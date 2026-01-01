基本資料
鍾欣紘律師
109臺檢證字第15772號
益承法律事務所
9:00~18:00
台北市中山區松江路317號7樓
我是鍾欣紘律師，提供「專業」、「關懷」及「熱誠」的法律服務，是我的執業準則；以最嚴謹的態度去維��護當事人的最佳利益，則是我執業迄今不變的初衷。
律師介紹
我曾經手過各類刑事、民事、行政事件，無論是涉及違反銀行法、詐欺、業務侵占、車禍糾紛、撤銷詐害債權、勞工保險爭議等，過去擔任公司法務及稽核期間，讓我能較為敏銳地察覺公司經營上可能碰觸到的各類風險，也因為豐富的演講經驗，讓我能夠更快速的掌握每位客戶的需求，更加細心與耐心處理每位客戶付託之疑難及問題，直接切入問題的核心，以爭取客戶的最佳利益。
學經歷
輔仁學財經法律學系碩士在職專班
國立高雄大學財經法律系 學士
律師高考試合格（109臺檢證字第15772號）
BS 10012 LAC主導稽核員證書
益承法律事務所 主持律師
財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會 法律顧問
財團法人原住民族語言研究發展基金會 法律顧問
文藻外語大學 法律顧問
立法委員吳琪銘服務處 諮詢律師
專業領域
刑事犯罪 、勞動問題 、債務糾紛 、 企業商務 、婚姻、監護、家事 、消費糾紛 、政府採購、工程爭議 、不動產、土地 、 智慧財產 、 遺產、繼承、贈與 、 網路新創 、車禍事故 、陪偵、羈押、具保責付 、專利、商標、著作
服務地區
苗栗 、新竹 、 基隆 、台北 、新北 、桃園 、台中 、彰化 、南投 、雲林 、嘉義 、台南 、 高雄 、台東 、花蓮 、宜蘭