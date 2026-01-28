單親補助懶人包！3點重要資格、條件看這篇就夠了！ - 法律010
雷皓明律師
2026-01-28 更新
單親補助是離婚夫妻獨力扶養小孩的經濟浮木，但單親家庭補助有哪些項目？申請單親補助金額又有多少？我要具備什麼資格跟文件才可以申請？本篇文章律師都幫你整理好了！
一、單親補助是什麼？有哪些條件與項目？
開放單親家庭申請的補助項目其實有很多種，但我們常聽到的單親爸爸補助或單親媽媽補助，其實最常見的都是「特殊境遇家庭補助」，也就是大部分人提到「單親補助」時所指的項目。
特殊境遇家庭補助內容共分7大項，依照類別又可分成「生活、育兒教育、醫療、法律、工作」等，讓離婚律師依照條件資格與單親家庭較常申請的種類，一一排序講解並舉例。
（一）單親補助審核的條件？
礙於社會資源有限，特殊境遇家庭補助的申請對象必須通過單親補助資格考核，因此必須符合下列單親補助條件：
- 65歲以下配偶死亡、失蹤6個月未尋獲
- 被遺棄或虐待且已離婚
- 家暴受害者
- 未婚懷胎3月以上至分娩2個月內
- 因離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養或祖父母扶養18歲以下子女／孫子女，因重大傷病或照護不能工作
- 配偶正在服1年以上刑期
- 3個月內發生重大變故（非個人責任）導致經濟困難者
此外，經濟也得符合受扶助的標準，以台北市為例：
- 申請人戶籍需在台北市，滿足最近1年實際居住國內超過183日。
- 經過計算，單親家庭總收入除以全家人口分配後，每個人每月沒超過3萬3,252元；或者家庭財產每人未達51萬150元、不動產全戶不超過新臺幣650萬元。
但特殊境遇家庭比起低收、中低收申請限制要來得寬，所以如果你本身已具備低收、中低收入戶資格，只要符合上述7大條件其中1個，即可申請。
由於每個縣市的資格、補助條件與金額都不盡相同，因此單親補助審核時間也不一定，但平均需要1個月左右。
（二）單親有什麼補助？單親補助多少錢？
滿足上述條件後，針對不同項目，補助金額的比例與上限都不同，根據類型統整如下：
★特殊境遇家庭補助─生活類別
- 緊急生活扶助：
符合該地區資格，社會局會核發當年度低收入戶每月最低生活費，每人最多以補助3個月為原則，同一種事由以補助1次為限。
- 若申請人發生重大事故，導致無法繼續工作，經濟陷入困難，就可以提出申請。
根據109年度低收入戶每月最低生活費1萬7,005元，申請單位會依據申請人狀況，最多補助3個月，也就是最多補助51,015元。但申請過後，下回就不能再用同樣的理由申請補助。
- 子女生活津貼：
如果有15歲以下子女，每名每月補助當年度最低工資的10%。
- 申請人孩子年齡在15歲以下，就能提出台北市的子女生活津貼申請。
以2026年最低工資2萬9,500元為例，10%就是2,950元，申請人等於每月可領取2,950元的子女生活津貼。
★特殊境遇家庭補助─育兒教育類別
- 兒童托育津貼：
6歲以下子女優先獲准進入公立托教機�構，如讀私立幼托機構，每名子女每月補助1,500元。
申請人有6歲以下的小孩，就可以考慮優先申請進入公立托教機構，或進入私立學校但申請領取私立幼托補助。
- 子女教育補助：
高中職及大專院校單親補助金額：學雜費可減免60%。
如果申請人孩子長大念高中大學，且還持有特殊境遇家庭身分（特殊境遇家庭的身分須每年重新認定），即便孩子年紀已經大於15歲，不能繼續領取子女生活津貼，但可以改申請子女教育補助。
★特殊境遇家庭補助─醫療類別
- 傷病醫療補助：
當事人及6至18歲的子女醫療費用如果超過3萬元，申請通過單親補助金額最高70%，1年最高補助12萬元。未滿6歲子女醫療費用，最高補助12萬元。
例如A發生嚴重意外，被送到全民健康保險特約醫療院所就醫，歷經開刀縫合住院回診，光是全民健康保險自行負擔的醫療費用就要10萬元。除了有滿足台北市設籍、居住與家庭財產條件外，A醫療費有超過申請規定的3萬元，但想申請傷病醫療補助，必須在就診後3個月內提出申請，若獲得傷病醫療補助，最高可以補助70%，也就是A的10萬元醫療費，最多可以領到7萬元的傷病醫療補助金額。
★特殊境遇家庭補助─法律類別
- 法律訴訟補助：
限定家暴受害者，且無力負擔訴訟費用，符合資格者最高補助5萬元。
★特殊境遇家庭補助─工作創業類別
- 創業貸款補助：
包括微型創業鳳凰貸款及青年得申請青年創業貸款。申請者必須年滿20歲、貸款人應為所創事業負責人，單親補助金額為100萬元，前3年不需負擔利息，第4年起負擔年息1.5%。
（三）單親補助申請項目有上限嗎？
離婚的申請人若資格與經濟資格都達到受扶助標準，經核定為特殊境遇家庭，就可以申請上述特殊境遇家庭享有的7種扶助項目，不同扶助項目可以同時申請，並不是只能申請單1種。
二、申請單親補助沒過怎麼辦？
萬一申請後不符合資格，除了特殊境遇家庭補助，你還可以試看看下列這些資源：
- 急難紓困（馬上關懷）： 以速訪、速核、速發的臨時救助方式，24小時內完成通報流程、申請及撥款。
- 兒童托育補助（托育費用補助）： 衛福部及教育部合作，依據補助項目，每名幼兒每月最高金額如下：
- 證照保母： 一般家庭3,000、中低收入戶4,000、低收入戶、發展遲緩或身心障礙幼兒、特殊境遇5,000。
- 幼保、家政、護理科系或結訓保母： 一般家庭2,000、中低收入戶3,000、低收入戶、發展遲緩或身心障礙幼兒、特殊境遇4,000。
- 未成年單親爸媽有「再進修福利」： 鼓勵未成年獨自撫養18歲以下子女的單親父母再度進修就學。
- 學費、學雜費及學分費：高中職最高8,000、大專院校最高10,000元。
- 臨時托育補助費：因上課無法照顧小學以下子女或18歲以下之身心障礙子女，每名子女每小時最高補助133元，每名子女每月最高補助48小�時。
- 兒童及少年生活扶助： 依兒少福利權益法，各縣市皆訂有補助條件與標準。
- 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：各縣市依內政部規定辦理補助。
- 弱勢兒少醫療補助：社會局補助，小孩生病花費較多且符合若是資格可申請。
- 中低或低收入戶：依社會救助法辦理。
三、申請單親補助資料怎麼準備？
想申請特殊境遇家庭資格，需要檢附下列文件：
- 申請表
- 3個月內全戶戶籍謄本
- 全戶最近1年度綜合所得稅各類所得清單、財產歸屬資料、稅籍資料清單
- 存摺影本
- 依申請扶助項目不同應檢具的其他相關證明文件（可上各縣市網站查詢）
（一）單親補助該向哪個機構申請？
備好上述文件後，申請人可以至戶籍所在地的鄉鎮市區公所辦理。
若有疑問，也可以到各縣市政府社會局(處)或撥打政府福利諮詢專線1957詢問。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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