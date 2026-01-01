基本資料
黃杰律師
110臺檢證字第16099號
喆律法律事務所
9:00~18:00
台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）
嫻熟本國司法實務，擅長案件領域為金融事件紛爭與爭訟處理、刑事案件辯護、各類家事�爭訟、不動產紛爭及爭訟處理、契約撰擬及審閱，曾於東海大學、中國醫藥大學等法律系所講授民事審判實務、民事法等課程，於110年8月加入本所。期許能以多年累積的訴訟實務經驗，為當事人分析訴訟方向、評估各種解決方案的利弊得失，或是在爭端發生前預先分析法律風險，並且有溫度地陪伴當事人度過難熬的訴訟歷程，積極完整地維護當事人的權益。
律師介紹
民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。
學經歷
國立臺灣大學法律學系 法學 碩士（公法組）
國立臺灣大學法律學系 學士
喆律法律事務所 主持律師
臺灣新北地方法院 法官
臺灣臺中地方法院 法官
東海大學法律系 兼任講師（民事實務）
中國醫藥大學科技法律碩士學位學程 兼任講師（民事法）
專業領域
陪偵、羈押、具保責付 、不動產 、加盟連鎖企業 、虛擬貨幣、NFT、FinTech法律 、民事案件 、毒品危害防制案件 、強制執行 、政府採購、工程爭議 、 行政訴訟 、 網路新創 、 企業商務 、國際事務、外國人 、稅務 、 智慧財產 、 醫療事故 、 刑事犯罪 、不動產、土地 、債務糾紛 、勞動問題 、消費糾紛 、 遺產、繼承、贈與 、車禍事故 、婚姻、監護、家事
服務地區
新竹 、宜蘭 、 基隆 、台北 、桃園 、新北