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我是雷皓明律師。
民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。
訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。
我是李昭萱律師，
104年考取律師，曾任高等法院臺中分院民事庭及家事專庭法官助理近2年，協助法官庭長辦理300餘件民事及家事案件，並致力於縮短人民與司法之距離。
現為喆律法律事務所臺中所律師，專職處理家事案件、債務催收及非訟案件等，迄今已協助300多位客戶爭取法律權益。
我是王郁萱律師，
歷經法院三年半之強制執行程序經驗積累，成為執業律師後，經手各類型民事、刑事、家事事件，無論係涉及銀行法、多層次傳銷、合會等繁雜金流案件、不動產紛爭、車禍爭議、債務清理、債務催收或婚姻、子女親權、遺產等家事爭執，皆耐心傾聽當事人所述、提供其言簡意賅之建議，案件進行時，不厭其煩與當事人商討案情、抽絲剝繭整理研究有利之主張，並以同理心給予當事人溫暖安定之力量。
我是廖懿涵律師，
畢業於台北大學，律師事務所任職迄今已5年多。以律師身分執業期間，無論是民刑事、家事案件乃至非訟事件等，均有相當辦案經驗，並成功為當事人維護權益。廖律師能以同理心與耐心，專注傾聽當事人問題，深入理解當事人面對案件之內容、煩惱與糾結，再以法律專業提出相應建言，以期與當事人共解難題。
陳品鈞律師擅長傾聽客戶需求，並透過對案件進行沙盤推演及訴訟策略分析，引導客戶在面對法律困境時，能夠做出最佳決策；在與客戶溝通過程中，他喜歡將法律知識及訴訟策略以白話方式讓客戶充分瞭解，因為當客戶越進入狀況，案件越能往最好方向發展。在不動產糾紛、商業糾紛、勞資爭議、政府採購等領域，有多年實務經驗。
黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律盡職調查出具法律意見等。
我是楊國弘律師。自執業以來，承辦過各類刑事、民事及家事案件，其中尤擅長人頭帳戶詐欺、洗錢案件之辯護、妨害名譽案件之告訴及求償、車禍案件民事賠償、債務糾紛，及未成年子女監護權、扶養費等案件。執業至今，始終秉持著將心比心地傾聽當事人的心聲，方能設身處地為當事人謀求最佳權益的理念，提供每位當事人適宜的訴訟策略，以期能夠即時協助面臨法律問題而感徬徨的當事人捍衛權利、解決紛爭。
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