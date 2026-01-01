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民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。
陳品鈞律師擅長傾聽客戶需求，並透過對案件進行沙盤推演及訴訟策略分析，引導客戶在面對法律困境時，能夠做出最佳決策；在與客戶溝通過程中，他喜歡將法律知識及訴訟策略以白話方式讓客戶充分瞭解，因為當客戶越進入狀況，案件越能往最好方向發展。在不動產糾紛、商業糾紛、勞資爭議、政府採購等領域，有多年實務經驗。
黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律盡職調查出具法律意見等。
董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。
轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。
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