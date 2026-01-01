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基本資料
董書岳

董書岳律師

110臺檢證字第16018號

謙理法律地政聯合事務所

09:00~17:30

臺中市西區福人街140號

法律服務的本質在於解決問題，而解決問題的關鍵在於策略。我擅長針對客戶最深層的困擾提出精準說明方略，並給予最適切的計策建議。方得稱為法律策略。

律師介紹

董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。 轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。

學經歷

輔仁大學法律學士

謙理法律地政聯合事務所 合署律師

台北地方法院法官助理

大恆國際開發有限公司 顧問律師

光田醫療社團法人光田綜合醫院 顧問律師

犯罪被害人保護協會 合作律師

臺中律師公會新進律師權益委員會主任委員（112-115）

專業領域
詐欺案件少年案件、兒童及少年性剝削案件公司經營權及治理、商業模式探討、股權設計房地產開發整合資產信託、家族遺產規劃法令遵循金融犯罪辯護資本市場專利、商標、著作陪偵、羈押、具保責付不動產毒品案件加盟連鎖企業民事案件毒品危害防制案件強制執行 網路新創 企業商務 智慧財產 刑事犯罪不動產、土地債務糾紛消費糾紛 遺產、繼承、贈與婚姻、監護、家事
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