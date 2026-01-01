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基本資料
匡伯騰

匡伯騰律師

106臺檢證字第13820號

匡正國際法律事務所

9:00~18:00

新北市新莊區新北大道四段179號18樓之3

律師介紹

我是匡伯騰律師。民國101年考取律師資格後，仍繼續於公家單位服務，直到106年成為執業律師。訴訟方面擅長處理家事、刑事及不動產開發爭議案件，自執業起先於昪正國際法律事務所擔任合署律師，並於110年自行開立匡正國際法律事務所，與建築顧問及室內設計師合作，另外增加不動產爭議或修繕爭議服務，同時並擔任數家建設公司、營造廠、建築師事務所及自主更新會之法律顧問，為客戶處理各類訴訟或非訟之法律問題。

學經歷

97年司法行政特考

101年律師專技特考

匡正國際法律事務所 主持律師

昪正國際法律事務所 合署律師

台北市危老推動師

台北市政府勞工局調解委員

新北地方法院調解委員

騰意創意開發有限公司 負責人

新潤文創股份有限公司 招商顧問

專業領域
不動產、土地 企業商務房地產開發整合債務糾紛 刑事犯罪勞動問題大陸事務國際事務、外國人婚姻、監護、家事 遺產、繼承、贈與消費糾紛政府採購、工程爭議車禍事故 智慧財產
服務地區
台北桃園新北 基隆新竹台中 高雄宜蘭花蓮金門

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