毀損罪會被關嗎？掌握2大證據絕對逃不了！ - 法律010
雷皓明律師
2024-03-06 更新
毀損罪定義是什麼？毀損罪會有前科嗎？律師將於本文分享毀損罪法律內容，如毀損罪刑度、判刑時間、毀損罪公訴、毀損債權罪！如果還有不了解的地方，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、毀損器物恐致刑法毀損罪
刑法第35章的毀棄損壞罪有提到幾種毀損類型，比如毀損文書、毀壞建築物、礦坑、船艦，以及毀損器物。本文將討論最常見的「毀損器物」（也稱為一般毀損罪或普通毀損罪）的相關刑法內容，首先我們先來了解，為何毀壞器物會構成毀損罪呢？
（一）一般毀損罪定義
生活裡每天都在上演毀損物品的戲碼，但單就「毀損」就定罪，聽起來好像有點誇張。如果是因為爭執，而一時衝動破壞物品需要負責，還有一番道理；可是如果真的只是不小心而導致的損壞，比如一伸手卻誤打破同事的馬克杯，也會因此而構成毀損罪，被判刑嗎？
根據刑法第354條規定所述，毀損他人文書、建築物、礦坑或船艦「以外」的物品，或是因為毀損而使這些物品不能使用，以致損害公眾或他人的人，將因為毀損罪判刑而被處2年以下有期徒刑、拘役或15,000以下的罰金。
（二）一般毀損罪構成要件
只有故意毀損，毀損罪才會成立，並且以刑法來解決（而觸犯刑法就可能會有前科）；但如果是不小心，單純是「過失毀損」則以民事賠償處理即可。不過並非每件「故意損害」都會成立，毀損構成要件並非「外觀」覺得受到損害，就一定可以讓對方在法律上被定罪，而是須視該物品外觀的清潔、美觀及平整是否為該物堪用的要素之一，例如過往就有判決是門被噴紅漆成立毀損罪的（臺灣高等法院刑事判決111年度上易字第1738號）。
毀損商品時的主要毀損罪構成要件可以從3個面向來看，分別為「毀損的範圍」、「毀損的行為」及「毀損的結果」。
1.毀損的範圍
毀損的範圍很廣，只要是他人文書、建築物、礦坑或船艦「以外」的物品的東西都包含，比如汽車、手錶與手機等物品。
2.毀損的行為
毀損罪的行為必須是 「故意」 造成毀損，使物品毀棄、毀壞或致令不堪用，而這邊的故意並非狹隘的直接故意，如果是「間接故意」或是「不確定故意」，也恐成立毀損罪。
3.毀損的結果
- 毀棄
毀棄意思為銷毀、拋棄物品，或是讓物品失去效用，比如把某人的玻璃裝飾品完全砸碎或是拿石頭打破玻璃窗。
- 損壞
損壞意思為物品在「外觀上」發生明顯的破壞改變，比方說戳破某人車子的輪胎，讓外觀上有很明顯被破壞的痕跡。
- 致令不堪用
致令不堪用意思為 「雖然沒有毀損物品的外觀，但是這物品卻因為損壞不能再使用」，比如讓某人的手機中毒，雖然外觀上並沒有明顯的損害，但因為無法開機使用，而讓手機不能達到其效益，故符合毀損罪。
二、毀損債權罪是什麼？
毀損罪有時候因為毀損狀況並不嚴重，多數會以民事賠償解決，希望讓事情「大事化小」；但如果這時候債務人（要負擔民事賠償者）開始積極地減少財產，來削弱自己的清償能力的�話，就有可能觸犯刑法第357條的毀損債權罪。
毀損債權罪立法理由是希望債務人在受強致執行時，不要有想要隱匿自己財產，以達到「避掉償還債務」的目的。如果債務人被判「毀損債權罪」，將有可能處2年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下的罰金。
（一）不是動用資產就是「毀損債權罪」
這邊可能要注意，並非動用到資產便會構成毀損債權罪，「毀損債權構成要件」主要是，只有因為改變而造成債務人無法還債時，才會定罪。
意思就是，如果是對資產進行更動，導致不能確實償還債務，便會因為刻意行為影響到「償還結果」，而構成「毀損債權罪」；反之，如果更動資產，但完全不會影響償還債務的相關事宜，則不會定罪。
（二）毀損債權罪共犯
毀損債權罪簡單來說就是透過「脫產」來營造沒錢的假象，達到「不用償還債務」的目的。 這個行為通常會需要別人幫忙，那這樣共犯也會因此而被判刑嗎？雖然毀損債權罪只有「債務人」才有資格因此被判罪，但依據刑法第31條第1項規定，共同實行、教唆及幫助的人，雖然沒有特定的關係，也可能因為是「共犯」而受罰。
簡言之，如果知道對方想要藉脫產來躲債務，卻還是幫忙，或是對方本無這樣做的意思但卻慫恿對方這樣做，就符合刑法對共犯的定義，將負擔相關刑責。
三、關於毀損罪公訴及自訴
小明與小華因為一些事情而鬧不愉快，氣憤之下，小明用美工刀刮小華的摩托車坐墊、敲壞車頭燈及將輪胎刺破，用毀損摩托車以示心中不滿。
小明破壞「摩�托車坐墊、車頭燈及輪胎」是刑法第354條所述的損害範圍，屬於告訴乃論罪。刑法的「告訴乃論」意思為，必須由被害人提起告訴，檢察官才會偵查；反之，如果沒有提起告訴，檢察官就不會有所動作。因此，告訴者如果要提起告訴，可以選擇請檢察官提起「公訴」，或是自己向法院提起自訴。
（一）毀損罪追訴期多長？
告訴乃論的追訴期為6個月內，意思就是必須在「知道案件」的6個月內提起告訴。所以上述例子的小華，就必須在知道「摩托車受到破壞」的6個月內向法院提起告訴，爭回自己所受到的損害。另外，如果是「不知道」案件發生，那麼追訴期的計算，就是事件發生的10年，要記得在事件發生的10年內提出告訴！
（二）毀損罪判刑內容
如果因為「故意」，而讓受害者的器物受損，將處以2年以下有期徒刑、拘役或15,000以下的罰金。不過毀損罪除了刑事訴訟外，也會伴隨提起民事訴訟，當雙方達成共識時，可以因為毀損罪和解，由受害者要求加害者針對毀損罪賠償相當的金額，補償所受到的損害。
（三）提告毀損罪證據要什麼？
1.證據1：可以證明受損害的證據
以上述的「摩托車」來說，小明需要拍攝摩托車「全部」受到損害的地方，用這些照片來證明這件物品「確實」受到損害，而法院到時也會依據物品的受損程度決定賠償內容。
2.證據2：可以證明為故意的證據
毀損罪重要的構成要件之一，便是要證明為 「故意」 的行為。除了拍照蒐證外，小明可以請警察幫忙調�閱監視器，或是透過錄音蒐證等方法蒐集足夠的證據，於提告小華毀損罪時，拿出來證明為「故意」的行為。
當物品受到毀損時，記得蒐證，方能透過民事與刑事補償所受到的損害。以上為毀損罪的內容分享，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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