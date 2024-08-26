根據行刑累進處遇條例所述，從 半年以上的有期徒刑到無期徒刑共拆成13個不同的類別 ，而每個類別還會再分成4個級別。簡單來說，如果想要假釋，就必須符合每個類別的每個級別「規定分數」，詳細內容可以參考下圖，會更明確。

監獄中的教誨師、作業導師、監房及工廠主管，會根據 「教化」、「作業」及「操行」3種面向打分數 。簡單來說，就是像學生一樣，評估你各方面的表現，並且透過分數，來決定你是否符合「誠心誠意悔悟」的標準。

「誠心悔悟修改」聽起來十分抽象，是要真誠地道歉反省嗎？還是要立下「絕不再犯」的保證書？當然不是，判斷是否「誠心悔悟修改」，主要是根據受刑人在監獄的表現判斷。

二、有期、無期徒刑假釋條件

當未滿刑期的受刑人表現良好、有顯著懺悔之意，且達到一定法定期限時，便有機會獲得假釋，早點進入社會，重新做人；不過也並非全部人皆有申請假釋的機會，比如「死刑犯」便是其中一項。

簡單來說，法律有規定特定人不可以假釋，即使受刑期間表現好並且有好好悔過，如果不符合假釋條件，就永遠不會達到假釋門檻，無法開啟新的人生。

★死刑犯不可以申請假釋

只有當受刑人的刑罰是「有期徒刑」或是「無期徒刑」時，才可以申請假釋，如果今天是死刑犯的話，便不符合申請的資格。舉例來說，如果A跟B都是因為殺人入獄，但假使A是判無期徒刑，而B是死刑，則只有A可以申請假釋��。

★只需坐牢6個月以下或只有拘役的人不可以申請假釋

刑法之所以會用「坐牢」當作處罰，便是希望藉由入獄「拘束受刑人的人身自由」，達到讓受刑人明白「自由的可貴」，而在這段時間內徹底自我反省。因此，如果只有關6個月以下或是只有拘役的人，卻還申請假釋，這樣哪有足夠時間「好好反省」，自然不符合假釋資格。

★再犯者不可以申請假釋

此處的再犯者是指「犯了第3次最輕本刑5年以上的罪行」包含殺人、放火與強盜等內容的受刑人。

意思就是，累犯者（第2次犯罪），在假釋期間或是關完後的5年內，又再次犯了最輕本刑5年以上的罪（第3次犯罪），便不能申請假釋；但這邊要注意，如果是又再犯，但卻是犯下刑責最重不到5年的罪，還是可以申請假釋。

★被評估有可能再犯的受刑人不可以申請假釋

受刑人會在監獄中接受輔導或是治療，如果在這些評估的環節中，受刑人被專家判斷「有機會再犯」，便會基於大眾的社會安全考量，不讓這類型的受刑人有申請假釋的機會。