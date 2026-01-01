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基本資料
唐樺岳

唐樺岳律師

107臺檢證字第14353號

京宇法律事務所

9:00~18:00

台中市西屯區市政北七路186號14樓G室

「世間未許權存在，勇士當為義鬥爭。」我是唐樺岳律師。

律師介紹

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。

我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。

學經歷

輔仁大學法律學系

東吳大學政治學系

106年律師考試智慧財產組

京宇法律事務所 主持律師

彰化縣警察局 法律顧問

三軍總醫院 法律顧問

臺中市大肚區公所調解委員遴選委員會委員

永懋聯合法律事務所 律師

臺灣非洲之心協會 理事長

專業領域
不動產、土地 企業商務債務糾紛 刑事犯罪 遺產、繼承、贈與 網路新創 智慧財產勞動問題大陸事務婚姻、監護、家事政府採購、工程爭議消費糾紛車禍事故
服務地區
台中彰化南投新竹苗栗台北新北 基隆桃園台南 高雄 屏東雲林嘉義花蓮台東宜蘭金門澎湖

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