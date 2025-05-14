著作權（版權）可以維護創作者的權利，保護著作人本身與作品，然而著作人格權與著作財產權是什麼？如何完成著作權註冊？如何在不違反著作權合理使用範圍內使用網路資源？律師將於這篇與您分享著作權法抄襲與著作權的內容。

一、版權定義與著作權註冊 （一）著作權定義 著作權定義就是「保障創作者的思想」，其另一�個常見用詞就是版權（版權英文是Copy Right），也就是於作品後面常看見的「版權所有，翻印必究」。 （二）著作權範圍 著作權種類範圍很廣，大致分為10個類別，包含語文、音樂、戲劇舞蹈、美術、攝影、圖形、視聽、錄音、建築及電腦程式著作；而像是符號、名詞、公式、數表、考試試題，或是新聞報導就不在著作權法保護的範圍裡面。 （三）著作權註冊 所以著作權申請規範為何？著作權登記耗時嗎？ 根據著作權法第10條，著作權不用登記與註冊，只要作品完成或發表就能享有著作權！基於創作保護主義，只要作品可以證明著作人的身分、著作完成的時間，以及證明是獨立創作非抄襲，作品完成時，著作權即產生。

二、「著作人格權」與「著作財產權」 「著作權」保障創作者的權利，由 「著作人格權」與「著作財產權」 2方面保障，讓創作者得以更加安心創作，給出更多優秀作品。但是有些著作權較為複雜，比如幫公司寫歌、公務員幫機關創作等合作關係，就必須更加謹慎地處理「著作財產權」內容，以免不小心吃碰上麻煩或吃上官司。 （一）著作人格權 著作權法法第10條規定，著作人於著作完成時，即享有著作權，也不可以將著作人格權轉讓。著作人格權期限沒有限制，不會因為著作人死亡而消逝，希望可以保護著作人的名譽、聲望，包含 「公開發表權�」、「姓名表示權」以及「禁止不當修改權」。 1.公開發表權： 創作者可以決定自己的創作內容要不要公開，比如影片是否要上傳到網路平台。 2.姓名表示權： 創作者可以決定是否要公開自己的姓名，比如是否用筆名或是真實姓名。 3.禁止不當修改權： 如果沒有得到創作者的同意，不能任意修改其作品，比如美術館如果沒有得到畫家同意，不能擅自因為展示的理由，更改畫作的擺放方式。 著作權案例：阿奇擅自更改好朋友未發表的新小說部份內容，並號稱「完全」是自己創作，甚至上傳網路，這就違反著作人格權的公開發表權、姓名表示權與禁止不當修改權。 （二）著作財產權 著作財產權可以轉讓、授權給他人，透過與他人共有自己的作品，而有經濟收入。 「著作財產權」不是讓出全部權利，是可以依照狀況而挑特定權利授權的，所以著作人簽合約時記得別傻傻「都說好」。比如，A平台依照合約內容，只有某影片的「公開傳輸權」，沒有重製權，故不能擅自「複製」影片。 1.著作財產權類別 著作財產權目的在於保護創作者著作的經濟利益，不像「著作人格權」只有保障3種權力，而是包含相當多內容，如重製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權、公開演出權、公開傳輸權、公開展示權、改作權、編輯權、散布權、出租權，總共11種。 2.著作財產權年限 ★著作人是自然人： 著作權的保護期限會一直存續到著作人死亡後的50年，如果著作完成後都沒有公開，則是著作完成後的50年為止。 ★著作人是法人： 著作權的保護期限是著作公開以後的50年。 ★年限較短類型 攝影、視聽、錄音和表演這4種類型的著作保護期限較短，一律都只保護到公開發表以後的50年為止，而不是著作人死亡後的50年。

三、著作權合理使用與著作權法抄襲處罰 「著作權」維護的重要性大家都知道，但有時候還是會不小心「踩雷」，比如素材使用不當，而侵犯著作權，或是因為不知道「著作權法合理使用法則」而侵害著作權，冠上「抄襲者」的稱號，甚至因為「著作權法抄襲問題」吃上官司，實在得不償失。 文末，我們將與你分享常見的著作權如何合理使用。 （一）音樂著作權 「音樂」是最常見的素材，可用於餐廳播放，以及當成影片剪輯音樂素材，然而如何使用才不會有問題呢？首先，沒有得到製作人認可前，不論是餐廳播放、非營利使用，或是拿有音樂版權30秒段落作為配樂，都不可以！如果真的堅持要使用，可以到智慧財產局到網站，進行音樂版權查詢，再與相關人員洽談音樂版權購買，才能合法使用。 （二）網路照片著作權 網上照片下載簡單，但小心觸法！ 圖片有圖像著作權，不是每張網路上找到的內容皆可以被使用，沒有打上浮水印也不表示合法。建議在圖片的進階搜尋上，設定搜尋到的照片「必須符合不限使用權」，或是直接找免費的圖片素材。另外，不是標註出處就沒有侵害著作權的問題，即使下載了也沒有改圖著作權利，所以下次如果有要需要使用網路上的照片，務必注意版權問題，以免因為沒注意到圖片版權，而不小心賠上金錢。 （三）著作權法是刑法嗎 除了透過光��碟侵害著作權是「非告訴乃論」外，侵害著作財產權都是「告訴乃論」，有可能需要負擔民事與刑事責任。 1.民事責任 根據著作權法第88條所述，被害人可以請法官依據侵害的狀況，判定賠償新台幣1萬元以上至100萬元以下的金額，如果今天損害的行為屬於故意，且情節重大，可以要求賠償到新台幣500萬元。 2.刑事責任 根據著作權法規定，如果是侵害「重製權」、「改作權」及「公開傳輸權」，有可能會處以3年以下有期徒刑、拘役或新台幣75萬元以下罰金。 不過，通常「智慧財產權著作權」的相關內容都是刑事起頭，民事賠償結案，且確切罰金內容也會依照「和解」時的實際狀況有所調整。 每件創作都是創作者的心血，然而智慧財產的侵權可能隨時都在上演。使用他人著作前，記得先確認版權問題，以免因為一時疏失而讓自己賠上大量金錢；創作者也記得注意自己所擁有的權利，別賠上自己的「創作結晶」！ 以上是著作權的相關內容，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！