一、毀損器物恐致刑法毀損罪

刑法第35章的毀棄損壞罪有提到幾種毀損類型，比如毀損文書、毀壞建築物、礦坑、船艦，以及毀損器物。本文將討論最常見的「毀損器物」（也稱為一般毀損罪或普通毀損罪）的相關刑法內容，首先我們先來了解，為何毀壞器物會構成毀損罪呢？

（一）一般毀損罪定義

生活裡每天都在上演毀損物品的戲碼，但單就「毀損」就定罪，聽起來好像有點誇張。如果是因為爭執，而一時衝動破壞物品需要負責，還有一番道理；可是如果真的只是不小心而導致的損壞，比如一伸手卻誤打破同事的馬克杯，也會因此而構成毀損罪，被判刑嗎？

根據刑法第354條規定所述，毀損他人文書、建築物、礦坑或船艦「以外」的物品，或是因為毀損而使這些物品不能使用，以致損害公眾或他人的人，將因為毀損罪判刑而被處2年以下有期徒刑、拘役或15,000以下的罰金。

（二）一般毀損罪構成要件

只有故意毀損，毀損罪才會成立，並且以刑法來解決（而觸犯刑法就可能會有前科）；但如果是不小心，單純是「過失毀損」則以民事賠償處理即可。不過並非每件「故意損害」都會成立，毀損構成要件並非「外觀」覺得受到損害，就一定可以讓對方在法律上被定罪，而是須視該物品外觀的清潔、美觀及平整是否為該物堪用的要素之一，例如過往就有判決是門被噴紅漆成立毀損罪的（臺灣高等法院刑事判決111年度上易字第1738號）。

毀損商品時的主要毀損罪構成要件可以從3個面向來看，分別為「毀損的範圍」、「毀損的行為」及「毀損的結果」。

1.毀損的範圍

毀損的範圍很廣，只要是他人文書、建築物、礦坑或船艦「以外」的物品的東西都包含，比如汽車、手錶與手機等物品。

2.毀損的行為

毀損罪的行為必須是 「故意」 造成毀損，使物品毀棄、毀壞或致令不堪用，而這邊的故意並非狹隘的直接故意，如果是「間接故意」或是「不確定故意」，也恐成立毀損罪。

3.毀損的結果

毀棄

毀棄意思為銷毀、拋棄物品，或是讓物品失去效用，比如把某人的玻璃裝飾品完全砸碎或是拿石頭打破玻璃窗。

損壞

損壞意思為物品在「外觀上」發生明顯的破壞改變，比方說戳破某人車子的輪胎，讓外觀上有很明顯被破壞的痕跡。

致令不堪用

致令不堪用意思為 「雖然沒有毀損物品的外觀，但是這物品卻因為損壞不能再使用」，比如讓某人的手機中毒，雖然外觀上並沒有明顯的損害，但因為無法開機使用，而讓手機不能達到其效益，故符合毀損罪。