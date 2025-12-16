一、職業工會投保資格是什麼？

依照工會法規定，目前台灣工會區分成3大部份：企業工會、產業工會以及職業工會，而工會的存在除了勞健保外，亦提供一些職業訓練或為勞工爭取條件，希望提升勞工的工作環境。

但是如果有考慮要加入工會勞保的你要注意了，如果沒有符合加入工會的資格，可能會有無法領保費的情況發生。

所以加入工會投保前，我們先來確認資格有沒有符合！

（一）誰可以在工會加保？

依照勞工保險條例第6條第1項第七款規定：「無一定」雇主或自營作業而參加職業工會者，可以其所屬團體作為投保單位來參加勞保。」簡言之，主要為2種:

沒有固定雇主或沒有強制投保單位

勞保局定義為經常於3個月內受僱於2個以上非屬勞工保險強制投保單位，其工作機會、工作時間、工作量、工作場所、工作報酬不固定的人。比如家教、清潔人員

自營作業

小吃店老闆、計程車駕駛

（二）公司跟工會可以同時投保嗎？

如果於工會投保後，找到一份穩定工作，而面臨公司與工會投保的雙重加保時，勞保局會為了工會加保資格是否符合而寄發「雙重加保通知單」給職業工會和被保險人（由公司轉交）。

被保險人此時會有兩種情形：

兩邊皆繳勞保給付

勞工若仍符合工會的投保資格，則可以兩邊皆保，但勞保給付只能以較高投保薪資計算。

舉例來說：小花分別領有30,000及40,000，那繳交的工會勞保級距便是參考較高薪水。

工會退保

勞工若已不符合資格，請職業工會在收到通知書的10天內，寄回勞保局填妥的專用退保表（印於通知書後），避免重複加保。