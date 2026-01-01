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基本資料
雷皓明

雷皓明律師

107臺檢補證字第0522號

喆律法律事務所

09:00~18:00

台北市松山區復興北路167號9樓-1

我是雷皓明律師。 曾在多國從事法律實務工作，現於台灣開立法律事務所，迄今已協助超過上百間公司與逾五百多位當事人處理爭議。

律師介紹

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

學經歷

輔仁大學財經法律學系 法學碩士

東吳大學法律學系 學士

喆律法律事務所 主持律師

大恆國際法律事務所 合署律師

正律法律事務所 律師

法旭數位資訊股份有限公司 創辦人

北京環球律師事務所 律師

統一聯合翻譯事務所特約 法律翻譯師

喆律法律事務所 主持律師

大恆國際法律事務所 合署律師

正律法律事務所 律師

法旭數位資訊股份有限公司 創辦人

專業領域
不動產、土地 企業商務債務糾紛 刑事犯罪勞動問題國際事務、外國人大陸事務婚姻、監護、家事政府採購、工程爭議 智慧財產消費糾紛稅務 網路新創 行政訴訟車禍事故 遺產、繼承、贈與 醫療事故
服務地區
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