劉薰蕙律師於民國103年通過中華民國律師高考後，承辦過各類刑事、民事、家事案件，擅長各類調解、和解、訴訟技巧，有豐富的訴訟經驗,同時處理過多件棘手之重大刑事案件、金融案件、性侵害、兒童及少年性剝削防制條例等案件，後於民國108年考取中華人民共和國國家統一法律職業資格考試及格，有多年之辦案經驗。