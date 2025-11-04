偽造文書罪是什麼？如果只是偷拿爸媽的印章蓋在成績單上也叫偽造文書嗎？偽造文書告訴乃論罪責嗎？如果想要提起偽造文書公訴又該怎麼做？偽造文書可以易科罰金嗎？有沒有偽造文書案例可以跟讀者分享？本文就讓律師一次告訴你！

一、偽造文書罪是什麼？ （一）偽造文書定義 依照文書性質不同，刑法偽造文書罪一般分成偽造私文書罪（刑法第210條）、偽造公文書罪（刑法第211條）、以及偽造特種文書罪（刑法第212條），並且可以歸結出下列3項偽造文書刑法上的要件： 須為文書

有偽造或變造行為

足生損害於公眾或他人 （二）偽造文書構成要件 1.文書5特性 在瞭解偽造文書要件前，首要說明的是文書這個概念在法律實務上有5大條件： 文字性 （以文字或符號表示）

（以文字或符號表示） 有體性 （寫在有體物上）

（寫在有體物上） 意思性 （從文字可以判斷出行為人要表示的意思）

（從文字可以判斷出行為人要表示的意思） 名義性 （知道是誰寫的）

（知道是誰寫的） 持續性（文字要存在一段夠長的時間） 2.公文書、特種文書與私文書定義 私文書：不具公務員身分的一般人製作的文書。

公文書：公務員製作的文書。

特種文書：指證明能力或資格的一般文件，例如身分證、健保卡、駕照、學位證書。 3.有偽造、變造行為 偽造是指無製作權人冒用他人名義製作（無中生有）；變造則是指無權修改文書內容卻擅自修改（把A變成B）。 4.足以生損害於公眾或他人 依據司法實務的見解，當這個行為有可能造成損害，也就是只要讓一般人有誤會的可能，就符合要件。 需要注意的是，這個「損害」不以有經濟價值為限。過去司法實務上就曾有「偽造道歉啟事」被法院認為足以生損害於公眾或他人，因此屬於偽造私文書的案例存在。 （三）偽造文書刑責 1.偽造文書刑責怎麼看？ 偽造私文書：5年以下有期徒刑

偽造公文書：1年以上7年以下有期徒刑

偽造特種文書： 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金 當我們在看偽造文書判多久的時候，法院會從法定刑（法典上所載的各種刑期）的範圍內去記載宣告刑（在這個範圍內宣判要關你多久）。 另外就上述3類偽造文書罪觀察，只有偽造特種文書（9,000元以下罰金）有探討「偽造文書罪罰金罰多少」這個問題的價值。但是它的意義與易科罰金不同，下面我們會簡單解釋。 2.偽造文書判刑可以易科罰金嗎？ 所謂的易科罰金與罰金刑是不同的概念。以偽造特種文書為例，「處9,000元以下罰金」指的是罰金刑，但如果是易科罰金則是將原本要被關的天數變成新台幣繳給國家換取自己的自由，簡單來說就是「錢錢交出來，我可以讓你不用被關」。 那麼偽造文書可以易科罰金嗎？ 依照刑法第41條，必須要該罪最重本刑5年以下，並且受6個月以下有期徒刑或拘役的宣告，才可以以新台幣1,000、2,000或3,000元折算1日易科��罰金。 因此除了偽造公文書（最重本刑7年以下）外，偽造私文書與偽造特種文書只要最後受法院6個月以下有期徒刑或拘役的宣告，同時也有宣告「可以易科罰金」，就可以向檢察官聲請易科罰金。

二、偽造文書公訴由誰提起？ （一）偽造文書公訴罪？ 「律師，請問偽造文書是公訴罪嗎？」 首要釐清的是「提起偽造文書罪公訴或是偽造私文書罪公訴是正確用法嗎？」其實在法律上並沒有「公訴」這個名詞，是以告訴乃論與非告訴乃論來做區分。 「那律師，請問偽造文書是告訴乃論罪嗎？（大家不要惜字如金只搜「偽造文書告訴乃論」呀）」 告訴乃論是指刑法上的「某罪」由有告訴權人或被害人向警局或地檢署提出希望可以追訴犯罪事實，檢察官、法官才能夠進行追訴與處罰行為人。 如果想要知道那些刑法上的罪名屬於告訴乃論，通常可以在刑法規定找到「本章或某罪，須告訴乃論」的條文內容，常見像過失傷害、誹謗以及公然侮辱等。 至於非告訴乃論則是指一旦檢察官或警方得知犯罪事實，不必經由有告訴權人或被害人提出告訴，檢察官、法官仍然可以依法進行追訴與處罰。 即便今天告訴人或被害人表示不願意追究，檢察官與法官仍然要依法進行調查、追訴與處罰。例如殺人、竊盜與偽造文書等罪都屬於非告訴乃論罪，這就是一般我們常說的公訴罪。 （二）偽��造文書罪怎麼提告？ 有這樣的概念後，聰明的讀者就會知道，如果今天希望涉犯偽造文書罪的行為人受到司法機關的處罰，無論有沒有提告，只要檢調單位知道犯罪事實後就可以依法進行調查。 但如果是由自己備齊證據向檢調機關提出告訴，由於通常會比檢察官從其他地方得知的犯罪事實要來得完整許多，讓法官判處行為人有罪的成功率也會高出不少，因此仍然會建議各位讀者如果真的有發現任何人涉犯偽造文書罪，不用等待檢調機關發現犯罪事實，備妥相關物證就趕緊去按鈴申告吧！ （三）偽造文書追訴期 「律師，請問偽造文書告訴期限有多久？」 1.追訴期是什麼？ 再來大家很常聽到像是偽造文書公訴追訴期這種說法。事實上法律也沒有追訴期這個名詞。依刑法第80條叫追訴權時效，也就是如果我沒有在這段時間找到並起訴犯罪嫌疑人，等追訴權時效完成後即便抓到人也要給予不起訴處分（檢察官）或免訴判決（法官）。 2.偽造文書罪追訴期怎麼計算？ 依據刑法第80條規定： 追訴權，因下列期間內未起訴而消滅： 犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，30年。但發生死亡結果者，不在此限。

犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者，20年。

犯最重本刑為1年以上3年未滿有期徒刑之罪者，10年。

犯最重本刑為1年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，5年。 前項期間自犯罪成立之日起算。但犯罪行為有繼續之狀態者，自行為終了之日起算。 因此今天犯偽造私文書追訴期是20年（5年以下有期徒刑）；偽造公文書追訴期也是20年（1年以��上7年以下有期徒刑）；但涉犯偽造特種文書（1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金）追訴權時效則是5年。 （四）偽造文書和解與偽造文書不起訴 1.偽造文書和解 由於偽造文書屬於非告訴乃論，因此須特別注意即便雙方當事人在訴訟階段達成偽造文書罪和解，也沒有辦法撤告。只是為尊重雙方當事人就爭執事項已經達成和解，仍然可以嘗試與律師討論如何向檢察官或法官爭取緩起訴或緩刑。 2.偽造文書不起訴 任何刑法上的爭執如果想獲得不起訴處分的作法幾乎都一樣，那就是證據數與證據力沒辦法讓檢察官認為這個人有罪。 因此如果今天你想要控告某人涉犯偽造文書，就要盡可能地讓證據內容可以充分到說服檢察官，否則就有可能換來不起訴處分；反過來說如果今天你被告偽造文書，同樣地也必須要讓不利於你的相關事證都有一個合情合理的說法，才有可能換來不起訴處分。 「什麼！你不知道該怎麼做才可以說服檢察官？」 沒關係！給予有認真把文章看完的讀者最佳福利！如果什麼都沒做卻挨告偽造文書，想知道擬定什麼樣的法律策略才可以獲得不起訴處分嗎？記得參考文末的免費法律諮詢，我們的專業團隊將根據你的情況與需求，為你安排最適合的律師人選。

三、偽造文書案例分享 （一）偽造文書簽名 其實偽造文書是刑法法典裡的1個章節，正確的說法是「第15章 偽造文書印文罪」。除了前面說明的第210條�到第212條以外，還有第213條到第220條都算在偽造文書印文罪的範圍裡，像是偽造公文書與公務員偽造文書就是兩種不同的偽造文書罪別，偽造他人簽名也是其中1例。 小時候大家是不是都曾經因為怕父母發現考試考不好，所以偷偷用父母的印章蓋自己的成績單呢？ 由於簽過名的文書會讓對方相信這份文書的公信力，因此如果事實上父母並沒有看過但學生卻假冒簽名，就有可能會觸法偽造文書罪章的第217條「偽造印章、印文或署押罪」喔！ （二）父母過世領錢，算偽造文書嗎？ 如果父母死前授權讓子女可以用父母的帳戶代辦提、存款事宜。一旦父母死亡，權利主體就不存在，授權關係當然消滅。 因此即便父母生前有授權某子女代辦帳戶提、存款事宜，但在死亡後該名子女就不可以再用父母的名義填寫提款單提款，否則就有可能涉犯偽造文書罪。 以上是偽造文書的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。