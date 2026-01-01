楊國弘 律師 行政訴訟執業律師

我是楊國弘律師。自執業以來，承辦過各類刑事、民事及家事案件，其中尤擅長人頭帳戶詐欺、洗錢案件之辯護、妨害名譽案件之告訴及求償、車禍案件民事賠償、債務糾紛，及未成年子女監護權、扶養費等案件。執業至今，始終秉持著將心比心地傾聽當事人的心聲，方能設身處地為當事人謀求最佳權益的理念，提供每位當事人適宜的訴訟策略，以期能夠即時協助面臨法律問題而感徬徨的當事人捍衛權利、解決紛爭。

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