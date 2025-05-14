遺產分割協議書需要公證嗎？2大重點務必掌握！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
分割遺產必須「經過」所有遺產繼承人的同意後，才能進行分割，不過遺產公同共有情況下如何辦理分割？遺產分割協議書需要公證嗎？遺產分割訴訟多久？關於分割遺產的相關疑惑，律師都將於這篇幫您解惑。
一、關於遺產分割：遺產是公同共有物
根據民法第1151條所述，當繼承人為多數時，分割遺產之前，遺產對於各繼承人而言，就是「公同共有物」。 如果要處分遺產如買賣不動產，需要先辦理遺產登記，而登記前需要先進行分割。簡言之，如果沒有遺囑清楚寫明如何分配，欲處分遺產時，必須先分割遺產，才能辦理遺產繼承登記。所以繼承人公同共有繼承後，要處分財產前，分割遺產就是首當要完成的事情！
舉例來說，阿財爸爸突然發生車禍死亡，留下2棟房子、1塊土地與5000萬的存款，且沒有留下任何遺囑。這時候，阿財與他的2位弟弟就可以根據民法第1164條所述：「繼承人可以隨時提起遺產分割」，讓房子、土地分割繼承分配能更有效完成。
二、簽訂遺產分割協議書
如果「被繼承人」沒有訂立遺囑，繼承人們分割遺產時就要簽訂「遺產分割協議書」，而遺產分割協議書如果是要另外約定「不能分割遺產」的話，記得於5年內完成；而約定「不能分割不動產」的話，則是30年內要完成約定。不過律師建議愈早處理愈安心，建議把握黃金時間協議分割繼承事項且簽訂「遺產分割協議書」，並至國稅局完成繼承登記。
因為納稅義務繼承人應於被繼承人死亡起的6個月期限內，向戶籍所在地主管稽徵機關辦理遺產稅申報，否則將繳交1倍以上罰鍰。
（一）遺產分割協議書是什麼？
如果被繼承人已經先立好遺囑，讓分割遺產有方法可循，便不需要再進行遺產分割這道程序。但如果沒有遺囑，也沒關係，「全體繼承人」可以協議分割遺產，以達成對遺產分配的共識，並於協議完成後，共同簽訂「財產分割協議書」，向地政事務所辦理遺產分割協議。
（二）遺產分割協議書效力
★被繼承人死後協議才生效
遺囑是「被繼承人」生前完成，死後才生效；但「遺產分割協議書」必須是「被繼承人�」死後由全體繼承人同意簽署。所以「遺產分割協議書」必須是「被繼承人」死後完成才會有效力，生前繼承人為省事而預先簽署是無效的。
★全體繼承人都要簽署
分割繼承協議書並非請1位家庭的代表人即可，因為是「公同共有物」，所以與每位繼承人皆有關係，記得 「全體繼承人」 都要簽名或簽章。只要少1位，就有可能影響到效力，所以要算清楚是否有漏掉的名單，避免事後有人「反悔不認證」，撤銷遺產分割登記，讓遺產分割協議書無效。
（三）遺產分割協議書需要公證嗎
基於擔心事後會有人不認「遺產分割協議書」，有些繼承人會選擇「公證」，來增添效力；但其實分割繼承協議書並沒有規定一定要公證，「公證」只是可以讓遺產分割有強制執行力。簡單來說，為了避免日後發生爭執，需要進行訴訟時，經過公證的協議書可以成為法院進行裁判的證據。
（四）遺產分割協議書格式
遺產分割協議內容記得要具體，比如寫清楚分給哪位繼承人、分配內容為何，以及具體分配的數量，愈清楚愈好。另外，如果是不動產分割，記得列清楚位置及權利範圍，讓土地繼承分割可以更加清楚。
以下提供簡易的遺產分割協議書範例，不過如果不知道怎麼寫得更精準，可以請專業律師幫忙撰寫，讓協議書可以更有保障。
遺產分割協議書
立協議書人OOO等3人是被繼承人OOO的合法繼承人，因為繼承人不幸於民國OOO年OO月OO日去世，為日後遺產管理，一致決議立此協議書。依據民法有關規定，訂立本協議進行動產及土地繼承分割方式，詳細內容及分配如下。（然後可於下面寫清楚遺產的分配）
- 遺產分割協議書中可以透��過表格，寫清楚欲分配的遺產內容及被分配到的人；並且記得全部繼承者都要留下聯絡方式，並簽名或蓋章。
- 遺產分割協議書拋棄繼承者，記得要附繼承權拋棄書，供繼承登記時查閱。
- 辦理繼承登記時，記得檢附繼承系統表、載有被繼承人死亡記事的戶籍謄本、繼承人現在的戶籍謄本及遺產的相關證明文件等。
三、遺產分割訴訟
通常遺產包含大大小小的內容，如不動產、財產、股票或是基金等，容易因為分配不當或是涉及私人情感，而讓分配過程因為主觀，無法順利進行。當碰上這種遺產分配沒辦法達到共識的時候，便會由1名或多名繼承人，向法院提起分割遺產訴訟，讓遺產可以順利分配。
（一）分割遺產訴訟準備
如果必須向法院提出分割遺產訴訟，提告者除了必要的起訴狀外，還需要再附上繼承系統表、被繼承人的總遺產內容證明、被繼承人除戶謄本（證明死亡），以及繼承人的戶籍謄本。法院會依據民法規定，做出判決並進行遺產分割強制執行。
（二）屢行分割協議之訴是什麼？
如果今天已經完成遺產分割協議書，並且有全部繼承人的簽名以示認同，便不能再次主張分割，提出分割遺產訴訟。通常這種情形都是事後有人不想履行協議時才會發生，這時候便會提起 「屢行分割協議之訴」，那這個時候，就是代表要打官司。
（三）遺產分割訴訟費用
1.必須繳納裁判費
提告分割遺產訴��訟時，原告必須先繳納一筆「裁判費」給法院。等遺產分割訴訟結束後，裁判費用將由原、被告雙方的遺產分配比例計算。
根據民法第77-11條所述，分割共有物訴訟的裁判費用計算，是依照原告最終可以分得的遺產為基準點，評估要分擔多少裁判費。簡單來說，假使阿財最終可分得600萬元的遺產，便是用600萬用去計算「裁判費」。（具體金額，可以至司法院的「民事裁判費試算表」中的「訴訟標的價額」欄位填入「所分得的遺產金額」，進行初步計算。）
2.可能需要律師費
如果有請律師在法庭上協助進行分割遺產言詞辯論，就要記得加上律師的費用。不過目前律師費用各不相同，從諮詢到最終價格也有所不同，如果想要有一初步參考價的話，可以點擊文末的免費法律諮詢服務。
談錢總是傷感情，分割遺產更是家人間不可避免的課題之一。以上為分割遺產的內容分享，如果喜歡我們的文章，歡迎分享。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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