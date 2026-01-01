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基本資料
黃柏榮

黃柏榮律師

107臺檢補證字第0518號

定恆法律事務所

8:30~18:00

臺北市大安區忠孝東路三段136號9樓之1

黃柏榮律師專業領域著重於談判與公司商務、證券法律、家事紛爭訴訟前處理、家事紛爭策略擬定、土地問題整合、金融犯罪辯護與信託規劃等事務，包含資本市場、公司治理、公司經營權防禦及爭奪、證券詐欺及違反銀行法等辯護、家族遺產規劃、信託規劃、信託監理、企業法制遵循、外商投資、企業結合、房地產開發及智慧財產權等紛爭解決，黃律師承辦理社會矚目之上市櫃公司經營權爭奪、刑事犯罪辯護，並順利整合多起商業土地開發，黃律師隨著承辦商務案件經驗，後跨足家族紛爭領域，包含離婚、未成年子女親權酌定、剩餘財產分配、侵害配偶權以及遺產繼承規劃，遺產訴訟等，黃律師並利用商業律師的專業以及經驗，運用家事領域，並期待家事紛爭案件，能有更多的訴訟前解決的可能。

律師介紹

我是黃柏榮律師，擁有豐富的辦案經驗，專業領域著重於家事及商務紛爭談判、公司經營與證券法律事務、犯罪辯護、土地處分整合開發等領域，執業迄今經手法律服務案件，價值已超過50億。不論什麼案件，我們都以高品質的方式服務，如果您的問題尚未發生爭議，歡迎讓我們為您預防爭端。

學經歷

社會矚目案件家事律師、刑事辯護律師

臺北律師公會刑事法委員會委員

臺北律師公會進修委員會委員

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心律師

莊正法律事務所律師

明毓律師事務所律師

財團法人法律扶助基金會扶助律師

危老重建推動師

刑事辯護律師協會重大刑事辯護、詰問工作坊

上市櫃公司經營權爭奪律師團律師

專業領域
企業商務資本市場公司經營權及治理、商業模式探討、股權設計金融犯罪辯護公平交易法法令遵循婚姻、監護、家事民事案件 刑事犯罪 遺產、繼承、贈與資產信託、家族遺產規劃房地產開發整合
服務地區
台中台北台南 高雄 屏東台東金門花蓮苗栗新竹桃園

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