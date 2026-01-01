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法律010免費諮詢系統

以下是為您推薦的最佳律師，請選擇您想諮詢的律師，開始免費諮詢！

雷皓明
雷皓明 律師
台北執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

張又仁
張又仁 律師
台北執業律師

我是張又仁律師， 從100年正式執業至今，承辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。108年任職於喆律法律事務所後，主要承辦離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件。承辦案件過程中，透過與當事人討論，一起抽絲剝繭釐清案情，並協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。

黃杰
黃杰 律師
台北執業律師

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

唐樺岳
唐樺岳 律師
台北執業律師

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。 我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。

林冠宇
林冠宇 律師
台北執業律師

「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」 我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」 ⚖️ 核心專業與服務優勢 深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。 彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。 白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。 📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析： 媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。 知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。

鄭堯駿
鄭堯駿 律師
台北執業律師

我是鄭堯駿律師。仔細聆聽客戶的需求，有效而快速地掌握問題，並運用深入淺出的話語為客戶分析法律問題，縮短客戶與法律間的距離，讓每位客戶都能不再為案件煩惱，是我從事律師業務以來最大的動力。 讓每個案件不單只是追求勝訴判決，而是能站在當事人的角度，釜底抽薪地解決問題，這是我所秉持的理念。

劉薰蕙
劉薰蕙 律師
台北執業律師

劉薰蕙律師於民國103年通過中華民國律師高考後，承辦過各類刑事、民事、家事案件，擅長各類調解、和解、訴訟技巧，有豐富的訴訟經驗,同時處理過多件棘手之重大刑事案件、金融案件、性侵害、兒童及少年性剝削防制條例等案件，後於民國108年考取中華人民共和國國家統一法律職業資格考試及格，有多年之辦案經驗。

陳嘉文
陳嘉文 律師
台北執業律師

陳嘉文律師自民國104年取得智慧財產法組律師資格，曾任臺中律師公會信託委員會委員、財團法人勵馨基金會擔任義務律師、經濟部中小企業處的榮譽律師，也曾受邀至各大專院校擔任法治教育的講師，現為臺中市政府及彰化縣政府之法律顧問，擅長處理離婚、未成年子女親權等家事案件以及一般民、商案件，亦曾承辦過多件金融詐欺案件、毒品案件等。

徐棠娜
徐棠娜 律師
台北執業律師

我是徐棠娜律師， 103年通過律師考試迄今承辦逾百件案件，除擅長一般民事及刑事案件外，對於勞資爭議案件亦有豐富經驗，處理過近百件勞資糾紛；承辦之離婚、未成年子女監護(親權)、剩餘財產分配等案件亦成功協助多位客戶脫離不愉快之婚姻、取得單獨監護權，並曾協助客戶獲判千萬剩餘財產，熟悉訴訟及非訟案件、審閱合約之辦理流程及技巧。

許瓊之
許瓊之 律師
台北執業律師

我是許瓊之律師。面對法律，我必須嚴謹也必須嚴肅；而面對當事人，我則抱持溫暖以及同理。因為當事人面對法律時，往往是人生中的一件大事，而這件大事你也許不願向旁人說起，也感到手足無措，你需要的是一位能以理以情陪你走過這場風雨的律師，因為這件大事不應該由你一人獨自面對。

陳宏毅
陳宏毅 律師
台北執業律師

案件沒有絕對的輸贏，我會盡力做到把關及解說者的角色，不讓法律只存在艱澀難懂的刻板印象，爭取對客戶最大的權益及保障。

陳品鈞
陳品鈞 律師
台北執業律師

陳品鈞律師擅長傾聽客戶需求，並透過對案件進行沙盤推演及訴訟策略分析，引導客戶在面對法律困境時，能夠做出最佳決策；在與客戶溝通過程中，他喜歡將法律知識及訴訟策略以白話方式讓客戶充分瞭解，因為當客戶越進入狀況，案件越能往最好方向發展。在不動產糾紛、商業糾紛、勞資爭議、政府採購等領域，有多年實務經驗。

黃華駿
黃華駿 律師
台北執業律師

黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律盡職調查出具法律意見等。

董書岳
董書岳 律師
台北執業律師

董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。 轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。

鍾欣紘
鍾欣紘 律師
台北執業律師

我曾經手過各類刑事、民事、行政事件，無論是涉及違反銀行法、詐欺、業務侵占、車禍糾紛、撤銷詐害債權、勞工保險爭議等，過去擔任公司法務及稽核期間，讓我能較為敏銳地察覺公司經營上可能碰觸到的各類風險，也因為豐富的演講經驗，讓我能夠更快速的掌握每位客戶的需求，更加細心與耐心處理每位客戶付託之疑難及問題，直接切入問題的核心，以爭取客戶的最佳利益。

陳怡榮
陳怡榮 律師
台北執業律師

我曾擔任臺灣高等法院法官助理多年，從100年考取律師資格後，先後承辦過各類民刑案件，在民事方面，承辦過重大公共工程履約糾紛事件、競業禁止及營業秘密損害賠償事件、一般侵權、民事履約事件。 刑事方面，承辦過重大槍擊案件、詐騙集團案件、廢清法案件、選舉候選人誹謗案件、商業背信案件。另外也為商標代理人，經辦過多件商標異議、評定事件。法官不懂您發生的事，而您不懂法律，至於我則擅長擔任您們之間的橋樑。透過與您詳細的討論，與您共同找出突破案情的關鍵。

匡伯騰
匡伯騰 律師
台北執業律師

我是匡伯騰律師。民國101年考取律師資格後，仍繼續於公家單位服務，直到106年成為執業律師。訴訟方面擅長處理家事、刑事及不動產開發爭議案件，自執業起先於昪正國際法律事務所擔任合署律師，並於110年自行開立匡正國際法律事務所，與建築顧問及室內設計師合作，另外增加不動產爭議或修繕爭議服務，同時並擔任數家建設公司、營造廠、建築師事務所及自主更新會之法律顧問，為客戶處理各類訴訟或非訟之法律問題。

陳璽仲
陳璽仲 律師
台北執業律師

陳璽仲律師同時具有律師(民國103年)、會計師(民國107年)資格，且畢業於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士班，大學畢業於國立中正大學雙主修經濟系及財經法律學系，同時具有法律、管理、稅務會計之背景。曾經在協合國際法律事務所就職，主要從事資本市場之相關案件，包含IPO、併購、資本投資、財務稅務等案件。另曾於上緯國際投資控股股份有限公司(3708)擔任法務顧問，包含從事契約審閱以及協助公司專案的推動；亦曾擔任海洋風力發電公司(Formosa1)董事長秘書，對於公司營運、決策、風險管控具有相當之經驗。 陳璽仲律師專精於商務、智慧財產、財務稅務領域之案件，近年亦辦理百件以上之家事案件，並承辦過數件高資產客戶之家事案件，更多次在喆律法律事務所台中所的Google Maps評論中獲得當事人之高度評價，具足夠經驗為當事人提供專業且值得信賴的法律服務。

李明峰
李明峰 律師
台北執業律師

您好，我是李明峰律師。我曾擔任鴻安法律事務所副所長，並曾任職於大同股份有限公司、無漏法律事務所及喆律法律事務所。 執業以來，我已處理數百件訴訟案件，專精於一般民刑事訴訟、不動產爭議、檢警陪同偵訊、強制執行程序、勞資爭議及工程糾紛等案件。 曾擔任國營企業千萬級工程訴訟及大型度假村土地開發案件的委任律師，均為客戶翻轉一審原本不利的結果，更成功協助知名基金會追回千萬餘元的不當利得，甚而為當事人取得最高法院及最高行政法院的數個勝訴判決。迄今為止，已為客戶爭取及維護超過一億元的權益，是值得您信賴的法律及訴訟專家 除訴訟業務外，我也提供合約審閱撰擬、存證信函、律師函製作、商務談判陪同及法律顧問等服務，致力於降低爭議發生的機率，並協助在訴訟前以更圓滿的方式解決糾紛。

黃柏榮
黃柏榮 律師
台北執業律師

我是黃柏榮律師，擁有豐富的辦案經驗，專業領域著重於家事及商務紛爭談判、公司經營與證券法律事務、犯罪辯護、土地處分整合開發等領域，執業迄今經手法律服務案件，價值已超過50億。不論什麼案件，我們都以高品質的方式服務，如果您的問題尚未發生爭議，歡迎讓我們為您預防爭端。

楊國弘
楊國弘 律師
台北執業律師

我是楊國弘律師。自執業以來，承辦過各類刑事、民事及家事案件，其中尤擅長人頭帳戶詐欺、洗錢案件之辯護、妨害名譽案件之告訴及求償、車禍案件民事賠償、債務糾紛，及未成年子女監護權、扶養費等案件。執業至今，始終秉持著將心比心地傾聽當事人的心聲，方能設身處地為當事人謀求最佳權益的理念，提供每位當事人適宜的訴訟策略，以期能夠即時協助面臨法律問題而感徬徨的當事人捍衛權利、解決紛爭。

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