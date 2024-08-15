恐嚇罪是什麼？館長嗆「殺國民黨員」為何沒事？ - 法律010
雷皓明律師
2024-08-15 更新
恐嚇罪到底是什麼？只是開玩笑嗆兩句，怎麼就構成恐嚇罪要件？既然恐嚇是公訴罪，那和解有用嗎？遇到有心人的言行威嚇，恐嚇罪提告與舉證該怎麼做才能成立？萬一對方不斷出言恐嚇但我沒證據怎麼辦？提告後我能請求哪些恐嚇罪賠償？別擔心，律師都幫你整理好了！
一、恐嚇罪是什麼？
設立「恐嚇罪」的目的是為了保障人民的自由與權利不受任何人侵害，如果有人恐嚇別人，導致對方內心感受到恐懼、怕權利被損害等，就算沒有實際執行侵害權利的行為，也算危害社會安全的一種，所以法律針對這種行為祭出懲罰，名列在刑法上，用來維護社會治安。
根據刑法第305條：以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。
所謂「恐嚇」定義，是指有人對特定他人預告通知，未來會對他的生命、身體、自由、名譽、財產不利，且恐嚇的內容是人力所能支配的行為（例如：殺人、打人或散布裸照），讓被害人心生畏懼並感到害怕。
（一）恐嚇罪容易成立嗎？
基本上恐嚇罪屬於「抽象危險罪」，其中一個成立要點是看受到惡害、不利通知的被害人，心裡會不會感到恐懼不安，不會特別注重加害人動機是什麼，也不需要等到事實上真的發生危害；而惡害通知，如果只是在外揚言要加害他人，並沒有直接或間接通知到被害人的話，就不會成立恐嚇罪。（註一）
乍看之下恐嚇罪好像很容易成立，但並不是只要收到通知的對象「聽了不爽」，一狀告上法院就成立！提告之前，先來了解恐嚇罪的基本構成要件吧！
（二）恐嚇罪構成要件為何？
成立恐嚇罪的條件可以細分下列幾項：
- 針對「生命、身體、自由、名譽、財產」：
- 法條上所指的「生命」，是指人的壽命。
- 「身體」包含人體四肢五官齒舌、內臟生殖器官、容貌外觀等。
- 「自由」一般說來可分為意思自由（言論、著作、出版、講學自由）與行動自由（可憑個人意志行動）。
- 「名譽」是指在社會上��的地位、聲譽等。
- 「財產」包括所有具有金錢價值的東西。
恐嚇的言詞不見得要講的非常具體（例如：刺穿你的頸動脈、揍爆你的小腿脛骨），只要語意上知道恐嚇危害的內容是針對生命、身體、自由、名譽、財產就成立。
例如：「你這麼囂張小心我讓你死得很難看」、「我會烙人來給你一點教訓」等。
相對的，如果跟上述項目無關，即便咒罵的再兇，都不會成立恐嚇罪。
例如：「你不聽我的話，我就要暴雷最新影集的結局」、「你不聽話，我就讓你知道那間餐廳有多難吃」這種。
- 恐嚇特定人，且被害當事人必須要收到通知： 構成恐嚇罪其中一個要件就是「對方一定要知道」！至於如何將恐嚇內容傳達給被害人的方式並沒有任何規定與限制，用文書、言詞、網路留言或明示、暗示都可以，甚至透過其他人間接轉告被害當事人也行。
例如：在當事人臉書留言「小心拿刀捅死你」，或對著阿狗說「你去跟阿貓講我明天一定要開車輾爆她的頭」。
但只要做出恐嚇言行的行為人，他所烙的狠話、做的動作純屬自身情緒發洩，沒傳到被害人本人那裡，恐嚇罪就不會成立，因為被害人根本就不知道自己被恐嚇，當然也就不會害怕自身權益會受到損害。
例如：在房間怒吼「我一定要開車撞死小王」但小王不知道。
- 恐嚇的內容或行為會讓被害人感到恐懼： 除了言語，「足以讓人心生畏懼的行為」也可以成立恐嚇（註二）。至於怎樣的程度足以讓人心生畏懼？法院認為要符合「一般人覺得會害怕的程度」才叫做恐嚇。
例如：你拿著一般人普遍認為具有危險性的鋁棒、球棒等物件在別人面前作勢揮舞，這就是一種恐嚇。（註三）
相對的，如果被害人收到恐嚇內容，反而大笑他不敢、嘲笑他只會說空話，或知道對方就是嘴賤開開玩笑，這樣就不會成立恐嚇罪。
例如：A對B說「我要扭斷你脖子讓你死無葬身之地」，B回答「哈哈哈您真愛說笑，再多修練個500年吧！」
（三）恐嚇罪不起訴的條件有哪些？
凡事都有例外的時候，只要在這些狀況下，即便符合前一段3項構成要點，最後都可能是恐嚇罪不起訴的結果：
- 詛咒內容並不是「人」可以實現的行為： 恐嚇的內容必須是人真的做得出來的事情，假如是單純用宗教、鬼神觀點詛咒別人是不會成立恐嚇罪的。
例如：「你會下18層地獄受盡折磨」、「你將來一定會有惡果報應」，或「詛咒你出門被雷公劈死」。
- 有正當理由與途徑的立場： 如果生氣的對象講出來的內容是關於「法律權利的行使」，這樣就不會構成恐嚇罪要件。
例如：對債務人說「你不還我錢我就要告死你」、對偷東西竊賊說「不會善罷干休、要打死你」這種。
二、提告恐嚇罪程序
恐嚇罪屬於刑事案件，如果當事人確定對方的言行符合恐嚇罪的條件，也想提告的話，通常有兩條路可以走：「去警察局報案」或「向檢察官提出告訴」。
- 到警察局報案、提告恐嚇罪的程序：被害人去警察局報案 →檢察署偵辦案件 →確認被告有犯罪嫌疑後起訴 →法院審理、判決。
- 被害人直接向檢察署提告恐嚇罪的程序：直接進入檢察署偵辦 →確認被告有犯罪嫌疑後起訴 →法院審理、判決。
到警察局報案後，因為還必須等警察將證據資料等移交給檢察署，由檢察署分案後才會分派檢察官進行辦理，這個過程會耗費一些時間，效率上比較低，但對民眾來說比較方便。
如果要追求效率，而且已經掌握犯罪嫌疑人的身分、住址，以及相對明朗的犯罪事實，當事人可以撰寫刑事告訴狀，直接向檢察署提告即可，唯一的缺點可能是必須檢附的「書面訴狀」較複雜不好寫，如果告訴人沒把握撰寫的邏輯與用字，或根本不曉得該從何下手，建議諮詢律師或直接委託律師幫忙撰寫會比較好，避免因為用字或證據資料不齊導致提告失敗。
（一）提告恐嚇罪舉證怎麼做？
雖然滿足恐嚇罪構成要件，但法庭看證據說話，還要有相關證物才能提告啊！那要怎麼蒐集？蒐集哪些？
-
證物：如果對方是直接言語、行為恐嚇你，剛好有被自己或附近的監視器錄影、錄音，那就可以把影像列印出來當作證據，音檔的部分建議把內容書面化，將對話打成文字列印出來，並用螢光筆等加強標註，讓檢察官、法官能一目瞭然好辨識；如果是在網路上留言、簡訊、信件恐嚇，一樣建議截圖列印出來，並把恐嚇重點內容標註清楚。
-
證人：如果你找不到錄音、錄影紀錄，也沒有任何文字能證明，那麼可以詢問在自己被恐嚇當下有聽到的路人，或甚至是傳話給你的那個人，都可以當作證人。
（二）萬一想告恐嚇罪沒證據怎麼辦？
如果告訴人真的完全沒有任何證據可以證明對方有對你做過恐嚇的言行，那恐嚇罪真的很難成立！就算提告，只要對方否認到底，實務上多會以證據不足結案。
所以如果驚覺自己被恐嚇，記得第一時間一定要想辦法蒐證。
（三）恐嚇罪是公訴罪嗎？
刑法上的恐嚇罪是屬於「非告訴乃論」，也就是一般人所謂的「公訴罪」，除了本人可以提告之外，檢察官如果知道此事且有具體證據，也可以主動介入偵辦。
而且當被害人提出告訴後，就算事後反悔想要原諒不追究，也無法撤回告訴，加害人還是得受判決處分。
三、恐嚇罪判決成立後會怎麼罰？
（一）犯恐嚇罪關多久？
如果真的罪證確鑿，確定犯下恐嚇罪，那根據刑法第305條，加害人會被處2年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。
法官會依據恐嚇當下的狀況、言行的輕重、造成被害人的傷害程度等進行評估，做出裁決。
（二）恐嚇罪賠償
假設今天被害人一狀告到法院去，加害人除了得面對法律上的刑期（2年以下有期徒刑、拘役），恐嚇罪賠償也可能包含：
- 刑事上的罰金（9,000元以下）
- 民事賠償的部分（精神賠償等）
以上金額皆由法官依被害人的狀況與提出的證據進行裁定。
（三）恐嚇罪和解
Ｑ.恐嚇罪是非告訴乃論，這樣可以和解嗎？
Ａ.確實恐嚇罪一旦提告就不能撤告，就算被害人決定原諒，但檢察官仍然可以主動介入偵辦；但請不要覺�得恐嚇罪是公訴罪就放棄和解或態度不佳，能和解的話還是盡量爭取會比較好。
當雙方最後決定達成和解，在庭上被害人可以主動請求檢察官或法官從輕量刑，也可以說明與加害人已經達成和解的狀況，檢方考量事件發展與加害者犯罪後的態度，也許會做出緩起訴；或者法官可能也會因為當事人雙方已成立認罪協商，進而從輕判決，比如緩刑或得易科罰金等。
律師提醒大家在自由表達意見的同時，也別忘了要互相尊重！人人都有不被威脅，安心生活的權利，就算你認為只是單純開玩笑或一時情緒湧上無處發洩，沒有真心要恐嚇人的意思，不過還是有可能造成對方心理陰影面積（畢竟攸關自己的生命安危），甚至提告恐嚇罪，屆時一發不可收拾都千金難買早知道。
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註解
註一：參考刑法305條、最高法院52年台上字第751號判例
註二：參考台中高等法院106年上易字第209號判決、台南高等法院105年上易字第713號判決
註三：參考高雄高等法院106年度上易字88號判決
※網站聲明：
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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