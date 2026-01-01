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基本資料
陳璽仲

陳璽仲律師

108臺檢證字第15231號

喆律法律事務所

9:00~18:00

台中市西區忠明南路497號21樓A2室

律師介紹

陳璽仲律師同時具有律師(民國103年)、會計師(民國107年)資格，且畢業於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士班，大學畢業於國立中正大學雙主修經濟系及財經法律學系，同時具有法律、管理、稅務會計之背景。曾經在協合國際法律事務所就職，主要從事資本市場之相關案件，包含IPO、併購、資本投資、財務稅務等案件。另曾於上緯國際投資控股股份有限公司(3708)擔任法務顧問，包含從事契約審閱以及協助公司專案的推動；亦曾擔任海洋風力發電公司(Formosa1)董事長秘書，對於公司營運、決策、風險管控具有相當之經驗。 陳璽仲律師專精於商務、智慧財產、財務稅務領域之案件，近年亦辦理百件以上之家事案件，並承辦過數件高資產客戶之家事案件，更多次在喆律法律事務所台中所的Google Maps評論中獲得當事人之高度評價，具足夠經驗為當事人提供專業且值得信賴的法律服務。

學經歷

國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士

喆律法律事務所 資深律師

上緯國際投資控股股份有限公司 法務顧問、海洋風電公司 董事長秘書

協合國際法律事務所 受僱律師/實習律師

理律法律事務所 實習生

專業領域
企業商務婚姻、監護、家事 遺產、繼承、贈與消費糾紛 智慧財產公司經營權及治理、商業模式探討、股權設計資產信託、家族遺產規劃資本市場金融犯罪辯護專利、商標、著作民事案件稅務 刑事犯罪
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