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基本資料
劉薰蕙

劉薰蕙律師

104臺檢證字第12304號

劉薰蕙律師事務所

9:00-18:00

臺北市信義區松仁路89號16樓

我是劉薰蕙律師，為當事人爭取最大利益，是我的執業準則。

律師介紹

劉薰蕙律師於民國103年通過中華民國律師高考後，承辦過各類刑事、民事、家事案件，擅長各類調解、和解、訴訟技巧，有豐富的訴訟經驗,同時處理過多件棘手之重大刑事案件、金融案件、性侵害、兒童及少年性剝削防制條例等案件，後於民國108年考取中華人民共和國國家統一法律職業資格考試及格，有多年之辦案經驗。

學經歷

劉薰蕙律師事務所 主持律師

銓律國際法律事務所 實習律師

薈盛國際法律事務所 律師

弘鼎法律事務所 律師

臺北市政府法律諮詢律師

臺北地方法院法律諮詢律師

新北地方法院法律諮詢律師

士林地方法院法律諮詢律師

新北市三重區公所法律諮詢律師

財團法人法律扶助基金會臺北、新北、士林分會義務律師

財團法人法律扶助基金會臺北分會審查委員

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心諮詢律師

專業領域
刑事犯罪婚姻、監護、家事車禍事故 遺產、繼承、贈與勞動問題消費糾紛債務糾紛不動產、土地 智慧財產 企業商務 網路新創大陸事務政府採購、工程爭議陪偵、羈押、具保責付專利、商標、著作少年案件、兒童及少年性剝削案件
服務地區
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