雷皓明
不動產、土地執業律師
我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。更多資料
張又仁
債務糾紛執業律師
我是張又仁律師， 從100年正式執業至今，承辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。108年任職於喆律法律事務所後，主要承辦離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件。承辦案件過程中，透過與當事人討論，一起抽絲剝繭釐清案情，並協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。更多資料
黃杰
陪偵、羈押、具保責付執業律師
民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。更多資料
