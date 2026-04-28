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做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-04-28 更新

筆錄

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

目錄

一、什麼是筆錄？為什麼要做筆錄？

筆錄不僅是一份簡單的問答記錄，更是攸關案件走向的關鍵法律文件。無論您是被害人、證人或涉案關係人，當您接到通知需要製作筆錄時，了解它的本質與目的，能幫助您更有效地保障自身權益。在刑事程序的各個階段中，筆錄都扮演著不可或缺的角色，它將您的陳述轉化為正式的法律記錄，並可能成為日後訴訟的重要依據。

（一）筆錄的法律定義與性質

從法律角度來看，筆錄定義是指司法機關、警察機關或其他有權機關，在執行職務過程中，將相關人員的陳述以書面形式記載而成的正式文件。這份文件必須詳實記錄問答內容、製作時間地點、在場人員身分，以及相關法律權利的告知事項。

筆錄具有三個重要的法律性質。首先，它是公文書的一種，具有公信力與證據能力。其次，筆錄內容受到法律程序的嚴格規範，製作過程必須符合《刑事訴訟法》的相關規定。最後，筆錄一旦經過當事人簽名確認，就具有法律效力，不能隨意更改或否認。

以警詢筆錄為例，它是由警察單位在辦案初期，對案件關係人進行詢問時所製作的記錄文件。根據《警察職權行使法》與《刑事訴訟法》相關規定，司法警察在執行調查時可對涉嫌犯罪的人進行詢問，並製作筆錄記錄所有重要細節。這份文件雖然屬於調查初期的行政性文書，但它的內容卻可能對後續的司法程序產生深遠影響。

（二）筆錄在刑事程序的作用

筆錄在刑事程序中的重要性無可取代。它是案件事實的第一手記錄，也是司法機關了解案情的主要來源。當檢察官評估是否起訴時，筆錄內容往往是最重要的參考依據之一。

從證據保全的角度來看，筆錄能夠即時固定當事人的陳述內容。隨著時間推移，人的記憶可能模糊或改變，但筆錄能保存案發當時或接近案發時的第一手證詞。這種即時性讓筆錄在證據價值上具有特殊地位。

此外，偵訊筆錄在檢察官決定是否起訴的過程中扮演關鍵角色。檢察官會仔細審視筆錄中的每一個細節，評估證據是否充分、陳述是否合理、前後是否一致。如果筆錄內容出現重大矛盾或疑點，可能直接影響案件的走向。

筆錄也會影響法院的審理與判決。法官在審理案件時，會比對不同階段的筆錄內容，檢視證詞的一致性與可信度。前後筆錄如果出現明顯矛盾，可能削弱證詞的證明力，甚至影響最終的判決結果。

（三）警詢筆錄、偵訊筆錄與審判筆錄的差異

刑事案件從調查到審判會經歷不同階段，每個階段製作的筆錄在性質與效力上都有所不同。了解這三種筆錄的差異，能幫助您清楚知道自己目前處於哪個程序階段，以及應該如何因應。

筆錄類型製作機關程序階段主要目的法律效力
警詢筆錄警察機關調查階段蒐集案情概要，初步了解事實屬於傳聞證據，需經交互詰問才能作為證據
偵訊筆錄地檢署檢察官偵查階段決定是否起訴的關鍵依據具有較高證據能力，但仍需法院審酌
審判筆錄法院審判階段記錄法庭審理過程與證詞記載一切訴訟程序

1.警詢筆錄

警詢筆錄是由司法警察在案件調查初期製作。這個階段的主要目的是快速掌握案情，蒐集基本事實與證據線索。由於警察並非審判機關，警詢筆錄在法律上屬於傳聞證據，原則上需要經過法庭的交互詰問程序，才能作為判決的證據使用。

2.偵訊筆錄

偵訊筆錄則是由檢察官在偵查階段製作。檢察官會根據警方移送的案件資料，進一步深入調查，並傳喚相關人員製作筆錄。這個階段的筆錄對於檢察官決定是否起訴至關重要，其證據能力也比警詢筆錄來得高。

3.審判筆錄

審判筆錄是在法院審判階段製作，記錄法庭上的所有程序與證詞。這是三種筆錄中法律效力最高的，因為它是在法官主持下、經過完整訴訟程序所製作。審理筆錄中的證詞通常會經過交互詰問，當事人的陳述也受到最嚴格的程序保障。

值得注意的是，這三種筆錄在當事人權利保障上也有差異。警詢階段的權利告知相對簡略，而到了偵查與審理階段，檢察官與法官會更詳細地告知您的訴訟權利。律師陪同權在警詢階段常受到限制，但在偵查與審理階段則受到較完整的保障。因此，了解自己正在製作哪一種筆錄，才能適當地主張自己的權利，做出最有利的應對。

二、哪些情況下會被通知做筆錄？

無論是透過電話、簡訊或正式通知書，收到做筆錄通知時，最重要的是先確認自己的法律身分。警方或檢察官會以不同方式聯繫您，可能是通知書、電話或甚至親自到府通知。

您在案件中的身分決定了您享有的權利與應盡的義務。確認自己是「證人」、「被害人」還是「被告(犯罪嫌疑人)」非常關鍵。不同身分在筆錄程序中的權利保障有顯著差異。

以下將詳細說明三種最常見的做筆錄通知情況，幫助您了解每種身分的特點與注意事項。

（一）遭受犯罪侵害時的報案筆錄

當您不幸成為犯罪行為的受害者時，向警方報案後就需要製作被害人筆錄。常見的情況包括遭受詐騙、竊盜、傷害、恐嚇或其他刑事犯罪。

警方會請您詳細說明案件發生的經過。您需要提供犯罪發生的時間、地點、過程等資訊。如果知道嫌疑人的特徵或身分，也應該完整陳述。

作為被害人，您有義務配合調查並提供真實資訊。被害人筆錄的內容將直接影響警方偵辦案件的方向。您提供的證據與陳述越詳細，越有助於追訴犯罪者。

製作被害人筆錄時，建議攜帶相關證據資料。例如受傷照片、醫療診斷書、財物損失清單、對話紀錄等。這些資料能讓您的陳述更具說服力。

（二）知悉案情的第三方作證

如果您目擊某個犯罪事件，或者知道案件相關資訊，警方或檢察官可能會通知您以證人身分製作證人筆錄。證人在刑事訴訟程序中扮演重要角色。

證人有作證的法定義務。除非符合特定法律規定的情況，否則不能拒絕作證。但如果您的證詞可能使自己或特定親屬受到刑事追訴，法律賦予您拒絕證言的權利。

製作證人筆錄時，您只需陳述自己親眼所見或親耳所聞的事實。不要憑猜測或道聽途說提供資訊。誠實陳述是證人最重要的責任。

值得注意的是，證人身分製作筆錄時，律師不一定可以陪同在場。這與被告身分的權利保障有所不同。如果您對自己的證人身分有疑慮，建議事先諮詢律師。

（三）涉嫌犯罪的訊問程序

當您被懷疑涉及某項犯罪時，警方會以被告或犯罪嫌疑人身分通知您製作筆錄。收到這類通知時，您的法律地位最為敏感，務必謹慎應對。

被告筆錄與嫌疑人筆錄的製作程序基本相同。此時您享有完整的訴訟權利保障，包括保持緘默的權利、請求律師陪同的權利等。

強烈建議以被告或嫌疑人身分製作筆錄時，委任律師陪同。律師可以協助您了解問題的法律意涵，避免不利於己的陳述。專業法律協助能有效保障您的權益。

製作嫌疑人筆錄前，您有權保持緘默。不要因為緊張或壓力而倉促回答問題。仔細思考每個問題，必要時可以要求暫停或諮詢律師。

以下表格整理了三種身分在製作筆錄時的主要差異：

身分類別通知原因主要義務核心權利律師陪同
被害人遭受犯罪侵害並報案配合調查提供真實資訊請求警方保護與偵辦可自行決定
證人目擊或知悉案件相關資訊依法作證陳述事實特定情況下拒絕證言權原則上不可陪同
被告/嫌疑人被懷疑涉及犯罪行為配合訊問程序緘默權、律師陪同權等完整保障強烈建議委任

如果您對收到的通知有任何疑問，建議立即與發出通知的單位確認。詢問清楚自己的身分、製作筆錄的原因以及需要攜帶的資料。充分準備能讓筆錄程序更順利進行。

誰會被要求做筆錄

三、做筆錄的完整流程是什麼？

從接到通知到完成簽名，筆錄製作過程包含幾個關鍵階段，每個階段都有需要注意的重點。無論您是被害人、證人或被告，熟悉整個做筆錄程序能讓您更安心地面對詢問。以下將詳細說明筆錄流程的每一個環節，幫助您做好充分準備。

整個流程從收到通知開始，經過身分確認、權利告知、問答記錄，最後以簽名捺印結束。每個步驟都有其法律意義，也都關係到您的權益保障。

（一）收到通知書後的報到程序

當您收到警方或檢察署的通知書時，第一步是仔細確認通知書上的重要資訊。通知書會載明報到的時間、地點、案由，以及您的身分角色。

您應該提前確認以下事項：

  • 時間安排：確認自己能否依約定時間到場，若有衝突應儘早聯繫承辦人員改期
  • 地點確認：查明確切地址與交通方式，預留充足的交通時間
  • 身分證件：準備好國民身分證或其他有效身分證明文件
  • 律師陪同：若您是被告或嫌疑人，可考慮委任律師陪同到場
  • 相關資料：整理案件相關的證據、文件或記錄

到達警局或檢察署後，應先向櫃台或值班人員報到。報到時繳交身分證件，並告知您是依通知前來製作筆錄。承辦人員會引導您到詢問室或偵訊室等候。

如果您因故無法依時到場，務必提前致電承辦人員說明原因並協調改期。無正當理由不到場可能會被拘提，或影響您的權益。

（二）身分確認與法定權利告知

進入詢問程序後，承辦人員會先進行身分確認。這個步驟包括核對您的姓名、出生日期、身分證字號、戶籍地址等基本資料，確保詢問對象正確無誤。

身分確認完成後，承辦人員必須依法進行權利告知。這是筆錄製作中極為重要的環節，直接影響筆錄的法律效力。

權利告知的內容包括：

  • 身分角色：明確告知您是以被害人、證人或被告的身分接受詢問
  • 案由說明：說明本次詢問涉及的案件類型與案由
  • 緘默權：若您是被告或嫌疑人，有權保持緘默，不自證己罪
  • 律師陪同權：有權請求律師在場陪同，或請求與信賴之人聯絡
  • 閱覽筆錄權：筆錄完成後有權閱覽全文並要求更正

承辦人員會詢問您是否了解這些權利，並在筆錄中記載權利告知的過程。您應該認真聆聽，如有不清楚的地方可以立即發問。

（三）問答進行與筆錄記載方式

筆錄製作採取一問一答的方式進行。承辦人員會針對案件事實提出問題，您的回答會被逐字記錄下來。這個過程需要您保持專注，清楚回答每一個問題。

現代筆錄流程通常會全程錄音錄影。這項措施是為了確保筆錄內容的真實性與完整性，也是保障您權益的重要機制。

筆錄記載有兩種常見方式：

  • 手寫筆錄：承辦人員以手寫方式逐句記錄您的陳述
  • 電腦打字：承辦人員使用電腦即時輸入您的回答內容

無論採用哪種方式，筆錄都會以問答格式呈現。問題與答案會分別列出，清楚標示誰問、誰答。

在回答問題時，應該注意以下原則：

  • 根據事實回答，不要猜測或臆測
  • 如實陳述自己知道的部分，不知道的就說不知道
  • 回答應該簡潔明確，避免模稜兩可
  • 聽清楚問題再回答，不確定時可請求重複或澄清

整個問答過程可能持續數十分鐘到數小時不等，視案件複雜程度而定。中途如需休息或上廁所，可以向承辦人員提出。

（四）核對內容後的簽名與捺印

當問答結束後，承辦人員會將完整的筆錄交給您審閱。這是做筆錄程序中最關鍵的步驟，絕對不能草率對待。

您應該仔細閱讀筆錄的每一個字，確認以下事項：

  • 個人資料是否正確無誤
  • 問答內容是否與您的陳述一致
  • 是否有遺漏或誤記的地方
  • 文字表達是否清楚，有無歧義
  • 權利告知的記載是否完整

如果發現任何錯誤或不符之處，應立即要求更正。承辦人員會在錯誤處劃線修改，並在旁邊簽名或蓋章確認。較大幅度的修改可能需要重新製作該頁筆錄。

您也可以要求補充說明。如果覺得某些回答不夠完整，或有需要澄清的地方，可以請求在筆錄中加註或補充。

確認筆錄內容完全無誤後，才能進行筆錄簽名與捺印。通常需要在每一頁的頁尾簽名或捺印，表示您確認該頁內容。最後一頁會有專門的簽名欄位，註明筆錄完成時間。

完成簽名捺印後，整個筆錄製作程序就正式結束。您可以向承辦人員索取筆錄影本，作為日後參考之用。

流程階段主要內容注意事項所需時間
報到程序繳交身分證件、等候安排提前確認時地、準備相關資料10-20分鐘
身分確認與權利告知核對基本資料、告知法定權利仔細聆聽、如有疑問立即發問5-10分鐘
問答記錄一問一答、逐字記載、錄音錄影如實陳述、回答清楚、可要求休息30分鐘-數小時
審閱與筆錄簽名核對內容、要求更正、簽名捺印逐字閱讀、發現錯誤立即反映10-30分鐘

（五）筆錄內容有錯誤可以修改嗎？

發現筆錄內容與實際陳述不符時，您絕對有權要求修正。筆錄完成後，警方或檢察官會給您審閱內容，這是確保筆錄正確性的關鍵時刻。

您應該仔細確認自己的陳述是否被正確記載，是否有遺漏重要資訊。如果發現筆錄錯誤或記載不完整，千萬不要猶豫，立即提出您的意見。

根據法律規定，您享有以下權利：

  • 完整閱讀整份筆錄的每一個字
  • 要求逐字修正錯誤、模糊不清的語句
  • 要求刪除未經您同意擅自增加的內容
  • 補充您認為應該記載但被遺漏的重要資訊

了解筆錄修改的時機與方法，能有效保障您的權益。接下來將詳細說明不同情況下的處理方式。

1.當場發現問題立即處理

在製作筆錄的過程中，如果您發現承辦人員記載的內容與您的陳述不符，應該立即提出要求修正。這是最佳的筆錄修改時機，因為筆錄尚未完成，修改程序相對簡單。

當場修正的標準方式通常是將錯誤處用單線劃除。在旁邊空白處寫上正確內容，並由您捺印確認修改。

如果是遺漏了重要內容，您可以明確告知承辦人員需要補充記載的事項。承辦人員會將您的補充說明加入筆錄中。

如何有效表達修正要求？您可以這樣說：

  • 「這裡記載的內容不是我說的，我的意思是......」
  • 「這段話少了一個重要細節，我當時還說了......」
  • 「這個字詞不正確，應該改成......」

如果承辦人員拒絕修正，您可以堅定但禮貌地表示：「這與我的陳述不符，請記載我要求更正但未獲准許。」這樣的記載可以作為日後澄清的依據。

2.簽名後的補救處理方式

如果筆錄已經簽名完成後才發現筆錄錯誤，補救雖然較為複雜但並非沒有機會。您可以立即向承辦人員反映問題，說明哪些內容有誤。

承辦人員可能會為您製作補充筆錄或更正筆錄。在補充筆錄中，您可以詳細說明原筆錄的錯誤之處，以及正確的內容應該是什麼。

如果當下承辦人員不願意配合，也不必過度擔心。您可以在下次製作筆錄時，主動說明前次筆錄的錯誤，並要求記載您的澄清說 明。

實務上常見的筆錄更正情況包括：

  • 時間、地點記載錯誤
  • 金額數字記載不正確
  • 人名或稱謂寫錯
  • 重要情節被遺漏或誤載

建議您在離開前先拍照保存筆錄內容。這樣回家後可以仔細檢視，如發現問題能及時處理。

3.正式聲請更正的完整流程

如果需要正式進行筆錄更正程序，您可以向原製作筆錄的機關提出書面聲請。

聲請筆錄更正時，您的書面聲請應該包含以下內容：

  • 案件基本資訊（案號、製作日期、您的身分）
  • 明確指出哪些內容有錯誤（第幾頁第幾行）
  • 說明正確內容應該是什麼
  • 解釋為何需要更正的理由
  • 附上相關證據（如有）

機關收到聲請後會進行審核。如果認為有更正必要，可能會通知您到場製作補充筆錄，或直接在原筆錄上附註更正說明。

如果您不確定如何撰寫聲請書，建議尋求律師協助。律師可以協助您撰寫完整的更正聲請，並說明法律依據，提高更正成功的機會。

記住，筆錄更正程序是您的法定權利。不要因為擔心麻煩或害怕得罪承辦人員而放棄更正錯誤。

筆錄的正確性直接影響案件發展，任何錯誤都可能造成不利後果。及早發現、及時處理，才能確保您的權益不受損害。

四、做筆錄會問什麼問題？常見提問類型解析

做筆錄會被問什麼問題

走進偵查室前，了解可能面對的筆錄問題類型，能幫助您更從容應對。許多當事人因為不清楚警察問話的方向與目的，在回答時容易過度緊張或答非所問。其實，筆錄提問都有一定的邏輯與順序，從基本資料確認到案件核心事實，再到細節與動機的深入探討，每個階段都有其法律意義。

本節將為您完整解析做筆錄時的常見提問類型。無論您是被害人、證人或嫌疑人，事前了解這些問題的性質與目的，都能讓您在接受案件詢問時更有準備，也更能保障自己的權益。

（一）個人基本資料的確認性問題

每一次筆錄的開始，偵查人員必定會先確認您的個人基本資料。這些確認性問題看似簡單，但對後續的法律程序卻有重要影響。

基本資料問題包括：

  • 姓名、性別、出生年月日與身分證字號
  • 戶籍地址與實際居住地址
  • 聯絡電話與緊急聯絡人資訊
  • 職業、任職公司或學校名稱
  • 教育程度與經濟狀況
  • 是否有別名或別號

這些資料的正確性會影響文書送達、聯繫通知等程序。如果您的地址或電話有變更，務必據實告知並更新。經濟狀況的詢問則可能與日後的具保金額或易科罰金有關。

回答這類問題時，請保持誠實並提供正確資訊。故意提供錯誤資料可能構成妨害公務或使公務員登載不實罪。

（二）案件事實的核心問題

確認完基本資料後，偵查人員會進入案件的核心事實詢問。這是整個筆錄最關鍵的部分，您的回答將直接影響案件的走向與結果。

核心問題通常包括：

  • 您是否承認實施了被指控的行為？
  • 對於告訴人或檢舉人的指控有何意見？
  • 您對本案情節是否知悉？了解程度如何？
  • 您的行為是否符合犯罪構成要件？
  • 對於相關證據(如監視器畫面、帳戶交易紀錄)有何說明？

在詐欺案件中，警察可能會問：「您是否有提供帳戶給他人使用？」、「您是否知道對方會用來詐騙？」在傷害案件中則會問：「您是否有毆打告訴人？」、「對方指控您動手，您的意見為何？」

回答這類核心問題時必須格外謹慎。建議您在回答前先理解問題的法律意涵，必要時可主張緘默權或請求律師協助。切勿在不清楚問題意思時就草率回答。

（三）時間、地點、人物的細節性問題

為了建立完整的案件事實，偵查人員會針對各種細節進行詳細詢問。這些細節問題的目的是將您的陳述與其他證據相互印證。

時間方面的提問：

  • 案件發生的具體日期（年、月、日）
  • 發生的時間點（上午、下午、幾點幾分）
  • 事件持續的時間長度
  • 您的作息時間與行蹤

地點方面的提問：

  • 案件發生的詳細地址或場所名稱
  • 現場環境的描述（室內或戶外、店家或路邊）
  • 您當時所在的位置與移動路線

人物方面的提問：

  • 在場人士的身分與人數
  • 您與當事人的關係（認識或陌生）
  • 是否有共犯或共同被告
  • 證人的姓名與聯絡方式

這些細節性問題需要您盡可能回憶並據實陳述。如果記憶模糊，可以誠實表示「不確定」或「不記得」，不要為了配合偵查人員而編造不實的細節。前後陳述的一致性非常重要。

（四）動機、原因與因果關係的深入探詢

在較複雜的案件中，偵查人員會深入探討您行為背後的動機與原因。這些深層問題旨在了解犯罪的主觀要件，以及行為與結果之間的因果關係。

常見的深入探詢包括：

  • 您為什麼要做出該行為？動機是什麼？
  • 您與被害人之間是否有仇恨或糾紛？
  • 您當時的心理狀態如何？是否出於故意或過失？
  • 您是否預見行為可能產生的結果？
  • 有無其他人教唆、幫助或共同實施？

例如在提供帳戶的詐欺案件中，警方會問：「您為何將帳戶交給他人？」、「對方如何說服您提供帳戶？」、「您是否知道帳戶可能被用於不法用途？」這些問題的回答將影響是否構成詐欺罪的故意要件。

回答動機與因果關係的問題時，務必坦誠說明真實情況。如果您確實不知情或受到欺騙，應該清楚陳述當時的認知狀態。但也要注意不要主動提供過多不必要的資訊，以免產生不利的法律效果。

了解這些常見的筆錄問題類型後，您可以事前做好心理準備與資料整理。記住，面對任何問題都有權利請求說明或諮詢律師，不要因為緊張而做出不利於己的陳述。

五、做筆錄時您享有哪些法定權利？

做筆錄不僅是配合調查，更是行使法定權利的重要時刻，懂得運用這些筆錄權利才能真正保障自己。許多人面對警方或檢察官時，往往因為緊張而忘記自己擁有的保護機制。其實《刑事訴訟法》早已為您設下完整的權利保障體系，讓您在筆錄過程中不致於處於完全被動的地位。

了解並正確行使這些權利，能有效避免不利於己的陳述，也能確保筆錄內容真實反映您的意思。接下來將為您詳細說明每一項重要權利的具體內容與行使方式。

（一）您有權保持沉默，不必自證己罪

根據《刑事訴訟法》規定，緘默權是您最重要的法定保障之一。這項權利的核心精神源自於不自證己罪原則，意思是您不需要提供任何可能使自己陷於不利處境的證詞。無論是作為被告或犯罪嫌疑人，您都有絕對的權利選擇對任何問題保持沉默。

偵查機關在開始訊問前，依法必須明確告知您享有不自證己罪的權利。即使警方暗示「不說話會對你更不利」或施加心理壓力，您仍可堅持行使緘默權。這項權利不會因為您的沉默而被視為認罪或有罪的證據。

值得注意的是，行使緘默權是一種策略選擇。在某些情況下，適當陳述有利事實反而能幫助釐清案情。建議您在律師的協助下，評估何時該說、何時該保持沉默，才能做出最有利的決定。

（二）您可以要求律師或信賴的人陪同在場

被告或犯罪嫌疑人享有律師陪同權，這是保障您訴訟權利的重要機制。您有權在筆錄製作過程中，隨時選任辯護人到場協助。律師的專業能幫助您理解警方問題背後的法律意涵，避免因誤解而做出不當陳述。

律師在場可以發揮以下關鍵作用：

  • 監督程序合法性：確保偵查機關依法進行訊問，不使用不當誘導或威脅手段
  • 即時提供法律建議：協助您判斷哪些問題應該回答，哪些應保持沉默
  • 確保筆錄正確記載：檢視筆錄內容是否真實反映您的陳述，避免曲解或遺漏
  • 保護您的合法權益：適時提出異議或要求更正不當記載

如果您一時無法聯絡到律師，在某些情況下也可以請求信賴的親友陪同。雖然親友不能提供法律專業建議，但他們的在場能讓您感到安心，也能作為筆錄過程的見證人。

（三）您必須完整閱讀筆錄並可要求修正錯誤

筆錄製作完成後，您擁有筆錄更正權，這是確保筆錄內容正確的最後防線。偵查人員必須讓您完整閱讀筆錄全文，絕不能催促您快速簽名。您有充分的時間仔細核對每一個字、每一句話是否正確記載您的陳述。

在閱讀筆錄時，請特別注意以下重點：

  • 語意是否正確：檢查記載內容是否真實反映您的原意，有無曲解或誤解之處
  • 細節是否完整：確認時間、地點、人物等重要細節是否正確無誤
  • 是否有遺漏：您認為重要但未被記載的資訊，可以要求補充
  • 是否有增添：檢查是否有您未曾陳述但被記載的內容

發現任何錯誤、模糊不清或不完整的地方，您都可以立即要求修正。偵查人員必須依您的要求進行更正，不得拒絕。修正完成後，您才在筆錄上簽名捺印，千萬不要在未仔細閱讀的情況下就簽名。

（四）面對不當提問，您有權拒絕回答

並非所有問題您都必須回答。當遇到誘導性、威脅性、侮辱性或與案件無關的問題時，您有明確的權利拒絕回答。偵查人員應以中立、客觀的方式提問，不得使用引導您做出特定回答的問話技巧。

以下是您可以拒絕回答的問題類型：

  • 誘導性問題：例如「你是不是因為嫉妒才這麼做？」這類已預設答案的提問
  • 複合式問題：一次包含多個問題，容易造成混淆或誤導
  • 與案件無關的問題：涉及個人隱私但與案情無關的提問
  • 重複性問題：已經回答過卻反覆詢問，企圖讓您改變說法

當您認為問題不當時，可以明確表示「這個問題具有誘導性，我拒絕回答」。如果有律師陪同，律師也可以適時提出異議，要求偵查人員改以適當方式提問。記住，保護自己不受不當訊問侵害，也是您的基本權利。

充分了解並善用這些筆錄權利，能讓您在面對筆錄程序時更有信心，也能確保整個過程公平、合法。如果您對自己的權利有任何疑問，建議及早諮詢專業刑事律師，讓律師協助您做出最適當的應對策略。

六、誰可以調閱筆錄？怎麼調筆錄？

（一）誰可以調筆錄？

在刑事程序中，並非所有人都能隨意調閱筆錄資料。調閱權限的規定涉及多重考量，包括保障當事人的訴訟權益、維護偵查機密，以及確保司法程序的公正進行。許多人完成筆錄製作後，都希望能立即取得副本查看內容是否正確。

然而，實際情況往往因案件所處階段、您的法律身分，以及偵查不公開原則而有所不同。了解這些權限規定，能幫助您更有效地保障自身權益，也避免因不當聲請而耽誤時間。

1.當事人的查閱權限與階段限制

作為案件當事人，您對於自己製作的筆錄確實享有一定的筆錄調閱權。但這項權利的行使範圍會因案件進行階段而有明顯差異。在偵查階段，也就是案件尚未起訴前，基於偵查保密的需要，當事人通常無法立即調閱筆錄內容。

這項限制的主要目的是避免洩漏偵查方向、防止串證，以及保護其他證人的安全。即使您是被害人或證人，在這個階段也必須等待案件偵查終結。然而，一旦案件進入起訴後的審判階段，情況就會大不相同。

被告及其辯護人可以依法聲請閱卷，查看包括筆錄在內的所有卷證資料。被害人在審判階段也享有一定的閱卷權限，可以了解案件進展與相關證據內容。這些權限的設計是為了平衡偵查保密與訴訟防禦權之間的關係。

2.律師的完整閱卷與調閱權利

委任律師是獲取筆錄內容最有效的途徑之一。根據刑事訴訟法規定，辯護人在偵查階段就享有一定的閱卷權。律師可以查閱與審查證據，協助當事人了解案件狀況，並準備適當的防禦策略。

在審判階段，辯護人的閱卷權更為完整且明確。律師可以閱覽、抄錄或攝影卷內所有資料，包括警詢筆錄、偵訊筆錄、證人證詞等文件。這項權利確保被告能充分行使防禦權，了解檢察官掌握的所有證據。

3.親屬與關係人的查閱限制

許多被告或被害人的家屬會詢問，是否能代為調閱筆錄？原則上，親屬、朋友等關係人沒有直接的筆錄調閱權。這項限制是為了保護當事人隱私，避免案件資訊不當擴散，同時維護偵查程序的完整性。

不過，在特定情況下仍有例外可能。如果當事人因故無法親自處理，可以透過正式的授權委託程序，讓親屬或信賴之人代為聲請。此外，如果當事人已經死亡或喪失行為能力，其法定代理人或繼承人可能享有一定的查閱權限。

這些例外情況通常需要提供相關證明文件，例如授權書、親屬關係證明、死亡證明書等。建議您在聲請前先諮詢律師或向承辦機關確認所需文件，以免白跑一趟。

4.偵查保密原則與開放例外

偵查不公開原則是我國刑事訴訟法的重要制度。這項原則的核心目的包括保護案件偵查順利進行、避免證人受到威脅或串證、保障當事人隱私，以及防止社會輿論干擾司法判斷。因此，在偵查階段，相關筆錄與卷證資料原則上不對外公開。

然而，偵查不公開並非絕對禁止任何資訊揭露。在某些特殊情況下，為了保障被告的防禦權、避免冤獄發生，或符合重大公共利益，仍可能突破這項原則。例如，當被告需要特定證據來證明自己的清白時，法院可能准許提前閱卷權的行使。

此外，檢察官在偵查終結後會製作起訴書或不起訴處分書，這些文件會載明案件事實與證據概要。當事人可以透過這些文件初步了解筆錄查閱的主要內容。如果您對偵查階段的筆錄內容有疑慮，建議儘早委任律師協助處理。

了解調閱筆錄的權限規定，能幫助您在適當時機取得必要資訊，同時避免違反法律規定。當您不確定自己是否有調閱權限時，尋求專業法律協助永遠是最安全的選擇。

（二）怎麼調閱筆錄？

聲請調閱筆錄並不複雜，只要掌握各階段的正確聲請對象和所需文件即可。根據案件目前所處的階段不同，您需要向警察機關、地檢署或法院提出調閱筆錄聲請。了解每個階段的聲請程序與注意事項，能幫助您更順利地取得所需的筆錄資料。

不同階段的聲請筆錄方式有其特殊規定。在偵查階段受到偵查不公開原則的限制，取得筆錄的難度較高。但進入審判階段後，當事人的閱卷權利會更加完整，聲請程序也相對簡便。

1.警察機關的筆錄調閱管道

如果案件仍在警察調查階段，想要取得警詢筆錄聲請會面臨一些實務上的困難。基於偵查不公開原則，警察機關通常不會直接提供筆錄副本給當事人。這是為了避免影響案件調查的進行，也防止證人或被告之間串證。

不過在某些特殊情況下，您仍有機會取得警詢筆錄。如果您需要製作書面答辯或說明，可以向承辦員警說明具體理由。有些員警會考量實際需求，酌情提供筆錄內容供您參考。

更有效的方式是委任律師處理。律師可以用辯護人身分向檢察署聲請閱卷，間接取得警詢筆錄。這種方式的成功率較高，也符合法律程序的規定。

向警察機關聲請筆錄時，建議準備以下資料：

  • 當事人身分證明文件
  • 案件編號或受（處）理案件證明單
  • 書面聲請說明函，載明聲請理由
  • 如由律師代理，需附上委任書與律師證書

2.檢察署偵查階段的聲請程序

案件移送到地檢署後，偵查筆錄聲請的正規管道是透過辯護人聲請閱卷。被告或犯罪嫌疑人可以委任律師，由律師以辯護人身分向承辦檢察官提出閱卷聲請。這是取得偵查卷宗最合法也最完整的方式。

辯護人聲請閱卷時，可以查看卷宗內的所有筆錄資料。包括警詢筆錄、偵訊筆錄、證人筆錄等相關文件。這對於了解案情發展、準備答辯策略都非常重要。

提出閱卷聲請需要準備下列文件：

  • 閱卷聲請書，載明案號與聲請理由
  • 律師證書影本
  • 委任書正本或影本
  • 辯護人身分證明文件

檢察官原則上應該准許辯護人閱卷。但如果認為有妨害偵查之虞，可以限制閱卷的時間或範圍。例如在偵查初期，檢察官可能會延後閱卷時間，等到調查工作較為完整後再開放。

實務上，辯護人可以在閱卷時抄錄筆錄內容，或聲請影印卷宗資料。有些地檢署提供數位閱卷系統，讓律師可以用電腦查看卷宗，提高效率。

3.法院審判階段的閱卷權利

案件起訴到法院後，被告及辯護人享有更完整的閱卷權利。在審判階段，您可以向法院聲請閱覽、抄錄、攝影卷宗內的所有資料。這包括各階段的筆錄、證據文件、照片、影音資料等。

向法院提出閱卷聲請的程序相對簡單。您需要填寫閱卷聲請狀，說明當事人身分與聲請理由，向法院書記官處提出。法院通常會指定特定時間與地點，讓當事人或律師前往閱卷。

被告本人也可以聲請閱卷，不一定要透過律師。但實務上建議由律師協助，因為律師更了解如何從卷宗中找出有利的證據，也能判斷哪些筆錄內容對辯護有幫助。

法院階段的聲請筆錄程序包含以下步驟：

步驟作業內容所需時間
提出聲請填寫閱卷聲請狀，向書記官處遞交當日完成
法院審核法院確認身分與資格，指定閱卷時間3-7個工作天
現場閱卷到法院指定地點查閱卷宗，可抄錄或攝影依卷宗多寡而定
取得影本如需影印，需繳納影印費用後領取當日或隔日
刑事訴訟
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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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