保留法律追訴權、放棄法律告訴權等詞彙經常出現在聲明和新聞上，不過這些說法實際上並不具備法律效力！究竟聲明行使告訴權的正確說法是什麼？追訴權時效有多久、又該如何計算？就讓專業律師來為你解答什麼是「法律追訴權」！

一、「保留法律追訴權」是什麼意思？有什麼效力？ 台北捷運日前傳出偷拍事件，一名 7 旬老翁被民眾抓包偷拍女生裙底被當場抓包，不過該名老翁事後不斷聲稱自己並無不法，並在臉書貼出律師聲明，表示將「保留法律追訴權」。 究竟新聞中常見的「保留法律追訴權」是什麼意思？宣稱要「保留法律追訴權」這個舉動，實際上真的具備法律效力嗎？ （一）什麼是法律追訴權？ 法律當中確實有「追訴權」一詞，不過追訴權是由檢察官行使，且只有在刑事案件中才會產生。許多人常常脫口而出的「法律追訴權」，實際上在法律中並不存在此種權利。 （二）保留法律追訴權意思是什麼？保留追訴權在法律上有效嗎？ 新聞中經常見到有藝人、企業或是政府機關義正嚴詞地聲明會「保留法律追訴權」，但是「法律追訴權」一詞本來就是不存在的權利，即使公開主張，也不會產生任何的法律效果。 一般民眾可以行使的權力，是請檢察官針對犯罪行為進行偵查的「告訴權」，不過告訴權的行使具有一定的期限，且不會因為宣布要「保留法律追訴權」而延長。 （三）保留法律追訴權正確說法是什麼？ 聲明要「保留法律追訴權」實際上的意思，就是將對犯罪行為人提起告訴；一般民眾如果要聲明自己將予以提告，應明確表示對於特定犯罪行為「將提起告訴」，或是對民事糾紛「即將提起民事訴訟」，才能在法律上正確地表示自己的主張。

三、追訴權時效有多久？時效從哪個時間點開始？ （一）刑法追訴權時效有多久？如何計算時效？ 刑法的法律追訴權時效，會因該案是否屬於告訴乃論而有所不同，若該案屬非告訴乃論罪，就算沒有任何人向檢警報案，檢察官也可以在發現犯罪嫌疑後主動開啟偵辦。至於法律追訴權有多久，又會因案件的最重�本刑而有所不同。 依照刑法第 80 條，不同案件追訴權期限如下： 犯最重本刑為死刑、無期徒刑或 10 年以上有期徒刑之罪者，追訴期限為 30 年。

犯最重本刑為 3 年以上、10 年以下有期徒刑之罪者，追訴期限為 20 年。

犯最重本刑為 1 年以上、3 年以下有期徒刑之罪者，追訴期限為 10 年。

犯最重本刑為 1 年以下有期徒刑、拘役或罰金之罪者，追訴期限為 5 年。 追訴期限的計算，由犯下罪刑的那一天起算，不過如果犯人持續該項犯罪行為，追訴期限就要從犯人結束該項犯罪行為的當下開始計算。 至於需要民眾提出告訴、檢警才會開始偵辦的告訴乃論罪，依刑事訴訟法第 237 條第 1 項規定，民眾應該要在知道犯人是誰開始的 6 個月內提出告訴，一旦超過 6 個月，就算民眾提起告訴，檢察官也會依法做出不起訴處分。 所謂知悉犯人之時起，在法律實務上，指的是明確知道犯罪行為人是誰開始，在僅是有所懷疑、但缺乏明確事證證明犯人是誰的這段時間，並不會計入告訴期限的計算。 舉例來說，假設今天小明遇到車禍，且因駕駛肇事逃逸，導致當下無法確定誰是加害人，那麼車禍當下到警方確定誰是肇事駕駛的這段時間，並不會納入告訴期限的計算；一旦警方確定肇事駕駛的身分、並告知小明後，小明就必須在知道肇事駕駛身份的 6 個月內提起告訴，一旦超過 6 個月，就會超出告訴期限。 （二）民法主張權利期限有多久？如何計算時效？ 民法中並沒有追訴權的概念，不過即使是私人之間主張權利的請求權，也有時間的限制。依照民法第 125 條，一旦超過時間（通常是 15 年），就不能再主張請求權。 不過民法的請求權和刑法的追訴權有所不同，刑法上的追訴權一旦超過期限，該項權利就會自動消滅、無法再行使；至於民法的請求權一旦超過期限，則是產生「抗辯權」，被請求的一方可以自由選擇是否答應，而不是直接消滅請求方原本的權利。 舉例來說，如果阿凱向小張借錢，並約定於特定時間點還清，最後卻沒有按原先約定的時間還清，且小張直到超過約定時間的 15 年後才向阿凱要錢，阿凱可以拒絕還錢；不過阿凱若是還錢給小張，事後也不能以超過時限為由，要小張把還款退回去。

四、法律追訴權可以放棄嗎？ 日常生活中除了常常看見公眾人物宣布要「保留法律追訴權」以外，也經常看到公眾人物宣布從此「放棄法律追訴權」。不過就如同保留法律追訴權在法律上並沒有任何效用般，放棄法律追訴權也沒有任何的效用，追訴權只會停止進行或消滅，並不會因為宣告放棄而消失。 一旦發生屬非告訴乃論罪的案件，檢警就有義務在發現犯罪嫌疑後展開偵查與追訴，追訴權依據刑法第 80 條，只有在案件超過追訴期限後，追訴權才會消失。 至於需要民眾提起告訴的告訴乃論罪案件，無論聲稱要「保留法律追訴權」或是「放棄法律追訴權」，都不會因此延長或是縮短告訴期限，就算喊出放棄法律追訴權，當事人仍可隨時在告訴期限內提起告訴，並沒有任何法律上的意義。