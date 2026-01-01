基本資料
匡伯騰律師
106臺檢證字第13820號
匡正國際法律事務所
9:00~18:00
新北市新莊區新北大道四段179號18樓之3
律師介紹
我是匡伯騰律師。民國101年考取律師資格後，仍繼續於公家單位服務，直到106年成為執業律師。訴訟方面擅長處理家事、刑事及不動產開發爭議案件，自執業起先於昪正國際法律事務所擔任合署律師，並於110年自行開立匡正國際法律事務所，與建築顧問及室內設計師合作，另外增加不動產爭議或修繕爭議服務，同時並擔任數家建設公司、營造廠、建築師事務所及自主更新會之法律顧問，為客戶處理各類訴訟或非訟之法律問題。
學經歷
97年司法行政特考
101年律師專技特考
匡正國際法律事務所 主持律師
昪正國際法律事務所 合署律師
台北市危老推動師
台北市政府勞工局調解委員
新北地方法院調解委員
騰意創意開發有限公司 負責人
新潤文創股份有限公司 招商顧問
專業領域
不動產、土地 、 企業商務 、房地產開發整合 、債務糾紛 、 刑事犯罪 、勞動問題 、大陸事務 、國際事務、外國人 、婚姻、監護、家事 、 遺產、繼承、贈與 、消費糾紛 、政府採購、工程爭議 、車禍事故 、 智慧財產
服務地區
台北 、桃園 、新北 、 基隆 、新竹 、台中 、 高雄 、宜蘭 、花蓮 、金門