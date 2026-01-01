李慧盈 律師 強制執行執業律師

李慧盈律師已執業逾十年，不論在民事、刑事或家事等訴訟程序，以及非訟程序均經驗充足。李律師對當事人具有耐心及同理心，能傾聽當事人之心聲及需求，擅長擬定訴訟策略，為當事人爭取判決的最佳結果，或是與對造洽談和解，使當事人遭訟累之風險降低，以解決當事人之紛爭。

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