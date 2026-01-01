如何找律師？

「誰認識厲害的律師？」很常在臉書社團或是PTT上面看到想要找律師的貼文，但你知道嗎？其實 所謂厲害的律師不一定真的「適合」你。 我們提供找律師要把握的3大重點，讓您順利、快速找到適合您的好律師！

一、確認是否有律師資格？

不論是PTT網友推薦律師，或是身邊親友曾經委任過的律師，強烈建議先確認律師身份，透過法��務部的律師查詢系統。在法律010上面的律師，都是經過認證具有律師資格的。

二、瞭解律師經驗

雖然每個律師都可以承接各種不同類型的案件，但如果在特定領域累積一定的案件處理經驗，在處理上較能快速進入狀況，甚至懂得一些與法官應對的眉角！

三、與律師諮詢看看吧！

直接與律師諮詢還是最能夠精確瞭解的方式了，透過法律諮詢，可以在溝通的過程中感受到律師對你的案件是否能夠掌握、講解過程中會不會很有壓力，可能導致未來案情溝通不順利等等。

法律010提供線上免費諮詢服務，可以透過Line先跟您想要聯繫的律師溝通初步的案情。

現在就點擊按鈕，立刻找尋適合您的律師吧！