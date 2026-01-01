雷皓明 律師 醫療事故執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

更多資訊