我曾擔任臺灣高等法院法官助理多年，從100年考取律師資格後，先後承辦過各類民刑案件，在民事方面，承辦過重大公共工程履約糾紛事件、競業禁止及營業秘密損害賠償事件、一般侵權、民事履約事件。 刑事方面，承辦過重大槍擊案件、詐騙集團案件、廢清法案件、選舉候選人誹謗案件、商業背信案件。另外也為商標代理人，經辦過多件商標異議、評定事件。法官不懂您發生的事，而您不懂法律，至於我則擅長擔任您們之間的橋樑。透過與您詳細的討論，與您共同找出突破案情的關鍵。