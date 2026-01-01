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基本資料
鍾欣紘

鍾欣紘律師

109臺檢證字第15772號

益承法律事務所

9:00~18:00

台北市中山區松江路317號7樓

我是鍾欣紘律師，提供「專業」、「關懷」及「熱誠」的法律服務，是我的執業準則；以最嚴謹的態度去維護當事人的最佳利益，則是我執業迄今不變的初衷。

律師介紹

我曾經手過各類刑事、民事、行政事件，無論是涉及違反銀行法、詐欺、業務侵占、車禍糾紛、撤銷詐害債權、勞工保險爭議等，過去擔任公司法務及稽核期間，讓我能較為敏銳地察覺公司經營上可能碰觸到的各類風險，也因為豐富的演講經驗，讓我能夠更快速的掌握每位客戶的需求，更加細心與耐心處理每位客戶付託之疑難及問題，直接切入問題的核心，以爭取客戶的最佳利益。

學經歷

輔仁學財經法律學系碩士在職專班

國立高雄大學財經法律系 學士

律師高考試合格（109臺檢證字第15772號）

BS 10012 LAC主導稽核員證書

益承法律事務所　主持律師

財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會　法律顧問

財團法人原住民族語言研究發展基金會　法律顧問

文藻外語大學　法律顧問

立法委員吳琪銘服務處　諮詢律師

專業領域
刑事犯罪勞動問題債務糾紛 企業商務婚姻、監護、家事消費糾紛政府採購、工程爭議不動產、土地 智慧財產 遺產、繼承、贈與 網路新創車禍事故陪偵、羈押、具保責付專利、商標、著作
服務地區
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