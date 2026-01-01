基本資料
劉薰蕙律師
104臺檢證字第12304號
劉薰蕙律師事務所
9:00-18:00
臺北市信義區松仁路89號16樓
我是劉薰蕙律師，為當事人爭取最大利益，是我的執業準則。
律師介紹
劉薰蕙律師於民國103年通過中華民國律師高考後，承辦過各類刑事、民事、家事案件，擅長各類調解、和解、訴訟技巧，有豐富的訴訟經驗,同時處理過多件棘手之重大刑事案件、金融案件、性侵害、兒童及少年性剝削防制條例等案件，後於民國108年考取中華人民共和國國家統一法律職業資格考試及格，有多年之辦案經驗。
學經歷
劉薰蕙律師事務所 主持律師
銓律國際法律事務所 實習律師
薈盛國際法律事務所 律師
弘鼎法律事務所 律師
臺北市政府法律諮詢律師
臺北地方法院法律諮詢律師
新北地方法院法律諮詢律師
士林地方法院法律諮詢律師
新北市三重區公所法律諮詢律師
財團法人法律扶助基金會臺北、新北、士林分會義務律師
財團法人法律扶助基金會臺北分會審查委員
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心諮詢律師
專業領域
刑事犯罪 、婚姻、監護、家事 、車禍事故 、 遺產、繼承、贈與 、勞動問題 、消費糾紛 、債務糾紛 、不動產、土地 、 智慧財產 、 企業商務 、 網路新創 、大陸事務 、政府採購、工程爭議 、陪偵、羈押、具保責付 、專利、商標、著作 、少年案件、兒童及少年性剝削案件
服務地區
台北 、桃園 、 基隆 、宜蘭 、新竹 、台中 、台南 、 高雄 、新北