一、傷害罪是什麼？構成要件是什麼？

日常生活一個不小心便很容易造成傷害，然而，與朋友嬉戲、家人玩耍時不小心造成傷害的這些「無心之過」也算傷害罪嗎？「傷害罪構成要件」主要是取決於傷害的行爲有無��造成「受傷」的結果，如果只有「想傷害人的動作」，但沒有讓人受傷，就只是「未遂」。

簡單來說，如果有人拿刀要刺你，但你躲開且身體沒有受傷，那就是沒有「生理上的傷害」，可能就只是未遂。

（一）傷害定義

根據刑法第277條所述，傷害人的身體或健康的人，將被處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。另外，「傷害」的定義不只是侷限於身體，分為身體上的傷害與精神上的傷害，意思就是，雖然生理上就沒有造成「傷害」，但如果精神上受到傷害，仍可能成立輕微傷害罪。

1.身體受到傷害

打人常釀傷害罪，但是打人傷害罪的認定是只有當身體的「生理機能受到影響」，比如骨折、大片瘀青，或是有明顯的外部刀傷，才會構成傷害罪，如果只是主觀地感覺疼痛，便無法構成刑事傷害罪。

2.精神受到傷害

「精神受到傷害」一說實在有夠抽象，具體的傷害罪認定到底為何？如果只是單純覺得不悅、生氣或是害怕當然不符合，所謂「精神受到傷害」必須是因為這次傷害而得到「憂鬱症確診」，確定精神狀況出問題，才符合法律上所述的「精神受到傷害」。

（二）刑法過失傷害罪

雖然有些傷害的釀成並非刻意，但因為傷害罪的構成要件是看「傷害」有無造成，不論刻意或過失，只要讓人受傷，便符合傷害罪構成要件。

法律判決中的過失傷害罪多發生於車禍事件，比如駕駛時因為駕駛不當而發生碰撞，造成對方骨折或是傷亡。雖然非刻意，但因為造成「生理上的傷害」是事實，屬於過失傷害罪，被告者就有可能要承擔1年以下有期徒刑�、拘役或10萬元以下罰金的刑罰。

（三）未成年傷害罪

青春期的孩子正值血氣方剛之際，很容易動手以示心中不悅，這些舉動也適用於以上所述的傷害罪嗎？