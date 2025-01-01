logo
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣罪會被關嗎？行使偽造貨幣也算詐欺嗎？本文將帶你了解偽造貨幣會觸犯的刑責，並告訴你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

請律師要多少錢？全台律師費用2025行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師出庭費要多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本篇整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道請律師多少錢，還有律師費應該何時付！

未上市股票買賣是詐騙嗎？律師教你購買未上市股票注意事項

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？買到好的未上市股票就可以一夜致富嗎？本文將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及優缺點！

信託是什麼？信託關係人有哪些？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？本文將解決所有你對信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約的落點！

雷皓明

雷皓明

不動產、土地執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

張又仁

張又仁

債務糾紛執業律師

我是張又仁律師， 從100年正式執業至今，承辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。108年任職於喆律法律事務所後，主要承辦離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件。承辦案件過程中，透過與當事人討論，一起抽絲剝繭釐清案情，並協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。

黃杰

黃杰

陪偵、羈押、具保責付執業律師

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析

怎樣算是刑事犯罪被害人？《犯罪被害人權益保障法》有哪些內容？犯罪被害補償金如何申請？犯罪所得沒收後會還給被害人嗎？犯罪被害人保護協會服務對象有誰？本文中律師將告訴你犯罪被害人法的規範，說明我國對於犯罪被害人的保護方案！

三節獎金是哪三節？公司不發違法嗎？勞工必懂6大QA！

三節獎金是很常出現在各大求職人力銀行網站上的公司職缺福利，但你真的知道三節是哪三節嗎？勞基法裡有規定要發三節獎金嗎？三節獎金算是薪水嗎？公司不發三節禮金有違法嗎？本文就讓律師一次告訴你！

喪假天數別搞錯！最多可請15天，請錯小心會扣薪！

喪假英文為funeral leave，根據勞基法規定，雇主不得拒絕給喪假。然而，喪假在勞基法中還有哪些規定？喪假天數有幾天？需要什麼證明？喪假幾天內要請完？請喪假有薪水嗎？律師將於本文與您分享勞工、教師與公務員請喪假的規定！

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣罪會被關嗎？行使偽造貨幣也算詐欺嗎？本文將帶你了解偽造貨幣會觸犯的刑責，並告訴你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

請律師要多少錢？全台律師費用2025行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師出庭費要多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本篇整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道請律師多少錢，還有律師費應該何時付！

