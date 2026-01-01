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我是雷皓明律師。
民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。
訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。
陳品鈞律師擅長傾聽客戶需求，並透過對案件進行沙盤推演及訴訟策略分析，引導客戶在面對法律困境時，能夠做出最佳決策；在與客戶溝通過程中，他喜歡將法律知識及訴訟策略以白話方式讓客戶充分瞭解，因為當客戶越進入狀況，案件越能往最好方向發展。在不動產糾紛、商業糾紛、勞資爭議、政府採購等領域，有多年實務經驗。
黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律盡職調查出具法律意見等。
我是匡伯騰律師。民國101年考取律師資格後，仍繼續於公家單位服務，直到106年成為執業律師。訴訟方面擅長處理家事、刑事及不動產開發爭議案件，自執業起先於昪正國際法律事務所擔任合署律師，並於110年自行開立匡正國際法律事務所，與建築顧問及室內設計師合作，另外增加不動產爭議或修繕爭議服務，同時並擔任數家建設公司、營造廠、建築師事務所及自主更新會之法律顧問，為客戶處理各類訴訟或非訟之法律問題。
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