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申請假釋條件4大準則！律師快速教假釋意思和假釋查詢 - 法律010

假釋
雷皓明律師

雷皓明律師

2024-08-26 更新

假釋如何申請？重點為何？假釋申請關鍵4要件要符合！

假釋英文為parole，就是指犯人在「被判刑罰」結束之前被放出來，也就是假釋出獄。那假釋條件嚴苛嗎？假釋規定與流程是什麼？假釋會被撤銷嗎？關於網上假釋查詢的常見問題，律師都將於這篇為你解惑，如果還不了解「假釋是什麼」，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、達到假釋規定才能申請


要申請「假釋」有一段路要走，而是否能成功申請「假釋」會依據關鍵2點判斷：「關滿一定時間」及「誠心誠意悔悟」。

（一）關滿一定時間

假釋門檻中的「關滿一定時間」，會依據每位受刑人「原刑罰的刑期」，而有所不同，主要為有期徒刑、無期徒刑及累犯3種不同時間

假釋修法因為諸多因素有多次調整，「關滿一定時間」的門檻也不停做調整，目前「關滿一定時間」的具體時間主要根據刑法第77條內容所述：

  • 被判有期徒刑的罪犯如果想申請假釋，必須至少坐超過刑期1/2的牢。簡言之。如果你被判要坐10年的牢，也至少要坐滿5年牢才可以申請假釋。
  • 被判無期徒刑的罪犯如果想申請假釋，法律規定至少要坐滿25年的牢。
  • 如果是累犯者，則必須執行超過規定刑期的2/3。

（二）誠心誠意悔悟

「誠心悔悟修改」聽起來十分抽象，是要真誠地道歉反省嗎？還是要立下「絕不再犯」的保證書？當然不是，判斷是否「誠心悔悟修改」，主要是根據受刑人在監獄的表現判斷。

監獄中的教誨師、作業導師、監房及工廠主管，會根據 「教化」、「作業」及「操行」3種面向打分數。簡單來說，就是像學生一樣，評估你各方面的表現，並且透過分數，來決定你是否符合「誠心誠意悔悟」的標準。

根據行刑累進處遇條例所述，從半年以上的有期徒刑到無期徒刑共拆成13個不同的類別，而每個類別還會再分成4個級別。簡單來說，如果想要假釋，就必須符合每個類別的每個級別「規定分數」，詳細內容可以參考下圖，會更明確。

每個級別的規定分數

阿明如果刑期為3年以上6年未滿，則需要分數如上圖。

  • 「教化」、「作業」及「操行」這3類內容每月最高各4分，所以如果阿明表現良好，則第1個月最高共可以拿12分。
  • 從第4級晉級到第3級需要36分，如果上個月已拿12分，接下來便需要再拿24分即可晉級。其實有點類似遊戲闖關的概念，要累積到一定分數才能到下一關，等到了2級以上，阿明就可以提出假釋的申請！
  • 刑期愈高責任分數愈高，而各刑期所應對的具體責任分書可以參考行刑累進處遇條例第19條，以下我們將附上表格供參考。

受刑人的刑期所對應級別及責任分數

以上表格內容來源為行刑累進處遇條例第19條

二、有期、無期徒刑假釋條件

當未滿刑期的受刑人表現良好、有顯著懺悔之意，且達到一定法定期限時，便有機會獲得假釋，早點進入社會，重新做人；不過也並非全部人皆有申請假釋的機會，比如「死刑犯」便是其中一項。


簡單來說，法律有規定特定人不可以假釋，即使受刑期間表現好並且有好好悔過，如果不符合假釋條件，就永遠不會達到假釋門檻，無法開啟新的人生。

假釋條件

★死刑犯不可以申請假釋

只有當受刑人的刑罰是「有期徒刑」或是「無期徒刑」時，才可以申請假釋，如果今天是死刑犯的話，便不符合申請的資格。舉例來說，如果A跟B都是因為殺人入獄，但假使A是判無期徒刑，而B是死刑，則只有A可以申請假釋。

★只需坐牢6個月以下或只有拘役的人不可以申請假釋

刑法之所以會用「坐牢」當作處罰，便是希望藉由入獄「拘束受刑人的人身自由」，達到讓受刑人明白「自由的可貴」，而在這段時間內徹底自我反省。因此，如果只有關6個月以下或是只有拘役的人，卻還申請假釋，這樣哪有足夠時間「好好反省」，自然不符合假釋資格。

★再犯者不可以申請假釋

此處的再犯者是指「犯了第3次最輕本刑5年以上的罪行」包含殺人、放火與強盜等內容的受刑人。

意思就是，累犯者（第2次犯罪），在假釋期間或是關完後的5年內，又再次犯了最輕本刑5年以上的罪（第3次犯罪），便不能申請假釋；但這邊要注意，如果是又再犯，但卻是犯下刑責最重不到5年的罪，還是可以申請假釋。

★被評估有可能再犯的受刑人不可以申請假釋

受刑人會在監獄中接受輔導或是治療，如果在這些評估的環節中，受刑人被專家判斷「有機會再犯」，便會基於大眾的社會安全考量，不讓這類型的受刑人有申請假釋的機會。

三、辦理假釋流程與假釋撤銷


經過層層努力，終於拿到可以申請假釋的機會，但是該怎麼做才可以申請假釋？

雖然目前的假釋流程較以往相比，已簡化不少，但還是需要一層又一層的評估；此外，如果假釋期間表現不好，還是會被撤銷假釋喔！詳細內容，律師將由文末分享，讓你更清楚知道申請流程，以及重要的必知內容。

（一）假釋程序

1. 監獄辦理：管教小組審核、監務委員會審理

當受刑人符合假釋條件時，其管教小組人員會審核此名受刑人的教化、作業、衛生、戒護、總務等內容，等確認沒問題後，管教小組人員會簽註個人意見，然後交到監務委員會審理。

2. 監務委員投票

監務委員會的成員除了有典獄長、教化科長及戒護科長，還有各方面的專家（如心理、教育和法律），這些專家會針對受刑人的 「犯行情節」、「犯後表現」以及「再犯風險」 3個面向做假釋評估。最後，在假釋審查的會議上，進行無記名投票，採多數意見決定是否能假釋。

（二）假釋撤銷

等流程通過後，便會收到「假釋證書」，代表假釋申請成功，可以迎接、呼吸自由空氣了！不過根據刑法第78條第1項規定，在假釋期間3年內，如果故意犯罪，而受到有期徒刑以上的刑罰時，便會撤銷假釋。所以，假釋後要記得遵守規定，並且好好守法，勿再犯錯讓自由又輕易溜走！

假釋對受刑人而言，除了自由也代表可以再活一次，重拾生命的價值；如果不服撤銷假釋，也可以聲明異議爭取該有的權益。以上為假釋的相關內容，希望對有需要的你帶來幫助，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！

假釋
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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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