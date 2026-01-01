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雷皓明
雷皓明 律師
新北執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

張又仁
張又仁 律師
新北執業律師

我是張又仁律師， 從100年正式執業至今，承辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。108年任職於喆律法律事務所後，主要承辦離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件。承辦案件過程中，透過與當事人討論，一起抽絲剝繭釐清案情，並協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。

黃杰
黃杰 律師
新北執業律師

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

唐樺岳
唐樺岳 律師
新北執業律師

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。 我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。

林冠宇
林冠宇 律師
新北執業律師

「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」 我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」 ⚖️ 核心專業與服務優勢 深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。 彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。 白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。 📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析： 媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。 知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。

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雷皓明
雷皓明 律師
婚姻、監護、家事執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

張又仁
張又仁 律師
婚姻、監護、家事執業律師

我是張又仁律師， 從100年正式執業至今，承辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。108年任職於喆律法律事務所後，主要承辦離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件。承辦案件過程中，透過與當事人討論，一起抽絲剝繭釐清案情，並協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。

黃杰
黃杰 律師
婚姻、監護、家事執業律師

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

李慧盈
李慧盈 律師
婚姻、監護、家事執業律師

李慧盈律師已執業逾十年，不論在民事、刑事或家事等訴訟程序，以及非訟程序均經驗充足。李律師對當事人具有耐心及同理心，能傾聽當事人之心聲及需求，擅長擬定訴訟策略，為當事人爭取判決的最佳結果，或是與對造洽談和解，使當事人遭訟累之風險降低，以解決當事人之紛爭。

唐樺岳
唐樺岳 律師
婚姻、監護、家事執業律師

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。 我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。

如何找律師？

「誰認識厲害的律師？」很常在臉書社團或是PTT上面看到想要找律師的貼文，但你知道嗎？其實 所謂厲害的律師不一定真的「適合」你。 我們提供找律師要把握的3大重點，讓您順利、快速找到適合您的好律師！

一、確認是否有律師資格？

不論是PTT網友推薦律師，或是身邊親友曾經委任過的律師，強烈建議先確認律師身份，透過法務部的律師查詢系統。在法律010上面的律師，都是經過認證具有律師資格的。

二、瞭解律師經驗

雖然每個律師都可以承接各種不同類型的案件，但如果在特定領域累積一定的案件處理經驗，在處理上較能快速進入狀況，甚至懂得一些與法官應對的眉角！

三、與律師諮詢看看吧！

直接與律師諮詢還是最能夠精確瞭解的方式了，透過法律諮詢，可以在溝通的過程中感受到律師對你的案件是否能夠掌握、講解過程中會不會很有壓力，可能導致未來案情溝通不順利等等。

法律010提供線上免費諮詢服務，可以透過Line先跟您想要聯繫的律師溝通初步的案情。

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如何在法律010找律師呢？

在法律010，我們把「找律師」這件事情，變得更方便快速了，5個步驟就能找到適合您的專業律師！

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