻。
您應該仔細確認自己的陳述是否被正確記載，是否有遺漏重要資訊。如果發現筆錄錯誤或記載不完整，千萬不要猶豫，立即提出您的意見。
根據法律規定，您享有以下權利：
- 完整閱讀整份筆錄的每一個字
- 要求逐字修正錯誤、模糊不清的語句
- 要求刪除未經您同意擅自增加的內容
- 補充您認為應該記載但被遺漏的重要資訊
了解筆錄修改的時機與方法，能有效保障您的權益。接下來將詳細說明不同情況下的處理方式。
1.當場發現問題立即處理
在製作筆錄的過程中，如果您發現承辦人員記載的內容與您的陳述不符，應該立即提出要求修正。這是最佳的筆錄修改時機，因為筆錄尚未完成，修改程序相對簡單。
當場修正的標準方式通常是將錯誤處用單線劃除。在旁邊空白處寫上正確內容，並由您捺印確認修改。
如果是遺漏了重要內容，您可以明確告知承辦人員需要補充記載的事項。承辦人員會將您的補充說明加入筆錄中。
如何有效表達修正要求？您可以這樣說：
- 「這裡記載的內容不是我說的，我的意思是......」
- 「這段話少了一個重要細節，我當時還說了......」
- 「這個字詞不正確，應該改成......」
如果承辦人員拒絕修正，您可以堅定但禮貌地表示：「這與我的陳述不符，請記載我要求更正但未獲准許。」這樣的記載可以作為日後澄清的依據。
2.簽名後的補救處理方式
如果筆錄已經簽名完成後才發現筆錄錯誤，補救雖然較為複雜但並非沒有機會。您可以立即向承辦人員反映問題，說明哪些內容有誤。
承辦人員可能會為您製作補充筆錄或更正筆錄。在補充筆錄中，您可以詳細說明原筆錄的錯誤之處，以及正確的內容應該是什麼。
如果當下承辦人員不願意配合，也不必過度擔心。您可以在下次製作筆錄時，主動說明前次筆錄的錯誤，並要求記載您的澄清說 明。
實務上常見的筆錄更正情況包括：
- 時間、地點記載錯誤
- 金額數字記載不正確
- 人名或稱謂寫錯
- 重要情節被遺漏或誤載
建議您在離開前先拍照保存筆錄內容。這樣回家後可以仔細檢視，如發現問題能及時處理。
3.正式聲請更正的完整流程
如果需要正式進行筆錄更正程序，您可以向原製作筆錄的機關提出書面聲請。
聲請筆錄更正時，您的書面聲請應該包含以下內容：
- 案件基本資訊（案號、製作日期、您的身分）
- 明確指出哪些內容有錯誤（第幾頁第幾行）
- 說明正確內容應該是什麼
- 解釋為何需要更正的理由
- 附上相關證據（如有）
機關收到聲請後會進行審核。如果認為有更正必要，可能會通知您到場製作補充筆錄，或直接在原筆錄上附註更正說明。
如果您不確定如何撰寫聲請書，建議尋求律師協助。律師可以協助您撰寫完整的更正聲請，並說明法律依據，提高更正成功的機會。
記住，筆錄更正程序是您的法定權利。不要因為擔心麻煩或害怕得罪承辦人員而放棄更正錯誤。
筆錄的正確性直接影響案件發展，任何錯誤都可能造成不利後果。及早發現、及時處理，才能確保您的權益不受損害。
四、做筆錄會問什麼問題？常見提問類型解析
走進偵查室前，了解可能面對的筆錄問題類型，能幫助您更從容應對。許多當事人因為不清楚警察問話的方向與目的，在回答時容易過度緊張或答非所問。其實，筆錄提問都有一定的邏輯與順序，從基本資料確認到案件核心事實，再到細節與動機的深入探討，每個階段都有其法律意義。
本節將為您完整解析做筆錄時的常見提問類型。無論您是被害人、證人或嫌疑人，事前了解這些問題的性質與目的，都能讓您在接受案件詢問時更有準備，也更能保障自己的權益。
（一）個人基本資料的確認性問題
每一次筆錄的開始，偵查人員必定會先確認您的個人基本資料。這些確認性問題看似簡單，但對後續的法律程序卻有重要影響。
基本資料問題包括：
- 姓名、性別、出生年月日與身分證字號
- 戶籍地址與實際居住地址
- 聯絡電話與緊急聯絡人資訊
- 職業、任職公司或學校名稱
- 教育程度與經濟狀況
- 是否有別名或別號
這些資料的正確性會影響文書送達、聯繫通知等程序。如果您的地址或電話有變更，務必據實告知並更新。經濟狀況的詢問則可能與日後的具保金額或易科罰金有關。
回答這類問題時，請保持誠實並提供正確資訊。故意提供錯誤資料可能構成妨害公務或使公務員登載不實罪。
（二）案件事實的核心問題
確認完基本資料後，偵查人員會進入案件的核心事實詢問。這是整個筆錄最關鍵的部分，您的回答將直接影響案件的走向與結果。
核心問題通常包括：
- 您是否承認實施了被指控的行為？
- 對於告訴人或檢舉人的指控有何意見？
- 您對本案情節是否知悉？了解程度如何？
- 您的行為是否符合犯罪構成要件？
- 對於相關證據(如監視器畫面、帳戶交易紀錄)有何說明？
在詐欺案件中，警察可能會問：「您是否有提供帳戶給他人使用？」、「您是否知道對方會用來詐騙？」在傷害案件中則會問：「您是否有毆打告訴人？」、「對方指控您動手，您的意見為何？」
回答這類核心問題時必須格外謹慎。建議您在回答前先理解問題的法律意涵，必要時可主張緘默權或請求律師協助。切勿在不清楚問題意思時就草率回答。
（三）時間、地點、人物的細節性問題
為了建立完整的案件事實，偵查人員會針對各種細節進行詳細詢問。這些細節問題的目的是將您的陳述與其他證據相互印證。
時間方面的提問：
- 案件發生的具體日期（年、月、日）
- 發生的時間點（上午、下午、幾點幾分）
- 事件持續的時間長度
- 您的作息時間與行蹤
地點方面的提問：
- 案件發生的詳細地址或場所名稱
- 現場環境的描述（室內或戶外、店家或路邊）
- 您當時所在的位置與移動路線
人物方面的提問：
- 在場人士的身分與人數
- 您與當事人的關係（認識或陌生）
- 是否有共犯或共同被告
- 證人的姓名與聯絡方式
這些細節性問題需要您盡可能回憶並據實陳述。如果記憶模糊，可以誠實表示「不確定」或「不記得」，不要為了配合偵查人員而編造不實的細�節。前後陳述的一致性非常重要。
（四）動機、原因與因果關係的深入探詢
在較複雜的案件中，偵查人員會深入探討您行為背後的動機與原因。這些深層問題旨在了解犯罪的主觀要件，以及行為與結果之間的因果關係。
常見的深入探詢包括：
- 您為什麼要做出該行為？動機是什麼？
- 您與被害人之間是否有仇恨或糾紛？
- 您當時的心理狀態如何？是否出於故意或過失？
- 您是否預見行為可能產生的結果？
- 有無其他人教唆、幫助或共同實施？
例如在提供帳戶的詐欺案件中，警方會問：「您為何將帳戶交給他人？」、「對方如何說服您提供帳戶？」、「您是否知道帳戶可能被用於不法用途？」這些問題的回答將影響是否構成詐欺罪的故意要件。
回答動機與因果關係的問題時，務必坦誠說明真實情況。如果您確實不知情或受到欺騙，應該清楚陳述當時的認知狀態。但也要注意不要主動提供過多不必要的資訊，以免產生不利的法律效果。
了解這些常見的筆錄問題類型後，您可以事前做好心理準備與資料整理。記住，面對任何問題都有權利請求說明或諮詢律師，不要因為緊張而做出不利於己的陳述。
五、做筆錄時您享有哪些法定權利？
做筆錄不僅是配合調查，更是行使法定權利的重要時刻，懂得運用這些筆錄權利才能真正保障自己。許多人面對警方或檢察官時，往往因為緊張而忘記自己擁有的保護機制。其實《刑事訴訟法》早已為您設下完整的權利保障體系，讓您在筆錄過程中不致於處於完全被動的地位。
了解並正確行使這些權利，能有效避免不利於己的陳述，也能確保筆錄內容真實反映您的意思。接下來將為您詳細說明每一項重要權利的具體內容與行使方式。
（一）您有權保持沉默，不必自證己罪
根據《刑事訴訟法》規定，緘默權是您最重要的法定保障之一。這項權利的核心精神源自於不自證己罪原則，意思是您不需要提供任何可能使自己陷於不利處境的證詞。無論是作為被告或犯罪嫌疑人，您都有絕對的權利選擇對任何問題保持沉默。
偵查機關在開始訊問前，依法必須明確告知您享有不自證己罪的權利。即使警方暗示「不說話會對你更不利」或施加心理壓力，您仍可堅持行使緘默權。這項權利不會因為您的沉默而被視為認罪或有罪的證據。
值得注意的是，行使緘默權是一種策略選擇。在某些情況下，適當陳述有利事實反而能幫助釐清案情。建議您在律師的協助下，評估何時該說、何時該保持沉默，才能做出最有利的決定。
（二）您可以要求律師或信賴的人陪同在場
被告或犯罪嫌疑人享有律師陪同權，這是保障您訴訟權利的重要機制。您有權在筆錄製作過程中，隨時選任辯護人到場協助。律師的專業能幫助您理解警方問題背後的法律意涵，避免因誤解而做出不當陳述。
律師在場可以發揮以下關鍵作用：
- 監督程序合法性：確保偵查機關依法進行訊問，不使用不當誘導或威脅手段
- 即時提供法律建議：協助您判斷哪些問題應該回答，哪些應保持沉默
- 確保筆錄正確記載：檢視筆錄內容是否真實反映您的陳述，避免曲解或遺漏
- 保護您的合法權益：適時提出異議或要求更正不當記載
如果您一時無法聯絡到律師，在某些情況下也可以請求信賴的親友陪同。雖然親友不能提供法律專業建議，但他們的在場能讓您感到安心，也能作為筆錄過程的見證人。
（三）您必須完整閱讀筆錄並可要求修正錯誤
筆錄製作完成後，您擁有筆錄更正權，這是確保筆錄內容正確的最後防線。偵查人員必須讓您完整閱讀筆錄全文，絕不能催促您快速簽名。您有充分的時間仔細核對每一個字、每一句話是否正確記載您的陳述。
在閱讀筆錄時，請特別注意以下重點：
- 語意是否正確：檢查記載內容是否真實反映您的原意，有無曲解或誤解之處
- 細節是否完整：確認時間、地點、人物等重要細節是否正確無誤
- 是否有遺漏：您認為重要但未被記載的資訊，可以要求補充
- 是否有增添：檢查是否有您未曾陳述但被記載的內容
發現任何錯誤、模糊不清或不完整的地方，您都可以立即要求修正。偵查人員必須依您的要求進行更正，不得拒絕。修正完成後，您才在筆錄上簽名捺印，千萬不要在未仔細閱讀的情況下就簽名。
（四）面對不當提問，您有權拒絕回答
並非所有問題您都必須回答。當遇到誘導性、威脅性、侮辱性或與案件無關的問題時，您有明確的權利拒絕回答。偵查人員應以中立、客觀的方式提問，不得使用引導您做出特定回答的問話技巧。
以下是您可以拒絕回答的問題類型：
- 誘導性問題：例如「你是不是因為嫉妒才這麼做？」這類已預設答案的提問
- 複合式問題：一次包含多個問題，容易造成混淆或誤導
- 與案件無關的問題：涉及個人隱私但與案情無關的提問
- 重複性問題：已經回答過卻反覆詢問，企圖讓您改變說法
當您認為問題不當時，可以明確表示「這個問題具有誘導性，我拒絕回答」。如果有律師陪同，律師也可以適時提出異議，要求偵查人員改以適當方式提問。記住，保護自己不受不當訊問侵害，也是您的基本權利。
充分了解並善用這些筆錄權利，能讓您在面對筆錄程序時更有信心，也能確保整個過程公平、合法。如果您對自己的權利有任何疑問，建議及早諮詢專業刑事律師，讓律師協助您做出最適當的應對策略。
六、誰可以調閱筆錄？怎麼調筆錄？
（一）誰可以調筆錄？
在刑事程序中，並非所有人都能隨意調閱筆錄資料。調閱權限的規定涉及多重考量，包括保障當事人的訴訟權益、維護偵查機密，以及確保司法程序的公正進行。許多人完成筆錄製作後，都希望能立即取得副本查看內容是否正確。
然而，實際情況往往因案件所處階段、您的法律身分，以及偵查不公開原則而有所不同。了解這些權限規定，能幫助您更有效地保障自身權益，也避免因不當聲請而耽誤時間。
1.當事人的查閱權限與階段限制
作為案件當事人，您對於自己製作的筆錄確實享有一定的筆錄調閱權。但這項權利的行使範圍會因案件進行階段而有明顯差異。在偵查階段，也就是案件尚未起訴前，基於偵查保密的需要，當事人通常無法立即調閱筆錄內容。
這項限制的主要目的是避免洩漏偵查方向、防止串證，以及保護其他證人的安全。即使您是被害人或證人，在這個階段也必須等待案件偵查終結。然而，一旦案件進入起訴後的審判階段，情況就會大不相同。
被告及其辯護人可以依法聲請閱卷，查看包括筆錄在內的所有卷證資料。被害人在審判階段也享有一定的閱卷權限，可以了解案件進展與相關證據內容。這些權限的設計是為了平衡偵查保密與訴訟防禦權之間的關係。
2.律師的完整閱卷與調�閱權利
委任律師是獲取筆錄內容最有效的途徑之一。根據刑事訴訟法規定，辯護人在偵查階段就享有一定的閱卷權。律師可以查閱與審查證據，協助當事人了解案件狀況，並準備適當的防禦策略。
在審判階段，辯護人的閱卷權更為完整且明確。律師可以閱覽、抄錄或攝影卷內所有資料，包括警詢筆錄、偵訊筆錄、證人證詞等文件。這項權利確保被告能充分行使防禦權，了解檢察官掌握的所有證據。
3.親屬與關係人的查閱限制
許多被告或被害人的家屬會詢問，是否能代為調閱筆錄？原則上，親屬、朋友等關係人沒有直接的筆錄調閱權。這項限制是為了保護當事人隱私，避免案件資訊不當擴散，同時維護偵查程序的完整性。
不過，在特定情況下仍有例外可能。如果當事人因故無法親自處理，可以透過正式的授權委託程序，讓親屬或信賴之人代為聲請。此外，如果當事人已經死亡或喪失行為能力，其法定代理人或繼承人可能享有一定的查閱權限。
這些例外情況通常需要提供相關證明文件，例如授權書、親屬關係證明、死亡證明書等。建議您在聲請前先諮詢律師或向承辦機關確認所需文件，以免白跑一趟。
4.偵查保密原則與開放例外
偵查不公開原則是我國刑事訴訟法的重要制度。這項原則的核心目的包括保護案件偵查順利進行、避免證人受到威脅或串證、保障當事人隱私，以及防止社會輿論干擾司法判斷。因此，在偵查階段，相關筆錄與卷證資料原則上不對外公開。
然而，偵查不公開並非絕對禁止任何資訊揭露。在某些特殊情況下，為了保障被告的防禦權、避免冤獄發生，或符合重大公共利益，仍可能突破這項原則。例如，當被告需要特定證據來證明自己的清白時，法院可能��准許提前閱卷權的行使。
此外，檢察官在偵查終結後會製作起訴書或不起訴處分書，這些文件會載明案件事實與證據概要。當事人可以透過這些文件初步了解筆錄查閱的主要內容。如果您對偵查階段的筆錄內容有疑慮，建議儘早委任律師協助處理。
了解調閱筆錄的權限規定，能幫助您在適當時機取得必要資訊，同時避免違反法律規定。當您不確定自己是否有調閱權限時，尋求專業法律協助永遠是最安全的選擇。
（二）怎麼調閱筆錄？
聲請調閱筆錄並不複雜，只要掌握各階段的正確聲請對象和所需文件即可。根據案件目前所處的階段不同，您需要向警察機關、地檢署或法院提出調閱筆錄聲請。了解每個階段的聲請程序與注意事項，能幫助您更順利地取得所需的筆錄資料。
不同階段的聲請筆錄方式有其特殊規定。在偵查階段受到偵查不公開原則的限制，取得筆錄的難度較高。但進入審判階段後，當事人的閱卷權利會更加完整，聲請程序也相對簡便。
1.警察機關的筆錄調閱管道
如果案件仍在警察調查階段，想要取得警詢筆錄聲請會面臨一些實務上的困難。基於偵查不公開原則，警察機關通常不會直接提供筆錄副本給當事人。這是為了避免影響案件調查的進行，也防止證人或被告之間串證。
不過在某些特殊情況下，您仍有機會取得警詢筆錄。如果您需要製作書面答辯或說明，可以向承辦員警說明具體理由。有些員警會考量實際需求，酌情提供筆錄內容供您參考。
更有效的方式是委任律師處理。律師可以用辯護人身分向檢察署聲請閱卷，間接取得警詢筆錄。這種方式的成功率較高，也符合法律程序的規定。
向警察機關聲請筆錄時，建議準備以下資料：
- 當事人身分�證明文件
- 案件編號或受（處）理案件證明單
- 書面聲請說明函，載明聲請理由
- 如由律師代理，需附上委任書與律師證書
2.檢察署偵查階段的聲請程序
案件移送到地檢署後，偵查筆錄聲請的正規管道是透過辯護人聲請閱卷。被告或犯罪嫌疑人可以委任律師，由律師以辯護人身分向承辦檢察官提出閱卷聲請。這是取得偵查卷宗最合法也最完整的方式。
辯護人聲請閱卷時，可以查看卷宗內的所有筆錄資料。包括警詢筆錄、偵訊筆錄、證人筆錄等相關文件。這對於了解案情發展、準備答辯策略都非常重要。
提出閱卷聲請需要準備下列文件：
- 閱卷聲請書，載明案號與聲請理由
- 律師證書影本
- 委任書正本或影本
- 辯護人身分證明文件
檢察官原則上應該准許辯護人閱卷。但如果認為有妨害偵查之虞，可以限制閱卷的時間或範圍。例如在偵查初期，檢察官可能會延後閱卷時間，等到調查工作較為完整後再開放。
實務上，辯護人可以在閱卷時抄錄筆錄內容，或聲請影印卷宗資料。有些地檢署提供數位閱卷系統，讓律師可以用電腦查看卷宗，提高效率。
3.法院審判階段的閱卷權利
案件起訴到法院後，被告及辯護人享有更完整的閱卷權利。在審判階段，您可以向法院聲請閱覽、抄錄、攝影卷宗內的所有資料。這包括各階段的筆錄、證據文件、照片、影音資料等。
向法院提出閱卷聲請的程序相對簡單。您需要填寫閱卷聲請狀，說明當事人身分與聲請理由，向法院書記官處提出。法院通常會指定特定時間與地點，讓當事人或律師前往閱卷。
被告本人也可以聲請閱卷，不一定要透過律師。但實務上建議由律師協助，因為律師更了解如何從卷宗中找出有利的證據，也能判斷哪些筆錄內容對辯護有幫助。
法院階段的聲請筆錄程序包含以下步驟：
|步驟
|作業內容
|所需時間
|提出聲請
|填寫閱卷聲請狀，向書記官處遞交
|當日完成
|法院審核
|法院確認身分與資格，指定閱卷時間
|3-7個工作天
|現場閱卷
|到法院指定地點查閱卷宗，可抄錄或攝影
|依卷宗多寡而定
|取得影本
|如需影印，需繳納影印費用後領取
|當日或隔日
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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