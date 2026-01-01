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「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」 我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」 ⚖️ 核心專業與服務優勢 深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。 彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。 白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。 📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析： 媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。 知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。
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如何找律師？
「誰認識厲害的律師？」很常在臉書社團或是PTT上面看到想要找律師的貼文，但你知道嗎？其實 所謂厲害的律師不一定真的「適合」你。 我們提供找律師要把握的3大重點，讓您順利、快速找到適合您的好律師！
一、確認是否有律師資格？
不論是PTT網友推薦律師，或是身邊親友曾經委任過的律師，強烈建議先確認律師身份，透過法��務部的律師查詢系統。在法律010上面的律師，都是經過認證具有律師資格的。
二、瞭解律師經驗
雖然每個律師都可以承接各種不同類型的案件，但如果在特定領域累積一定的案件處理經驗，在處理上較能快速進入狀況，甚至懂得一些與法官應對的眉角！
三、與律師諮詢看看吧！
直接與律師諮詢還是最能夠精確瞭解的方式了，透過法律諮詢，可以在溝通的過程中感受到律師對你的案件是否能夠掌握、講解過程中會不會很有壓力，可能導致未來案情溝通不順利等等。
法律010提供線上免費諮詢服務，可以透過Line先跟您想要聯繫的律師溝通初步的案情。
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