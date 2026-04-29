信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！ - 法律010
雷皓明律師
2026-04-29 更新
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
目錄
一、信託是什麼？財產信託需要符合 3 大要件！
（一）何謂信託？3大信託成立要件
「信託」顧名思義就是「信任而託付」，是一種財務規劃的行為。根據我國《信託法》，信託意思是指「委託人」將財產權移轉給「受託人」，受託人依信託本旨，為「受益人」的利益或特定目的，管理或處分信託財產的關係。
在信託行為當中，委託人會將自己的財產交給受託人管理、處分，並依契約將財產給予受益人。其中被託付的財產就稱為「信託財產」，其可以是「金錢」、「有價證券」、「動產」、「不動產」、「地上權」、「專利權」等，且需符合以下 3 要件才能成立：
- 確定存在：若託付資產為房屋，則必須確定該不動產確實存在。
- 委託人所有：財產必須是委託人所有。
- 能夠轉讓：財產可依法轉讓給受託人管理。
⭐ 舉例說明 假設一位年邁的爺爺，想利用 200 萬元來作為孫女的學費，但是孫女年幼、不懂管理財產，就可尋找受託人（如銀行）辦理信託，受託人將依照信託內容協助爺爺管理資產，也就是利用該筆資金，替孫女負擔學費。
（二）「贈與後反信託」是什麼？
有些人會在子女長大後，給子女一筆資產作為其自立或成家費用，但是又擔心其錢財管理不當。此時，「贈與後反信託」就是一項�解決父母擔憂的辦法。
贈與後反信託是指拿到財產的子女，再將財產信託給受託人（也就是父母）為其管理財務，子女雖然是信託受益人，但無法對該筆財產進行實際管控。
二、信託關係人有哪些？信託流程 4 步驟說明
（一）4 大信託關係人介紹
信託的架構需要有委託人、受託人及受益人三方，而監察人可依照委託人需求再決定是否設置。
1.信託委託人
信託委託人是信託契約中擁有並提供財產、且決定成立契約者。委託人必須為成年人，且信託財產為其所有。在第一段的舉例當中，年邁的爺爺就是扮演信託委託人的角色。
2.信託受託人
信託受託人是管理信託財產者，就像是委託人所指定的「財產管理員」。受託人必須依照契約內容幫助委託人規劃財產，並將信託財產與其自有財產分別管理，直到契約內容完成為止。
信託受託人可能是信託業者如銀行、證券商等，或一般自然人如律師、會計師等。依據《信託法》第 21 條，受託人不可為未成年人、破產人或受監護或輔助宣告者。
3.信託受益人
信託受益人是信託契約當中，獲得財產利益者，也是委託人希望能照顧的對象。受益人可以是委託人本身，也可以是委託人選定的特定對象。受益人可以是未成年人，在第一段的舉例中，孫女就是扮演信託受益人的角色。
4.信託監察人
信託監察人是負責「監督」信託財產管理和計劃者，未必每項信託都需要設置監察人。通常會設置監察人的情況，會是受益人未出生，或無特定的受益對象（如公益信託）才會需要信託監察人。
（二）信託流程 4 步驟
step1：簽訂信託契約
委��託人、受託人需填寫登記申請書及信託契約書（需經稅捐處確認無欠繳稅賦），並將財產權移轉給受託人管理。
step2：受託人管理財產
受託人依照信託契約管理、處分信託財產。
step3：監督財產管理
委託人可指定「信託監察人」，監督受託人是否依契約管理信託財產（可自行決定設置與否）。
step4：受益人享有信託利益
受託人交予信託財產給受益人。
三、常見的財產信託種類有哪些？5 大分類方式一次看
常見信託如不動產信託、子女教育信託、保險金信託和遺囑信託等。而信託可依據「受益人對象」、「契約目的」、「財產種類」、「成立時間」、「受託人是否以營業為目的」來分類。
（一）受益人對象：自益、他益
- 自益信託：為自身利益所設置的信託，受益人就是委託人。
- 他益信託：為特定對象所設置的信託，如為後代設立的子女教育信託。
（二）契約目的：私益、公益
- 私益信託：為自身或特定者利益為目的所設立的信託。
- 公益信託：為公共利益所設立的信託。如為慈善、文化、學術等目的設置的信託。
（三）財產種類：金錢、有價證券、物權、權利
- 金錢信託：以「錢財」做為信託財產。包含保險金信託，是指委託人為了避免自身過世後，保險金遭子女監護人盜用或不當管理，因此將保險金作為信託財產，由受託人管理、給予受益人（保險受益人）。
- 有價證券信託：以「有價證券」做為信託財產，如員工股票信託。
- 物權信託：以「動產或不動產」做為信託財產。如房屋、農地、交通工具等。
- 權利信託：以「權利」作為信託財產。如債權、 智慧財產權。
（四）成立時間：生前、遺囑
- 生前信託：委託人在世時成立的信託，其信託財產於委託人過世後，可免遺產驗證，直接給予受益人。若委託人擔心受益人子女遭遇離婚訴訟，財產會被其另一半瓜分，就可透過生前契約設定子女獲取財產的時間及比例，確保財產不落於外人之手。
- 遺囑信託：委託人過世後成立的信託，也就是契約於委託人過世後才會正式生效，需經過遺產驗證。委託人可指定受託人在其死亡、受益人成年後，再將財產交付給繼承人，避免委託人過世後，年幼女子無法自行管理遺產的狀況。
（五）受託人是否以營業為目的：營業、非營業
- 營業信託：又稱為「商事信託」，指受託人是以營業為目的接受信託，信託業者包含銀行、證券商。
- 非營業信託：又稱為「民事信託」，指受託人不是以營業為目的接受信託，如自然人、律師、會計師。
⭐ 信託受託人：信託業者 vs 自然人
|信託業者（銀行）
|一般自然人（律師、會計師）
|類型
|營業信託
|非營業信託
|方式
|書面
|書面或口頭
|遵循法規
|《信託法》、《信託業法》及所有信託業相關法令
|《信託法》
|監管機關
|金管會或相關事業主管機關
|法院
|優點
|財務透明度高、風險低
|費用低、靈活度高
|缺點
|費用高、信用不良恐無法申辦
|受託人容易更換
四、5 大信託優點：財產規劃好工具
（一）獨立性
財產信託好處在於「具有獨立存在」的特性。根據《信託法》第 12 條規定，對信託財產不得強制執行（如扣押）。雖然信託財產名義上屬於受託人所有，但仍是屬於受益人的利益財產，且受託人的自有財產需與信託財產分別管理，不可對其有任何主張。
👉 例外情形 若委託人於信託關係成立前就設定該財產的抵押權，或是因信託事務所產生的抵押權，就可對其強制執行。
（二）掌控權
父母想要贈與子女財產，又擔心子女控管不當，信託就能發揮其財產掌控的功能，使父母（委託人）能夠保有財產控制權，而子女（受益人）無法任意更動信託財產。
（三）分配財產
信託契約當中，委託人可自行設定財產給予受益人的比例，加上財產是交由受託人來管理，能夠有效降低家族財產分配的糾紛。
（四）契約具彈性
信託契約能夠隨著委託人的需求而調整。如安養信託、信託基金這類的自益信託，好處就是能夠依照自身需求，量身打造出合適的信託契約。如安養信託可設定定期給付金額給安養機構、醫療費等；而基金信託也具有彈性，可隨時贖回現金。
（五）稅務規劃
最後，信託還具有節稅的功能。例如辦理有價證券信託，並選擇本金自益、股利他益的契約，由於產生的股利為受益人所有，委託人的個人資產不會受到變動，因此可達到節稅效果。
五、3 大信託缺點！成本高＋資金不可隨意動用
（一）門檻高
雖然法律上並無限制信託入門資金，但通常在銀行成立金錢信託時，大部分都需要先準備 30 萬元以上的現金，��成為財產信託缺點。不過，政府推動信託2.0，許多業者推出無金額限制的方案，但實際仍需以信託業者公告為準。
另外，像是安養信託這類型的契約，有些銀行需要審核委託人狀況，若有信用不良的的紀錄，就容易申辦失敗，成為安養信託缺點。
（二）不可任意動用
由於信託財產具有獨立性、由受託人管理，一旦簽訂信託契約，信託財產便無法再由委託人任意動用，使其能活用的資產減少。因此，建議要簽訂信託契約者，需備足信託資產以外的活用金額。
（三）管理費用高
信託需要支付受託人費用，包含簽約費及管理費。其中，遺囑信託契約屬於較為複雜的契約類型，因此簽約金通常需要上萬元，成為一大缺點；若後續需要對契約進行調整，修約費也需要額外計算。
六、信託費用大約為多少？
|項目
|價格
|信託門檻
|約 30 萬元以上
|簽約手續費
|約 1,000～5,000 元
|信託管理費
|每年信託財產餘額約 0.2～1%
|修約費（修訂契約）
|約 1,000 元
註：實際費用需以信託業者及受託單位為主。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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