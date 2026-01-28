單親補助懶人包！3點重要資格、條件看這篇就夠了！

一、單親補助是什麼？有哪些條件與項目？

開放單親家庭申請的補助項目其實有很多種，但我們常聽到的單親爸爸補助或單親媽媽補助，其實最常見的都是「特殊境遇家庭補助」，也就是大部分人提到「單親補助」時所指的項目。

特殊境遇家庭補助內容共分7大項，依照類別又可分成「生活、育兒教育、醫療、法律、工作」等，讓離婚律師依照條件資格與單親家庭較常申請的種類，一一排序講解並舉例。

（一）單親補助審核的條件？

礙於社會資源有限，特殊境遇家庭補助的申請對象必須通過單親補助資格考核，因此必須符合下列單親補助條件：

65歲以下配偶死亡、失蹤6個月未尋獲 被遺棄或虐待且已離婚 家暴受害者 未婚懷胎3月以上至分娩2個月內 因離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養或祖父母扶養18歲以下子女／孫子女，因重大傷病或照護不能工作 配偶正在服1年以上刑期 3個月內發生重大變故（非個人責任）導致經濟困難者

此外，經濟也得符合受扶助的標準，以台北市為例：

申請人戶籍需在台北市，滿足最近1年實際居住國內 超過183日 。

。 經過計算，單親家庭總收入除以全家人口分配後，每個人每月沒超過3萬3,252元；或者家庭財產每人未達51萬150元、不動產全戶不超過新臺幣650萬元。

但特殊境遇家庭比起低收、中低收申請限制要來得寬，所以如果你本身已具備低收、中低收入戶資格，只要符合上述7大條件其中1個，即可申請。

由於每個縣市的資格、補助條件與金額都不盡相同，因此單親補助審核時間也不一定，但平均需要1個月左右。

（二）單親有什麼補助？單親補助多少錢？

滿足上述條件後，針對不同項目，補助金額的比例與上限都不同，根據類型統整如下：

★特殊境遇家庭補助─生活類別

緊急生活扶助：

符合該地區資格，社會局會核發當年度低收入戶每月最低生活費，每人最多以補助3個月為原則，同一種事由以補助1次為限。

若申請人發生重大事故，導致無法繼續工作，經濟陷入困難，就可以提出申請。

根據109年度低收入戶每月最低生活費1萬7,005元，申請單位會依據申請人狀況，最多補助3個月，也就是最多補助51,015元。但申請過後，下回就不能再用同樣的理由申請補助。

子女生活津貼：

如果有15歲以下子女，每名每月補助當年度最低工資的10%。

申請人孩子年齡在15歲以下，就能提出台北市的子女生活津貼申請。

以2026年最低工資2萬9,500元為例，10%就是2,950元，申請人等於每月可領取2,950元的子女生活津貼。

★特殊境遇家庭補助─育兒教育類別

兒童托育津貼：

6歲以下子女優先獲准進入公立托教機�構，如讀私立幼托機構，每名子女每月補助1,500元。

申請人有6歲以下的小孩，就可以考慮優先申請進入公立托教機構，或進入私立學校但申請領取私立幼托補助。

子女教育補助：

高中職及大專院校單親補助金額：學雜費可減免60%。

如果申請人孩子長大念高中大學，且還持有特殊境遇家庭身分（特殊境遇家庭的身分須每年重新認定），即便孩子年紀已經大於15歲，不能繼續領取子女生活津貼，但可以改申請子女教育補助。

★特殊境遇家庭補助─醫療類別

傷病醫療補助：

當事人及6至18歲的子女醫療費用如果超過3萬元，申請通過單親補助金額最高70%，1年最高補助12萬元。未滿6歲子女醫療費用，最高補助12萬元。

例如A發生嚴重意外，被送到全民健康保險特約醫療院所就醫，歷經開刀縫合住院回診，光是全民健康保險自行負擔的醫療費用就要10萬元。除了有滿足台北市設籍、居住與家庭財產條件外，A醫療費有超過申請規定的3萬元，但想申請傷病醫療補助，必須在就診後3個月內提出申請，若獲得傷病醫療補助，最高可以補助70%，也就是A的10萬元醫療費，最多可以領到7萬元的傷病醫療補助金額。

★特殊境遇家庭補助─法律類別

法律訴訟補助：

限定家暴受害者，且無力負擔訴訟費用，符合資格者最高補助5萬元。

★特殊境遇家庭補助─工作創業類別

創業貸款補助：

包括微型創業鳳凰貸款及青年得申請青年創業貸款。申請者必須年滿20歲、貸款人應為所創事業負責人，單親補助金額為100萬元，前3年不需負擔利息，第4年起負擔年息1.5%。

（三）單親補助申請項目有上限嗎？

離婚的申請人若資格與經濟資格都達到受扶助標準，經核定為特殊境遇家庭，就可以申請上述特殊境遇家庭享有的7種扶助項目，不同扶助項目可以同時申請，並不是只能申請單1種。