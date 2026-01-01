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基本資料
黃杰

黃杰律師

110臺檢證字第16099號

喆律法律事務所

9:00~18:00

台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

嫻熟本國司法實務，擅長案件領域為金融事件紛爭與爭訟處理、刑事案件辯護、各類家事爭訟、不動產紛爭及爭訟處理、契約撰擬及審閱，曾於東海大學、中國醫藥大學等法律系所講授民事審判實務、民事法等課程，於110年8月加入本所。期許能以多年累積的訴訟實務經驗，為當事人分析訴訟方向、評估各種解決方案的利弊得失，或是在爭端發生前預先分析法律風險，並且有溫度地陪伴當事人度過難熬的訴訟歷程，積極完整地維護當事人的權益。

律師介紹

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

學經歷

國立臺灣大學法律學系 法學 碩士（公法組）

國立臺灣大學法律學系 學士

喆律法律事務所 主持律師

臺灣新北地方法院 法官

臺灣臺中地方法院 法官

東海大學法律系 兼任講師（民事實務）

中國醫藥大學科技法律碩士學位學程 兼任講師（民事法）

專業領域
陪偵、羈押、具保責付不動產加盟連鎖企業虛擬貨幣、NFT、FinTech法律民事案件毒品危害防制案件強制執行政府採購、工程爭議 行政訴訟 網路新創 企業商務國際事務、外國人稅務 智慧財產 醫療事故 刑事犯罪不動產、土地債務糾紛勞動問題消費糾紛 遺產、繼承、贈與車禍事故婚姻、監護、家事
服務地區
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