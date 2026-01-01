基本資料
陳怡榮律師
101臺檢證字第10240號
沃恆法律事務所
9:00~18:00
【台北所】台北市中山區松江路71號4樓之1 【花蓮所】花蓮縣花蓮市林森路397-1號
我是陳怡榮律師，執業經驗豐富，承辦過各類民刑案件�。法官不懂您發生的事，而您不懂法律，至於我則擅長擔任您們之間的橋樑。透過與您詳細的討論，與您共同找出突破案情的關鍵。
律師介紹
我曾擔任臺灣高等法院法官助理多年，從100年考取律師資格後，先後承辦過各類民刑案件，在民事方面，承辦過重大公共工程履約糾紛事件、競業禁止及營業秘密損害賠償事件、一般侵權、民事履約事件。 刑事方面，承辦過重大槍擊案件、詐騙集團案件、廢清法案件、選舉候選人誹謗案件、商業背信案件。另外也為商標代理人，經辦過多件商標異議、評定事件。法官不懂您發生的事，而您不懂法律，至於我則擅長擔任您們之間的橋樑。透過與您詳細的討論，與您共同找出突破案情的關鍵。
學經歷
國立中正大學法律系 法學碩士
沃恆法律事務所 律師
伯衡法律事務所 律師
臺灣高等法院法官助理
台北市政府 法律諮詢服務律師
花蓮市公所 法律諮詢服務律師
專業領域
民事案件 、 刑事犯罪 、債務糾紛 、婚姻、監護、家事 、毒品案�件 、車禍事故 、政府採購、工程爭議
服務地區
花蓮 、 基隆 、台北 、新北 、桃園 、台東