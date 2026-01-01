黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律��盡職調查出具法律意見等。