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法律010免費諮詢系統

以下是為您推薦的最佳律師，請選擇您想諮詢的律師，開始免費諮詢！

雷皓明
雷皓明 律師
雲林執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

唐樺岳
唐樺岳 律師
雲林執業律師

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。 我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。

李昭萱
李昭萱 律師
雲林執業律師

我是李昭萱律師， 104年考取律師，曾任高等法院臺中分院民事庭及家事專庭法官助理近2年，協助法官庭長辦理300餘件民事及家事案件，並致力於縮短人民與司法之距離。 現為喆律法律事務所臺中所律師，專職處理家事案件、債務催收及非訟案件等，迄今已協助300多位客戶爭取法律權益。

林冠宇
林冠宇 律師
雲林執業律師

「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」 我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」 ⚖️ 核心專業與服務優勢 深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。 彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。 白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。 📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析： 媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。 知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。

鄭堯駿
鄭堯駿 律師
雲林執業律師

我是鄭堯駿律師。仔細聆聽客戶的需求，有效而快速地掌握問題，並運用深入淺出的話語為客戶分析法律問題，縮短客戶與法律間的距離，讓每位客戶都能不再為案件煩惱，是我從事律師業務以來最大的動力。 讓每個案件不單只是追求勝訴判決，而是能站在當事人的角度，釜底抽薪地解決問題，這是我所秉持的理念。

陳宏毅
陳宏毅 律師
雲林執業律師

案件沒有絕對的輸贏，我會盡力做到把關及解說者的角色，不讓法律只存在艱澀難懂的刻板印象，爭取對客戶最大的權益及保障。

董書岳
董書岳 律師
雲林執業律師

董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。 轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。

鍾欣紘
鍾欣紘 律師
雲林執業律師

我曾經手過各類刑事、民事、行政事件，無論是涉及違反銀行法、詐欺、業務侵占、車禍糾紛、撤銷詐害債權、勞工保險爭議等，過去擔任公司法務及稽核期間，讓我能較為敏銳地察覺公司經營上可能碰觸到的各類風險，也因為豐富的演講經驗，讓我能夠更快速的掌握每位客戶的需求，更加細心與耐心處理每位客戶付託之疑難及問題，直接切入問題的核心，以爭取客戶的最佳利益。

陳璽仲
陳璽仲 律師
雲林執業律師

陳璽仲律師同時具有律師(民國103年)、會計師(民國107年)資格，且畢業於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士班，大學畢業於國立中正大學雙主修經濟系及財經法律學系，同時具有法律、管理、稅務會計之背景。曾經在協合國際法律事務所就職，主要從事資本市場之相關案件，包含IPO、併購、資本投資、財務稅務等案件。另曾於上緯國際投資控股股份有限公司(3708)擔任法務顧問，包含從事契約審閱以及協助公司專案的推動；亦曾擔任海洋風力發電公司(Formosa1)董事長秘書，對於公司營運、決策、風險管控具有相當之經驗。 陳璽仲律師專精於商務、智慧財產、財務稅務領域之案件，近年亦辦理百件以上之家事案件，並承辦過數件高資產客戶之家事案件，更多次在喆律法律事務所台中所的Google Maps評論中獲得當事人之高度評價，具足夠經驗為當事人提供專業且值得信賴的法律服務。

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