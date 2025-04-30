傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！ - 法律010
雷皓明律師
2025-04-30 更新
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！
一、傷害罪是什麼？構成要件是什麼？
日常生活一個不小心便很容易造成傷害，然而，與朋友嬉戲、家人玩耍時不小心造成傷害的這些「無心之過」也算傷害罪嗎？「傷害罪構成要件」主要是取決於傷害的行爲有無��造成「受傷」的結果，如果只有「想傷害人的動作」，但沒有讓人受傷，就只是「未遂」。
簡單來說，如果有人拿刀要刺你，但你躲開且身體沒有受傷，那就是沒有「生理上的傷害」，可能就只是未遂。
（一）傷害定義
根據刑法第277條所述，傷害人的身體或健康的人，將被處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。另外，「傷害」的定義不只是侷限於身體，分為身體上的傷害與精神上的傷害，意思就是，雖然生理上就沒有造成「傷害」，但如果精神上受到傷害，仍可能成立輕微傷害罪。
1.身體受到傷害
打人常釀傷害罪，但是打人傷害罪的認定是只有當身體的「生理機能受到影響」，比如骨折、大片瘀青，或是有明顯的外部刀傷，才會構成傷害罪，如果只是主觀地感覺疼痛，便無法構成刑事傷害罪。
2.精神受到傷害
「精神受到傷害」一說實在有夠抽象，具體的傷害罪認定到底為何？如果只是單純覺得不悅、生氣或是害怕當然不符合，所謂「精神受到傷害」必須是因為這次傷害而得到「憂鬱症確診」，確定精神狀況出問題，才符合法律上所述的「精神受到傷害」。
（二）刑法過失傷害罪
雖然有些傷害的釀成並非刻意，但因為傷害罪的構成要件是看「傷害」有無造成，不論刻意或過失，只要讓人受傷，便符合傷害罪構成要件。
法律判決中的過失傷害罪多發生於車禍事件，比如駕駛時因為駕駛不當而發生碰撞，造成對方骨折或是傷亡。雖然非刻意，但因為造成「生理上的傷害」是事實，屬於過失傷害罪，被告者就有可能要承擔1年以下有期徒刑�、拘役或10萬元以下罰金的刑罰。
（三）未成年傷害罪
青春期的孩子正值血氣方剛之際，很容易動手以示心中不悅，這些舉動也適用於以上所述的傷害罪嗎？
基於年齡的關係，如果是小孩打人，依據刑法18-1項規定，未滿14歲者不處罰，14歲以上未滿18歲的人，則是減輕刑期。因此，即使提出告訴，也可能為不起訴或是緩起訴處分。
二、傷害罪賠償金額
有時候傷害的情形並不嚴重，法院會建議採用「賠償」達成和解，如果當事人不想麻煩走刑事管道提起告訴，也可以提出民事賠償，為自己所受的傷害爭取賠償。根據民法第184條所述，因故意或過失，不法侵害他人權利的人，需要負損害賠償的責任。因此，只要權利有受到損害，便可要求對方賠償，以示負責。
傷害罪的賠償金額並不一定，主要依據實際情況而定，並分為「精神賠償」與「損失賠償」兩項重點賠償。文末，律師列出幾點常見的傷害罪民事賠償內容，提供需要的你一點參考方向。
（一）損害賠償
如果因為受傷而造成經濟上的損害，便可以提出賠償訴求，不過根據民法第216條所述，損害賠償應以填補債權人所受損害及所失利益為限。
- 所受損害
根據民法第192條及193條所述，如果因為打人而造成他人死亡，增加生活所需，造成經濟上的損害，被害者可以開立「診斷證明書」提出賠償訴求，像是醫療費用、看護費用、藥品費、自療費用或是殯葬費等。如果是被害人的父母、子�女或配偶，也可根據民法第194條，要求賠償。
如果是車禍，根據民法第196條所述，被害者除了醫療賠償外，也可以要求物體毀損賠償。比如，遇到汽車毀壞需要維修，就可以要求賠償車輛與器物的修繕費用。
- 所失利益
有些傷痛需要時間修復，甚至可能影響一輩子。根據民法第193條所述，如果因為侵害而必須減少勞動力如果「傷害的發生」讓原本生活變了調，比如暫時或是永久性不能工作，受害者也可以提出求償，爭取回「本來應有」的利益。
（二）精神賠償（慰撫金）
根據民法第195條所述，不法侵害他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害者可以請求賠償相當的金額。所以，發生車禍時，因為肇事者造成身體或精神受損，受害者便可以要求提出傷害罪精神賠償（慰撫金）。
三、傷害罪公訴與自訴
刑法上的傷害罪屬於「告訴乃論」，如果要提起訴訟，可以採取公訴或是自訴的方式，也可以視情況考慮是否以「和解」解決。如果真的要提告，記得要在「傷害罪追訴期內」，也就是必須在發生事情的6個月內完成提告。
（一）傷害罪公訴與自訴
1.因傷害提公訴
提起公訴的意思就是直接向偵查機構提起告訴，而檢察官會進行偵查。如果檢察官認為犯罪嫌疑人有達到起訴門檻，便會向法院提起公訴，並且當事人都要因為傷害罪開庭，接受審理；反之，如果檢察官認為沒有達到門檻，會以傷害罪不起訴終結案件。
2.因傷害提自訴
如果提告者符合「完全行為能力人」的法定年齡（修法前為20歲），��便可以委任律師，提起自訴，而案件也會直接交給法院審理；反之未滿20歲，便必須請法定代理人委任律師提起自訴。另外，提起自訴後，便不能再以同樣的案件為由提起告訴。
（二）傷害罪撤告
假使審理途中，兩者達成和解了，傷害罪可以撤告嗎？不論是自訴或是公訴，如果當事人在審判階段和解，就可以讓傷害罪撤告。但是只要撤回告訴。
不論被告後來是否有屢行和解條件，都不可以再提起自訴或是公訴。
（三）重傷害罪非告訴乃論
當今天所受到的傷害已經造成「身體某個器官」嚴重受損，那就是重傷罪，不能以傷害罪來看。刑法第278條指出，當傷害造成嚴重身體的情況，比如下半身癱瘓或是毀容，就是重傷罪(屬於非告訴乃論，不能撤回告訴，且追訴期為20年)，被告者有可能被處以5年以上12以下的有期徒刑。
以上是傷害罪構成條件、刑責與賠償的相關內容，如果您有相關困擾，希望透過法律尋求公道，歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您講解及分析案件情勢！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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