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以下是為您推薦的最佳律師，請選擇您想諮詢的律師，開始免費諮詢！

黃杰
黃杰 律師
民事案件執業律師

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

李慧盈
李慧盈 律師
民事案件執業律師

李慧盈律師已執業逾十年，不論在民事、刑事或家事等訴訟程序，以及非訟程序均經驗充足。李律師對當事人具有耐心及同理心，能傾聽當事人之心聲及需求，擅長擬定訴訟策略，為當事人爭取判決的最佳結果，或是與對造洽談和解，使當事人遭訟累之風險降低，以解決當事人之紛爭。

董書岳
董書岳 律師
民事案件執業律師

董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。 轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。

陳怡榮
陳怡榮 律師
民事案件執業律師

我曾擔任臺灣高等法院法官助理多年，從100年考取律師資格後，先後承辦過各類民刑案件，在民事方面，承辦過重大公共工程履約糾紛事件、競業禁止及營業秘密損害賠償事件、一般侵權、民事履約事件。 刑事方面，承辦過重大槍擊案件、詐騙集團案件、廢清法案件、選舉候選人誹謗案件、商業背信案件。另外也為商標代理人，經辦過多件商標異議、評定事件。法官不懂您發生的事，而您不懂法律，至於我則擅長擔任您們之間的橋樑。透過與您詳細的討論，與您共同找出突破案情的關鍵。

洪永志
洪永志 律師
民事案件執業律師

洪永志律師熟稔環保法規及公家機關之行政程序，於109年獲邀擔任高雄市政府環評委員及高雄市政府公害糾紛調解委員，協助市政府解決糾紛。除對精通環保法規及行政程序外，對於傳統民刑事訴訟也多有研究，對於經手之案件始終秉持專業、以同理心之態度與精神，為客戶排解糾紛，爭取最大權益。

陳璽仲
陳璽仲 律師
民事案件執業律師

陳璽仲律師同時具有律師(民國103年)、會計師(民國107年)資格，且畢業於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所（智慧財產組）碩士班，大學畢業於國立中正大學雙主修經濟系及財經法律學系，同時具有法律、管理、稅務會計之背景。曾經在協合國際法律事務所就職，主要從事資本市場之相關案件，包含IPO、併購、資本投資、財務稅務等案件。另曾於上緯國際投資控股股份有限公司(3708)擔任法務顧問，包含從事契約審閱以及協助公司專案的推動；亦曾擔任海洋風力發電公司(Formosa1)董事長秘書，對於公司營運、決策、風險管控具有相當之經驗。 陳璽仲律師專精於商務、智慧財產、財務稅務領域之案件，近年亦辦理百件以上之家事案件，並承辦過數件高資產客戶之家事案件，更多次在喆律法律事務所台中所的Google Maps評論中獲得當事人之高度評價，具足夠經驗為當事人提供專業且值得信賴的法律服務。

李明峰
李明峰 律師
民事案件執業律師

您好，我是李明峰律師。我曾擔任鴻安法律事務所副所長，並曾任職於大同股份有限公司、無漏法律事務所及喆律法律事務所。 執業以來，我已處理數百件訴訟案件，專精於一般民刑事訴訟、不動產爭議、檢警陪同偵訊、強制執行程序、勞資爭議及工程糾紛等案件。 曾擔任國營企業千萬級工程訴訟及大型度假村土地開發案件的委任律師，均為客戶翻轉一審原本不利的結果，更成功協助知名基金會追回千萬餘元的不當利得，甚而為當事人取得最高法院及最高行政法院的數個勝訴判決。迄今為止，已為客戶爭取及維護超過一億元的權益，是值得您信賴的法律及訴訟專家 除訴訟業務外，我也提供合約審閱撰擬、存證信函、律師函製作、商務談判陪同及法律顧問等服務，致力於降低爭議發生的機率，並協助在訴訟前以更圓滿的方式解決糾紛。

徐一修
徐一修 律師
民事案件執業律師

我是徐一修律師，民國101年通過律師考試後便開始執業，後轉換跑道，於苗栗地檢署擔任檢察官，至114年退下從事熟悉的律師工作。 這十餘年來，我累積了許多承辦案件之經驗、訴訟實務及與當事人相處之道，希望能帶給當事人們最細緻的法律服務。

黃柏榮
黃柏榮 律師
民事案件執業律師

我是黃柏榮律師，擁有豐富的辦案經驗，專業領域著重於家事及商務紛爭談判、公司經營與證券法律事務、犯罪辯護、土地處分整合開發等領域，執業迄今經手法律服務案件，價值已超過50億。不論什麼案件，我們都以高品質的方式服務，如果您的問題尚未發生爭議，歡迎讓我們為您預防爭端。

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