基本資料
黃華駿律師
110臺檢補證字第0642號
理湛法律事務所
9:00~18:00
台北市松山區復興北路35號5樓之1
律師介紹
黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律��盡職調查出具法律意見等。
學經歷
澳洲新南威爾斯大學(University of New South Wales) 法律博士(Juris Doctor)
國立臺灣大學法學碩士經濟法組
國立政治大學及台灣經濟部合辦之跨領域產業創新科技管理與智財運用人才培訓計畫(MMOT)
私立東吳大學法學士
上海交通大學法學院交換生
理湛聯合法律事務所律師
澳洲法律事務所法務及實習律師，2020年至2021年
澳洲Infinitex,台灣Ace數位資產交易所法務及法規遵循官，2018年至2019年
冠綸國際法律事務所律師，2016年至2017年
101年律師考試合格
110年澳洲新南威爾斯州最高法院登錄律師
勞健保暨勞基法管理師
專業領域
勞動問題 、國際事務、外國人 、 企業商務 、婚姻、監護、家事 、 行政訴訟 、 網路新創 、 刑事犯罪 、虛擬貨幣、NFT、FinTech法律 、政府採購、工程爭議 、加盟連鎖企業
服務地區
台北 、新竹 、桃園 、 高雄 、新北