基本資料
唐樺岳律師
107臺檢證字第14353號
京宇法律事務所
9:00~18:00
台中市西屯區市政北七路186號14樓G室
「世間未許權存在，勇士當為義鬥爭。」我是唐樺岳律師。
律師介紹
我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。
我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。
學經歷
輔仁大學法律學系
東吳大學政治學系
106年律師考試智慧財產組
京宇法律事務所 主持律師
彰化縣警察局 法律顧問
三軍總醫院 法律顧問
臺中市大肚區公所調解委員遴選委員會委員
永懋聯合法律事務所 律師
臺灣非洲之心協會 理事長
專業領域
不動產、土地 、 企業商務 、債務糾紛 、 刑事犯罪 、 遺產、繼承、贈與 、 網路新創 、 智慧財產 、勞動問題 、大陸事務 、婚姻、監護、家事 、政府採購、工程爭議 、消費糾紛 、車禍事故
服務地區
台中 、彰化 、南投 、新竹 、苗栗 、台北 、新北 、 基隆 、桃園 、台南 、 高雄 、 屏東 、雲林 、嘉義 、花蓮 、台東 、宜蘭 、金門 、澎湖