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陳璽仲律師同時具有律師(民國103年)、會計師(民國107年)資格，且畢業於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士班，大學畢業於國立中正大學雙主修經濟系及財經法律學系，同時具有法律、管理、稅務會計之背景。曾經在協合國際法律事務所就職，主要從事資本市場之相關案件，包含IPO、併購、資本投資、財務稅務等案件。另曾於上緯國際投資控股股份有限公司(3708)擔任法務顧問，包含從事契約審閱以及協助公司專案的推動；亦曾擔任海洋風力發電公司(Formosa1)董事長秘書，對於公司營運、決策、風險管控具有相當之經驗。 陳璽仲律師專精於商務、智慧財產、財務稅務領域之案件，近年亦辦理百件以上之家事案件，並承辦過數件高資產客戶之家事案件，更多次在喆律法律事務所台中所的Google Maps評論中獲得當事人之高度評價，具足夠經驗為當事人提供專業且值得信賴的法律服務。
您好，我是李明峰律師。我曾擔任鴻安法律事務所副所長，並曾任職於大同股份有限公司、無漏法律事務所及喆律法律事務所。 執業以來，我已處理數百件訴訟案件，專精於一般民刑事訴訟、不動產爭議、檢警陪同偵訊、強制執行程序、勞資爭議及工程糾紛等案件。 曾擔任國營企業千萬級工程訴訟及大型度假村土地開發案件的委任律師，均為客戶翻轉一審原本不利的結果，更成功協助知名基金會追回千萬餘元的不當利得，甚而為當事人取得最高法院及最高行政法院的數個勝訴判決。迄今為止，已為客戶爭取及維護超過一億元的權益，是值得您信賴的法律及訴訟專家 除訴訟業務外，我也提供合約審閱撰擬、存證信函、律師函製作、商務談判陪同及法律顧問等服務，致力於降低爭議發生的機率，並協助在訴訟前以更圓滿的方式解決糾紛。