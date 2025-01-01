唐樺岳 不動產、土地 執業律師

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。 我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。