陳璽仲律師同時具有律師(民國103年)、會計師(民國107年)資格，且畢業於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士班，大學畢業於國立中正大學雙主修經濟系及財經法律學系，同時具有法律、管理、稅務會計之背景。曾經在協合國際法律事務所就職，主要從事資本市場之相關案件，包含IPO、併購、資本投資、財務稅務等案件。另曾於上緯國際投資控股股份有限公司(3708)擔任法務顧問，包含從事契約審閱�以及協助公司專案的推動；亦曾擔任海洋風力發電公司(Formosa1)董事長秘書，對於公司營運、決策、風險管控具有相當之經驗。 陳璽仲律師專精於商務、智慧財產、財務稅務領域之案件，近年亦辦理百件以上之家事案件，並承辦過數件高資產客戶之家事案件，更多次在喆律法律事務所台中所的Google Maps評論中獲得當事人之高度評價，具足夠經驗為當事人提供專業且值得信賴的法律服務。