李明峰 律師 民事案件執業律師

您好，我是李明峰律師。我曾擔任鴻安法律事務所副所長，並曾任職於大同股份有限公司、無漏法律事務所及喆律法律事務所。 執業以來，我已處理數百件訴訟案件，專精於一般民刑事訴訟、不動產爭議、檢警陪同偵訊、強制執行程序、勞資爭議及工程糾紛等案件。 曾擔任國營企業千萬級工程訴訟及大型度假村土地開發案件的委任律師，均為客戶翻轉一審原本不利的結果，更成功協助知名基金會追回千萬餘元的不當利得，甚而為當事人取得最高法院及最高行政法院的數個勝訴判決。迄今為止，已為客戶爭取及維護超過一億元的權益，是值得您信賴的法律及訴訟專家 除訴訟業務外，我也提供合約審閱撰擬、存證信函、律師函製作、商務談判陪同及法律顧問等服務，致力於降低爭議發生的機率，並協助在訴訟前以更圓滿的方式解決糾紛。

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