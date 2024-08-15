恐嚇罪是什麼？館長嗆「殺國民黨員」為何沒事？

一、恐嚇罪是什麼？

設立「恐嚇罪」的目的是為了保障人民的自由與權利不受任何人侵害，如果有人恐嚇別人，導致對方內心感受到恐懼、怕權利被損害等，就算沒有實際執行侵害權利的行為，也算危害社會安全的一種，所以法律針對這種行為祭出懲罰，名列在刑法上，用來維護社會治安。

根據刑法第305條：以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

所謂「恐嚇」定義，是指有人對特定他人預告通知，未來會對他的生命、身體、自由、名譽、財產不利，且恐嚇的內容是人力所能支配的行為（例如：殺人、打人或散布裸照），讓被害人心生畏懼並感到害怕。

（一）恐嚇罪容易成立嗎？

基本上恐嚇罪屬於「抽象危險罪」，其中一個成立要點是看受到惡害、不利通知的被害人，心裡會不會感到恐懼不安，不會特別注重加害人動機是什麼，也不需要等到事實上真的發生危害；而惡害通知，如果只是在外揚言要加害他人，並沒有直接或間接通知到被害人的話，就不會成立恐嚇罪。（註一）

乍看之下恐嚇罪好像很容易成立，但並不是只要收到通知的對象「聽了不爽」，一狀告上法院就成立！提告之前，先來了解恐嚇罪的基本構成要件吧！

（二）恐嚇罪構成要件為何？

成立恐嚇罪的條件可以細分下列幾項：

針對「生命、身體、自由、名譽、財產」：

法條上所指的「生命」，是指人的壽命。

「身體」包含人體四肢五官齒舌、內臟生殖器官、容貌外觀等。

「自由」一般說來可分為意思自由（言論、著作、出版、講學自由）與行動自由（可憑個人意志行動）。

「名譽」是指在社會上��的地位、聲譽等。

「財產」包括所有具有金錢價值的東西。

恐嚇的言詞不見得要講的非常具體（例如：刺穿你的頸動脈、揍爆你的小腿脛骨），只要語意上知道恐嚇危害的內容是針對生命、身體、自由、名譽、財產就成立。

例如：「你這麼囂張小心我讓你死得很難看」、「我會烙人來給你一點教訓」等。

相對的，如果跟上述項目無關，即便咒罵的再兇，都不會成立恐嚇罪。

例如：「你不聽我的話，我就要暴雷最新影集的結局」、「你不聽話，我就讓你知道那間餐廳有多難吃」這種。

恐嚇特定人，且被害當事人必須要收到通知： 構成恐嚇罪其中一個要件就是「對方一定要知道」！至於如何將恐嚇內容傳達給被害人的方式並沒有任何規定與限制，用文書、言詞、網路留言或明示、暗示都可以，甚至透過其他人間接轉告被害當事人也行。

例如：在當事人臉書留言「小心拿刀捅死你」，或對著阿狗說「你去跟阿貓講我明天一定要開車輾爆她的頭」。

但只要做出恐嚇言行的行為人，他所烙的狠話、做的動作純屬自身情緒發洩，沒傳到被害人本人那裡，恐嚇罪就不會成立，因為被害人根本就不知道自己被恐嚇，當然也就不會害怕自身權益會受到損害。

例如：在房間怒吼「我一定要開車撞死小王」但小王不知道。

恐嚇的內容或行為會讓被害人感到恐懼： 除了言語，「足以讓人心生畏懼的行為」也可以成立恐嚇（註二）。至於怎樣的程度足以讓人心生畏懼？法院認為要符合「一般人覺得會害怕的程度」才叫做恐嚇。

例如：你拿著一般人普遍認為具有危險性的鋁棒、球棒等物件在別人面前作勢揮舞，這就是一種恐嚇。（註三）

相對的，如果被害人收到恐嚇內容，反而大笑他不敢、嘲笑他只會說空話，或知道對方就是嘴賤開開玩笑，這樣就不會成立恐嚇罪。

例如：A對B說「我要扭斷你脖子讓你死無葬身之地」，B回答「哈哈哈您真愛說笑，再多修練個500年吧！」

（三）恐嚇罪不起訴的條件有哪些？

凡事都有例外的時候，只要在這些狀況下，即便符合前一段3項構成要點，最後都可能是恐嚇罪不起訴的結果：

詛咒內容並不是「人」可以實現的行為： 恐嚇的內容必須是人真的做得出來的事情，假如是單純用宗教、鬼神觀點詛咒別人是不會成立恐嚇罪的。

例如：「你會下18層地獄受盡折磨」、「你將來一定會有惡果報應」，或「詛咒你出門被雷公劈死」。

有正當理由與途徑的立場： 如果生氣的對象講出來的內容是關於「法律權利的行使」，這樣就不會構成恐嚇罪要件。