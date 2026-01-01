基本資料
董書岳律師
110臺檢證字第16018號
謙理法律地政聯合事務所
09:00~17:30
臺中市西區福人街140號
法律服務的本質在於解決問題，而解決問題的關鍵在於策略。我擅長針對客戶最深層的困擾提出精準說��明方略，並給予最適切的計策建議。方得稱為法律策略。
律師介紹
董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。 轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。
學經歷
輔仁大學法律學士
謙理法律地政聯合事務所 合署律師
台北地方法院法官助理
大恆國際開發有限公司 顧問律師
光田醫療社團法人光田綜合醫院 顧問律師
犯罪被害人保護協會 合作律師
臺中律師公會新進律師權益委員會主任委員（112-115）
專業領域
詐欺案件 、少年案件、兒童及少年性剝削案件 、公司經營權及治理、商業模式探討、股權設計 、房地產開發整合 、資產信託、家族遺產規劃 、法令遵循 、金融犯罪辯護 、資本市場 、專利、商標、著作 、陪偵、羈押、具保責付 、不動產 、毒品案件 、加盟連鎖企業 、民事案件 、毒品危害防制案件 、強制執行 、 網路新創 、 企業商務 、 智慧財產 、 刑事犯罪 、不動產、土地 、債務糾紛 、消費糾紛 、 遺產、繼承、贈與 、婚姻、監護、家事
服務地區
台北 、新北 、桃園 、新竹 、苗栗 、台中 、彰化 、南投 、雲林 、嘉義 、台南 、 高雄