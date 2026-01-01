嫻熟本國司法實務，擅長案件領域為金融事件紛爭與爭訟處理、刑事案件辯護、各類家事�爭訟、不動產紛爭及爭訟處理、契約撰擬及審閱，曾於東海大學、中國醫藥大學等法律系所講授民事審判實務、民事法等課程，於110年8月加入本所。期許能以多年累積的訴訟實務經驗，為當事人分析訴訟方向、評估各種解決方案的利弊得失，或是在爭端發生前預先分析法律風險，並且有溫度地陪伴當事人度過難熬的訴訟歷程，積極完整地維護當事人的權益。