首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 妨害名譽
公然侮辱罪是什麼？為什麼只是開個玩笑也會被告？讓律師告訴你什麼樣的條件下會構成公然侮辱罪、公然侮辱跟誹謗罪差別在哪？要怎麼提告？網路上的公然侮辱價目表到底有沒有參考價值？以上疑問本篇文章一次解答！
蕭敬騰盛裝出席金曲獎頒獎典禮，但一身穿著卻在網路上被網友批評「穿得像同性戀一樣」！網友矛頭指向蕭敬騰的首飾，認為他一個男人卻配戴女人的珠寶、項鍊，整個人簡直又土、又俗、又娘。言論一出引起軒然大波，據紙媒報導，蕭敬騰所屬的經紀公司得知以後決定採取法律行動，也確定當事人會提起妨害名譽告訴。但什麼是妨害名譽？常見的公然侮辱、誹謗又是什麼？在網路上這樣罵人會有什麼問題？律師解析給你聽，文末也提供免費法律諮詢。
公然侮辱很常會發生在大家情緒比較激動的時刻，像是LoL、信長或是更早以前的CS，一激動起來，很常在語音或是對話框就開始飆罵隊友的語句，如果像這樣的情況下被罵，公然侮辱可以告得成嗎？公然侮辱定義與要件是什麼？讓律師用幾個案例帶你看看。
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