logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 侵占罪

毀損罪會被關嗎？掌握2大證據絕對逃不了！ - 法律010

侵占罪
雷皓明律師

雷皓明律師

2024-03-06 更新

打破花瓶恐因毀損罪入獄？符合關鍵3點，不是不可能！

毀損罪定義是什麼？毀損罪會有前科嗎？律師將於本文分享毀損罪法律內容，如毀損罪刑度、判刑時間、毀損罪公訴、毀損債權罪！如果還有不了解的地方，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、毀損器物恐致刑法毀損罪


刑法第35章的毀棄損壞罪有提到幾種毀損類型，比如毀損文書、毀壞建築物、礦坑、船艦，以及毀損器物。本文將討論最常見的「毀損器物」（也稱為一般毀損罪或普通毀損罪）的相關刑法內容，首先我們先來了解，為何毀壞器物會構成毀損罪呢？

（一）一般毀損罪定義

生活裡每天都在上演毀損物品的戲碼，但單就「毀損」就定罪，聽起來好像有點誇張。如果是因為爭執，而一時衝動破壞物品需要負責，還有一番道理；可是如果真的只是不小心而導致的損壞，比如一伸手卻誤打破同事的馬克杯，也會因此而構成毀損罪，被判刑嗎？

根據刑法第354條規定所述，毀損他人文書、建築物、礦坑或船艦「以外」的物品，或是因為毀損而使這些物品不能使用，以致損害公眾或他人的人，將因為毀損罪判刑而被處2年以下有期徒刑、拘役或15,000以下的罰金。

（二）一般毀損罪構成要件

只有故意毀損，毀損罪才會成立，並且以刑法來解決（而觸犯刑法就可能會有前科）；但如果是不小心，單純是「過失毀損」則以民事賠償處理即可。不過並非每件「故意損害」都會成立，毀損構成要件並非「外觀」覺得受到損害，就一定可以讓對方在法律上被定罪，而是須視該物品外觀的清潔、美觀及平整是否為該物堪用的要素之一，例如過往就有判決是門被噴紅漆成立毀損罪的（臺灣高等法院刑事判決111年度上易字第1738號）。

毀損罪構成要件

毀損商品時的主要毀損罪構成要件可以從3個面向來看，分別為「毀損的範圍」、「毀損的行為」及「毀損的結果」。

1.毀損的範圍

毀損的範圍很廣，只要是他人文書、建築物、礦坑或船艦「以外」的物品的東西都包含，比如汽車、手錶與手機等物品。

2.毀損的行為

毀損罪的行為必須是 「故意」 造成毀損，使物品毀棄、毀壞或致令不堪用，而這邊的故意並非狹隘的直接故意，如果是「間接故意」或是「不確定故意」，也恐成立毀損罪。

3.毀損的結果

  • 毀棄

毀棄意思為銷毀、拋棄物品，或是讓物品失去效用，比如把某人的玻璃裝飾品完全砸碎或是拿石頭打破玻璃窗。

  • 損壞

損壞意思為物品在「外觀上」發生明顯的破壞改變，比方說戳破某人車子的輪胎，讓外觀上有很明顯被破壞的痕跡。

  • 致令不堪用

致令不堪用意思為 「雖然沒有毀損物品的外觀，但是這物品卻因為損壞不能再使用」，比如讓某人的手機中毒，雖然外觀上並沒有明顯的損害，但因為無法開機使用，而讓手機不能達到其效益，故符合毀損罪。

二、毀損債權罪是什麼？

毀損罪有時候因為毀損狀況並不嚴重，多數會以民事賠償解決，希望讓事情「大事化小」；但如果這時候債務人（要負擔民事賠償者）開始積極地減少財產，來削弱自己的清償能力的話，就有可能觸犯刑法第357條的毀損債權罪


毀損債權罪立法理由是希望債務人在受強致執行時，不要有想要隱匿自己財產，以達到「避掉償還債務」的目的。如果債務人被判「毀損債權罪」，將有可能處2年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下的罰金。

（一）不是動用資產就是「毀損債權罪」

這邊可能要注意，並非動用到資產便會構成毀損債權罪，「毀損債權構成要件」主要是，只有因為改變而造成債務人無法還債時，才會定罪。

意思就是，如果是對資產進行更動，導致不能確實償還債務，便會因為刻意行為影響到「償還結果」，而構成「毀損債權罪」；反之，如果更動資產，但完全不會影響償還債務的相關事宜，則不會定罪。

（二）毀損債權罪共犯

毀損債權罪簡單來說就是透過「脫產」來營造沒錢的假象，達到「不用償還債務」的目的。 這個行為通常會需要別人幫忙，那這樣共犯也會因此而被判刑嗎？雖然毀損債權罪只有「債務人」才有資格因此被判罪，但依據刑法第31條第1項規定，共同實行、教唆及幫助的人，雖然沒有特定的關係，也可能因為是「共犯」而受罰。

簡言之，如果知道對方想要藉脫產來躲債務，卻還是幫忙，或是對方本無這樣做的意思但卻慫恿對方這樣做，就符合刑法對共犯的定義，將負擔相關刑責。

三、關於毀損罪公訴及自訴

小明與小華因為一些事情而鬧不愉快，氣憤之下，小明用美工刀刮小華的摩托車坐墊、敲壞車頭燈及將輪胎刺破，用毀損摩托車以示心中不滿。

小明破壞「摩托車坐墊、車頭燈及輪胎」是刑法第354條所述的損害範圍，屬於告訴乃論罪。刑法的「告訴乃論」意思為，必須由被害人提起告訴，檢察官才會偵查；反之，如果沒有提起告訴，檢察官就不會有所動作。因此，告訴者如果要提起告訴，可以選擇請檢察官提起「公訴」，或是自己向法院提起自訴。

（一）毀損罪追訴期多長？

告訴乃論的追訴期為6個月內，意思就是必須在「知道案件」的6個月內提起告訴。所以上述例子的小華，就必須在知道「摩托車受到破壞」的6個月內向法院提起告訴，爭回自己所受到的損害。另外，如果是「不知道」案件發生，那麼追訴期的計算，就是事件發生的10年，要記得在事件發生的10年內提出告訴！

（二）毀損罪判刑內容

如果因為「故意」，而讓受害者的器物受損，將處以2年以下有期徒刑、拘役或15,000以下的罰金。不過毀損罪除了刑事訴訟外，也會伴隨提起民事訴訟，當雙方達成共識時，可以因為毀損罪和解，由受害者要求加害者針對毀損罪賠償相當的金額，補償所受到的損害。

（三）提告毀損罪證據要什麼？

毀損罪證據要什麼？

1.證據1：可以證明受損害的證據

以上述的「摩托車」來說，小明需要拍攝摩托車「全部」受到損害的地方，用這些照片來證明這件物品「確實」受到損害，而法院到時也會依據物品的受損程度決定賠償內容。

2.證據2：可以證明為故意的證據

毀損罪重要的構成要件之一，便是要證明為 「故意」 的行為。除了拍照蒐證外，小明可以請警察幫忙調閱監視器，或是透過錄音蒐證等方法蒐集足夠的證據，於提告小華毀損罪時，拿出來證明為「故意」的行為。

當物品受到毀損時，記得蒐證，方能透過民事與刑事補償所受到的損害。以上為毀損罪的內容分享，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！

侵占罪
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.