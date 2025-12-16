2026工會勞健保要繳多少錢？（附工會勞保退休金試算） - 法律010
雷皓明律師
2025-12-16 更新
加入工會勞健保要繳多少錢？職業工會退休金怎麼算？勞健保級距怎麼看？決定加入工會勞保前，關於你的大哉問，律師這篇已幫你做好整理，文內還附職業工會勞保退休金試算公式供你參考！
一、職業工會投保資格是什麼？
依照工會法規定，目前台灣工會區分成3大部份：企業工會、產業工會以及職業工會，而工會的存在除了勞健保外，亦提供一些職業訓練或為勞工爭取條件，希望提升勞工的工作環境。
但是如果有考慮要加入工會勞保的你要注意了，如果沒有符合加入工會的資格，可能會有無法領保費的情況發生。
所以加入工會投保前，我們先來確認資格有沒有符合！
（一）誰可以在工會加保？
依照勞工保險條例第6條第1項第七款規定：「無一定」雇主或自營作業而參加職業工會者，可以其所屬團體作為投保單位來參加勞保。」簡言之，主要為2種:
沒有固定雇主或沒有強制投保單位
勞保局定義為經常於3個月內受僱於2個以上非屬勞工保險強制投保單位，其工作機會、工作時間、工作量、工作場所、工作報酬不固定的人。比如家教、清潔人員
自營作業
小吃店老闆、計程車駕駛
（二）公司跟工會可以同時投保嗎？
如果於工會投保後，找到一份穩定工作，而面臨公司與工會投保的雙重加保時，勞保局會為了工會加保資格是否符合而寄發「雙重加保通知單」給職業工會和被保險人（由公司轉交）。
被保險人此時會有兩種情形：
兩邊皆繳勞保給付
勞工若仍符合工會的投保資格，則可以兩邊皆保，但勞保給付只能以較高投保薪資計算。
舉例來說：小花分別領有30,000及40,000，那繳交的工會勞保級距便是參考較高薪水。
工會退保
勞工若已不符合資格，請職業工會在收到通知書的10天內，寄回勞保局填妥的專用退保表（印於通知書後），避免重複加保。
二、工會勞保投保重點整理！勞健保級距看這邊！
工會的選擇五花八門，不同性質的工會勞健保相關訊息也會有些微落差，不知道正在考慮要不要加入工會勞保的你是否為此而感苦惱？沒關係，我們這邊統整出了一些重點整理，包含加入工會的訊息、工會與公司投保的差異與工會退保的資訊等⋯⋯。
希望可以給猶豫是否選擇工會勞保的你一些參考依據
（一）如何加入工會？
1.入會方式
臨櫃入會
2.繳交文件
- 身份證正本+影本
- 二吋相片1張
- 印章
- 工會填寫入會申請書
- 健保轉出單
3.第一次入會費用
大致項目可能會有：入會費、保證金、團保費、月費及勞健保費用，每間工會的價錢可能有所差異，詳細請記得上網搜尋資料。
（二）加入工會勞健保要繳多少錢？
勞、健保繳費是依投保等級而定，此外，不同工會的「職災險費用」不同 ，勞保所繳內容會有差異。
下表附上2026工會勞健保費用級距表，提供給大家作為參考：
|勞健保級距表
|薪資等級
|勞保費
（職災險為0.22%）
|健保投保級距
|健保費
|29,500
|2,080
|29,500
|915
|30,300
|2,136
|30,300
|940
|31,800
|2,242
|31,800
|986
|33,300
|2,348
|33,300
|1,033
|34,800
|2,453
|34,800
|1,079
|36,300
|2,559
|36,300
|1,126
|38,200
|2,693
|38,200
|1,185
|40,100
|2,827
|40,100
|1,244
|42,000
|2,961
|42,000
|1,303
|43,900
|3,095
|43,900
|1,362
|45,800
|3,229
|45,800
|1,421
（三）公司投保和工會投保差異
1.投保公司與工會勞健保負擔比例差別
-
投保公司 勞保（有加職災保險費率）：勞工自行負擔20%的保費，僱主和政府各自負擔70%與補助10%費用。 健保：勞工自行負擔30%的保費，僱主和政府各自負擔60%與補助10%費用。
-
投保工會 勞工自行負擔60%的勞保（有加職災保險費率）與健保保費，政府補助40%費用。
投保工會的勞保費用試算：
月投保薪資x勞保費率目前x負擔比例60%
+
月投保薪資x職災保險費率（可請問工會）x負擔比例60%
2.福利差異
3.職業工會與公司投保（受雇投保）都享有：
- 勞工保險與職災保險
- 生育給付
- 失能、死亡及老年給付
4.職業工會沒有就業保險
無就業保險意思是無法領有以下幾項內容：
- 失業期間領取6-9個月投保薪資6成的失業補助
- 育嬰留職停薪津貼
- 提早就業津貼
- 職業訓練生活津貼
- 補助全民健康保險費
（四）工會退保注意事項
1.記得要自行退保
工會不會幫你自動取消勞保資格，如果今天決定要退保，記得要主動向工會辦理退保手續，確認退會且退保，避免後續麻煩。
2.不繳錢不會自動退出
很多人以為不繳錢，是否會自動退出？這邊的答案是不會立刻如此做！並且要留意，此段時間的勞保欠費，還會計入滯納金，甚至可能會影響日後的勞保給付申請。
3.工會退保會退錢
如�果預先繳交勞健保（季繳、年繳等）但卻提前退保，工會將比照勞健保計算辦理退費。
三、工會勞保退休金怎麼算？
退休後，「勞保」的老年給付，以及「勞退」的月退退休金，這兩筆錢是我們退休後的主要收入來源，並且現法也更改為月領或是一次領兩種選項，讓我們得以「老有所依」。那如果今天是加入工會的勞保，要怎麼知道自己有多少退休金呢？
（一）只有勞保老年年金
工會加保的沒有勞退，只有勞保老年年金。原因在於：
一般雇主必須每月為勞工提繳6% 勞工退休金，但如果是透過職業工會投保，便沒有雇主幫忙繳納的6%勞工退休金，只剩下勞保老年年金。
（二）勞保老年年金試算
想要試算勞保老年年金（職業工會勞保退休金）的民眾可以依循以下方法：
1.先連結到勞保局網站首頁，在左側選擇「保險費/給付金額試算」。
2.接著選擇「勞保、就保給付金額試算」
3.在勞工保險中選擇「老年年金給付」
4.輸入一些計算年金給付的資料
-
出生年：輸入民國的出生年次。
-
年齡：輸入預計退休的年齡。
-
最高60個月之平均投保薪資：(這裡請依照勞工保險投保薪資分級表中的月投保薪資填寫。)
-
參加保險年資：預計到退休時勞保的累計年資。
（三）有可能領不到？
這邊還有一點要特別注意！如果是掛名投保在工會的人，一旦被勞保局發現，除了取消勞保資格、補交國民年金，這段時間內的年資也不會被計入，更重要的是：不會退還已繳的保費！！請加保人務必要格外留意！！
參��考資料
[1] https://www.bli.gov.tw/0015490.html
[2] https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=075C5FE14C1AFAB7&topn=5FE8C9FEAE863B46
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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