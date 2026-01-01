林冠宇律師
109臺檢證字第15744號
翊宇律師事務所
09:00~18:00
台北市松山區復興北路191號9樓之1
「沒有最好，只有更好」是我的做事準則。 我不懼怕創新，更不怕挑戰，我會為縮短民眾與法律之間��的距離不斷奮鬥。
「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」
我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」
⚖️ 核心專業與服務優勢
深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。
彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。
白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。
📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析：
媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。
知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。
國立成功大學法律學系 法學碩士（公法組）
國立成功大學法律學系雙主修歷史學系 學士
國立成功大學法律學系 法學碩士（公法組）
國立成功大學法律學系雙主修歷史學系 學士
106年律師考試智慧財產組榜眼
翊宇律師事務所 主持律師
台北市政府 法律諮詢服務律師
LINE TODAY－視在哈Law 合作律師
一字千金 – 筆武大匯 參賽律師
喆律法律事務所 律師
中國國家統一法律職業資格考試 合格
無形資產 評價管理師
勞資事務師
臺北市危老重建 推動師
債權委外催收 專業人員
防制洗錢與打擊資恐 專業人員
SIIR計畫獲補助單位 計畫負責人
中國人壽法令遵循部 暑期實習生
北京岳成事務所 暑期實習生