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法律010免費諮詢系統

以下是為您推薦的最佳律師，請選擇您想諮詢的律師，開始免費諮詢！

雷皓明
雷皓明 律師
網路新創執業律師

我是雷皓明律師。 民國100年考取律師資格後，在北京、上海、台灣、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞雇關係及仲裁程序，執業以來協助超過百間上市、未上市公司之相關爭議。 訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自2018年獨立創設喆律法律事務所迄今，以處理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

黃杰
黃杰 律師
網路新創執業律師

民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，再至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。

唐樺岳
唐樺岳 律師
網路新創執業律師

我是唐樺岳律師。「法律不該是艱澀難懂的準則，誓言要將法律翻譯成最平易近人的語言」是我讀法以來一直的目標。 我常見不解法律上所帶來困擾，這都是可以避免的，勇於面對法律上艱澀的挑戰， 我會為您與法律之間的鴻溝架一座堅固的橋梁。

林冠宇
林冠宇 律師
網路新創執業律師

「我不是在開庭，就是在跟當事人開會，我會為您做好一切準備。」 我深知面對法律糾紛時，當事人往往承受巨大的心理壓力與經濟考量。因此，我致力於打破傳統法律服務高不可攀的印象，期盼成為您最安心的後盾：「法律應該保護懂法律的人，更應該保護願意尋求幫助的人。」 ⚖️ 核心專業與服務優勢 深耕民生案件與跨領域整合：專注處理與生活息息相關的車禍事故、消費糾紛、債務處理及家事婚姻案件。我們具備跨領域的專業能力與視野，能全面評估案件風險。 彈性化法律方案：提供訴狀代撰、階段性委任等多元選擇，確保在您的預算範圍內，為您爭取到最有利的結果。 白話法律推廣：創立擁有逾 7 萬名粉絲的自媒體品牌「法律易開冠」，用最淺顯易懂的方式，為大眾解答生活中的法律疑難雜症。 📰 媒體報導與公開見證 除了法庭實戰，我也經常受邀參與各大媒體專訪與節目，提供客觀專業的法律解析： 媒體專訪與時事評論：《工商時報》獨家專訪（主打彈性法律服務與民生案件）、TVBS 新聞台（重大車禍與社會案件刑責剖析）。 知名節目合作律師：LINE TODAY《視在哈Law》、中國信託銀行《你理財理你》防詐與傳承講座、公視《一字千金 – 筆武大匯》。

鄭堯駿
鄭堯駿 律師
網路新創執業律師

我是鄭堯駿律師。仔細聆聽客戶的需求，有效而快速地掌握問題，並運用深入淺出的話語為客戶分析法律問題，縮短客戶與法律間的距離，讓每位客戶都能不再為案件煩惱，是我從事律師業務以來最大的動力。 讓每個案件不單只是追求勝訴判決，而是能站在當事人的角度，釜底抽薪地解決問題，這是我所秉持的理念。

劉薰蕙
劉薰蕙 律師
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劉薰蕙律師於民國103年通過中華民國律師高考後，承辦過各類刑事、民事、家事案件，擅長各類調解、和解、訴訟技巧，有豐富的訴訟經驗,同時處理過多件棘手之重大刑事案件、金融案件、性侵害、兒童及少年性剝削防制條例等案件，後於民國108年考取中華人民共和國國家統一法律職業資格考試及格，有多年之辦案經驗。

陳宏毅
陳宏毅 律師
網路新創執業律師

案件沒有絕對的輸贏，我會盡力做到把關及解說者的角色，不讓法律只存在艱澀難懂的刻板印象，爭取對客戶最大的權益及保障。

黃華駿
黃華駿 律師
網路新創執業律師

黃華駿律師具有台灣及澳洲律師執照，擅長涉外業務，主要負責解決外商之在台涉訟案件以及台商跨境糾紛，並擔任多家企業之法律顧問。案件範圍除傳統民刑事訴訟外，亦及於勞動法規、證券交易法、強制執行法、虛擬貨幣及 Fintech 等多元領域，曾為國內外知名虛擬貨幣公司出具法律意見書；並曾協助台灣及大陸大型企業進軍澳洲，及協助國內外大型客戶非訟案件之中英文契約草擬、契約審查，及國內外客戶進行法律盡職調查出具法律意見等。

董書岳
董書岳 律師
網路新創執業律師

董書岳律師現執業於台中，以其深厚的法學底蘊與精湛的訴訟策略見長。董律師曾多年擔任法院法官助理，這段寶貴的實務經歷，使其具備訴訟核心事務的優勢：不僅精通法律條文的適用，更深入掌握法院內部的審判思維、案件評議邏輯以及證據取捨的關鍵標準。 轉任律師後，董律師專注於各類複雜訴訟事務。憑藉著「從院方視角出發」的獨特洞察力，他能精確預判案件策略，並在書狀撰擬與法庭辯論中，直擊爭點核心，為當事人爭取最大權益。

鍾欣紘
鍾欣紘 律師
網路新創執業律師

我曾經手過各類刑事、民事、行政事件，無論是涉及違反銀行法、詐欺、業務侵占、車禍糾紛、撤銷詐害債權、勞工保險爭議等，過去擔任公司法務及稽核期間，讓我能較為敏銳地察覺公司經營上可能碰觸到的各類風險，也因為豐富的演講經驗，讓我能夠更快速的掌握每位客戶的需求，更加細心與耐心處理每位客戶付託之疑難及問題，直接切入問題的核心，以爭取客戶的最佳利益。

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