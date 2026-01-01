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基本資料
林冠宇

林冠宇律師

109臺檢證字第15744號

翊宇律師事務所

09:00~18:00

台北市松山區復興北路191號9樓之1

「沒有最好，只有更好」是我的做事準則。 我不懼怕創新，更不怕挑戰，我會為縮短民眾與法律之間的距離不斷奮鬥。

律師介紹

「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」

我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」

⚖️ 核心專業與服務優勢

深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。

彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。

白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。

📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析：

媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。

知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。

學經歷

國立成功大學法律學系 法學碩士（公法組）

國立成功大學法律學系雙主修歷史學系 學士

國立成功大學法律學系 法學碩士（公法組）

國立成功大學法律學系雙主修歷史學系 學士

106年律師考試智慧財產組榜眼

翊宇律師事務所 主持律師

台北市政府 法律諮詢服務律師

LINE TODAY－視在哈Law 合作律師

一字千金 – 筆武大匯 參賽律師

喆律法律事務所 律師

中國國家統一法律職業資格考試 合格

無形資產 評價管理師

勞資事務師

臺北市危老重建 推動師

債權委外催收 專業人員

防制洗錢與打擊資恐 專業人員

SIIR計畫獲補助單位 計畫負責人

中國人壽法令遵循部 暑期實習生

北京岳成事務所 暑期實習生

專業領域
不動產、土地 企業商務債務糾紛 刑事犯罪勞動問題大陸事務婚姻、監護、家事政府採購、工程爭議 智慧財產消費糾紛 網路新創 遺產、繼承、贈與車禍事故
服務地區
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