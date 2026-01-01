基本資料
雷皓明律師
107臺檢補證字第0522號
喆律法律事務所
09:00~18:00
台北市松山區復興北路167號9樓-1
我是雷皓明律師。 曾在多國從事法律實務工作，現於台灣開立法律事務所，迄今已協助超過上百間公司�與逾五百多位當事人處理爭議。
律師介紹
我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
學經歷
輔仁大學財經法律學系 法學碩士
東吳大學法律學系 學士
喆律法律事務所 主持律師
大恆國際法律事務所 合署律師
正律法律事務所 律師
法旭數位資訊股份有限公司 創辦人
北京環球律師事務所 律師
統一聯合翻譯事務所特約 法律翻譯師
喆律法律事務所 主持律師
大恆國際法律事務所 合署律師
正律法律事務所 律師
法旭數位資訊股份有限公司 創辦人
專業領域
不動產、土地 、 企業商務 、債務糾紛 、 刑事犯罪 、勞動問題 ��、國際事務、外國人 、大陸事務 、婚姻、監護、家事 、政府採購、工程爭議 、 智慧財產 、消費糾紛 、稅務 、 網路新創 、 行政訴訟 、車禍事故 、 遺產、繼承、贈與 、 醫療事故
服務地區
南投 、台中 、台北 、台南 、台東 、嘉義 、 基隆 、宜蘭 、 屏東 、彰化 、新北 、新竹 、桃園 、花蓮 、苗栗 、雲林 、 高雄