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民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。
劉薰蕙律師於民國103年通過中華民國律師高考後，承辦過各類刑事、民事、家事案件，擅長各類調解、和解、訴訟技巧，有豐富的訴訟經驗,同時處理過多件棘手之重大刑事案件、金融案件、性侵害、兒童及少年性剝削防制條例等案件，後於民國108年考取中華人民共和國國家統一法律職業資格考試及格，有多年之辦案經驗。
董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。
轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。
我曾經手過各類刑事、民事、行政事件，無論是涉及違反銀行法、詐欺、業務侵占、車禍糾紛、撤銷詐害債權、勞工保險爭議等，過去擔任公司法務及稽核期間，讓我能較為敏銳地察覺公司經營上可能碰觸到的各類風險，也因為豐富的演講經驗，讓我能夠更快速的掌握每位客戶的需求，更加細心與耐心處理每位客戶付託之疑難及問題，直接切入問題的核心，以爭取客戶的最佳利益。
我是徐一修律師，民國101年通過律師考試後便開始執業，後轉換跑道，於苗栗地檢署擔任檢察官，至114年退下從事熟悉的律師工作。
這十餘年來，我累積了許多承辦案件之經驗、訴訟實務及與當事人相處之道，希望能帶給當事人們最細緻的法律服務。
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