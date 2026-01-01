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車禍和解書

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車禍鑑定是在發生車禍後，由「車禍鑑定委員會」這個公正第三方釐清車禍肇事責任，那麼，車禍鑑定申請要怎麼進行？流程會是什麼？如果對車禍鑑定結果不服的話，可以怎麼保障自己的權利呢？

車禍和解書範本免費下載！律師專業教學和解書3重點！

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車禍和解書哪裡買？該怎麼寫才有法律效力？談車禍和解有哪些需要注意的地方？來來來！資深律師提供免費車禍和解書範例給你下載，也教你看和解書內要包含哪些條款才有保障！最後也提供車禍和解地點跟時效注意事項，幫你順利和解！

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車禍和解怎麼談？真的只有6個月，時間錯過就不再！

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車禍和解是輕微交通事故最常見的處理方式，但車禍和解談判流程前要做什麼事前準備？車禍和解時該怎麼談、地點選哪裡，以及金額數字多寡，甚至車禍和解書內容的寫法都會影響和解結果，萬一真的和解不成或事後反悔，又該怎麼處理呢？來聽聽車禍律師的意見！

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【借車 車禍】車子借人出車禍，車主要負借車連帶責任嗎？

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車子借人出車禍怎麼辦？車子被撞如何求償？車借別人開，發生意外我也要賠嗎？車主會有連帶賠償責任嗎？讓車禍律師告訴你，發生借車車禍時，車主有哪些權利！

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車禍過失怎麼判斷？釐清車禍責任歸屬，有機會省下賠償金！

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發生車禍上網查維修費之前，先了解車禍責任歸屬，釐清車禍過失；當車禍雙方都受傷、車子毀損，到底是由肇事者單獨賠償，還是被撞的人也要分擔呢？又該賠多少？車禍律師通通告訴你。

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