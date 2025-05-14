舉例來說，阿財爸爸突然發生車禍死亡，留下2棟房子、1塊土地與5000萬的存款，且沒有留下任何遺囑。這時候，阿財與他的2位弟弟就可以根據民法第1164條所述：「繼承人可以隨時提起遺產分割」，讓房子、土地分割繼承分配能更有效完成。

根據民法第1151條所述，當繼承人為多數時，分割遺產之前，遺產對於各繼承人而言，就是「公同共有物」。 如果要處分遺產如買賣不動產，需要先辦理遺產登記，而登記前需要先進行分割。簡言之，如果沒有遺囑清楚寫明如何分配，欲處分遺產時，必須先分割遺產，才能辦理遺產繼承登記。 所以繼承人公同共有繼承後，要處分財產前，分割遺產就是首當要完成的事情 ！

二、簽訂遺產分割協議書

如果「被繼承人」沒有訂立遺囑，繼承人們分割遺產時就要簽訂「遺產分割協議書」，而遺產分割協議書如果是要另外約定「不能分割遺產」的話，記得於5年內完成；而約定「不能分割不動產」的話，則是30年內要完成約定。不過律師建議愈早處理愈安心，建議把握黃金時間協議分割繼承事項且簽訂「遺產分割協議書」，並至國稅局完成繼承登記。

因為納稅義務繼承人應於被繼承人死亡起的6個月期限內，向戶籍所在地主管稽徵機關辦理遺產稅申報，否則將繳交1倍以上罰鍰。

（一）遺產分割協議書是什麼？

如果被繼承人已經先立好遺囑，讓分割遺產有方法可循，便不需要再進行遺產分割這道程序。但如果沒有遺囑，也沒關係，「全體繼承人」可以協議分割遺產，以達成對遺產分配的共識，並於協議完成後，共同簽訂「財產分割協議書」，向地政事務所辦理遺產分割協議。

（二）遺產分割協議書效力

★被繼承人死後協議才生效

遺囑是「被繼承人」生前完成，死後才生效；但「遺產分割協議書」必須是「被繼承人�」死後由全體繼承人同意簽署。所以「遺產分割協議書」必須是「被繼承人」死後完成才會有效力，生前繼承人為省事而預先簽署是無效的。

★全體繼承人都要簽署

分割繼承協議書並非請1位家庭的代表人即可，因為是「公同共有物」，所以與每位繼承人皆有關係，記得 「全體繼承人」 都要簽名或簽章。只要少1位，就有可能影響到效力，所以要算清楚是否有漏掉的名單，避免事後有人「反悔不認證」，撤銷遺產分割登記，讓遺產分割協議書無效。

（三）遺產分割協議書需要公證嗎

基於擔心事後會有人不認「遺產分割協議書」，有些繼承人會選擇「公證」，來增添效力；但其實分割繼承協議書並沒有規定一定要公證，「公證」只是可以讓遺產分割有強制執行力。簡單來說，為了避免日後發生爭執，需要進行訴訟時，經過公證的協議書可以成為法院進行裁判的證據。

（四）遺產分割協議書格式

遺產分割協議內容記得要具體，比如寫清楚分給哪位繼承人、分配內容為何，以及具體分配的數量，愈清楚愈好。另外，如果是不動產分割，記得列清楚位置及權利範圍，讓土地繼承分割可以更加清楚。

以下提供簡易的遺產分割協議書範例，不過如果不知道怎麼寫得更精準，可以請專業律師幫忙撰寫，讓協議書可以更有保障。

遺產分割協議書

立協議書人OOO等3人是被繼承人OOO的合法繼承人，因為繼承人不幸於民國OOO年OO月OO日去世，為日後遺產管理，一致決議立此協議書。依據民法有關規定，訂立本協議進行動產及土地繼承分割方式，詳細內容及分配如下。（然後可於下面寫清楚遺產的分配）