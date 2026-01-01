我是匡伯騰律師。民國101年考取律師資格後，仍繼續於公家單位服務，直到106年成為執業律師。訴訟方面擅長處理家事、刑事及不動產開發爭議案件，自執業起先於昪正國際法律事務所擔任合署律師，並於110年自行開立匡正國際法律事務所，與建築顧問及室內設計師合作，另外增加不動產爭議或修繕爭議服務，同時並擔任數家建設公司、營造廠、建築師事務所及自主更新會之法律顧問，為客戶處理各類訴訟或非訟之法律問題。