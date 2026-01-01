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我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。
我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰，
我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。
我是匡伯騰律師。民國101年考取律師資格後，仍繼續於公家單位服務，直到106年成為執業律師。訴訟方面擅長處理家事、刑事及不動產開發爭議案件，自執業起先於昪正國際法律事務所擔任合署律師，並於110年自行開立匡正國際法律事務所，與建築顧問及室內設計師合作，另外增加不動產爭議或修繕爭議服務，同時並擔任數家建設公司、營造廠、建築師事務所及自主更新會之法律顧問，為客戶處理各類訴訟或非訟之法律問題。
我是黃柏榮律師，擁有豐富的辦案經驗，專業領域著重於家事及商務紛爭談判、公司經營與證券法律事務、犯罪辯護、土地處分整合開發等領域，執業迄今經手法律服務案件，價值已超過50億。不論什麼案件，我們都以高品質的方式服務，如果您的問題尚未發生爭議，歡迎讓我們為您預防爭端。
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