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車禍和解是輕微交通事故最常見的處理方式，但車禍和解談判流程前要做什麼事前準備？車禍和解時該怎麼談、地點選哪裡，以及金額數字多寡，甚至車禍和解書內容的寫法都會影響和解結果，萬一真的和解不成或事後反悔，又該怎麼處理呢？來聽聽車禍律師的意見！
車子借人出車禍怎麼辦？車子被撞如何求償？車借別人開，發生意外我也要賠嗎？車主會有連帶賠償責任嗎？讓車禍律師告訴你，發生借車車禍時，車主有哪些權利！
發生車禍上網查維修費之前，先了解車禍責任歸屬，釐清車禍過失；當車禍雙方都受傷、車子毀損，到底是由肇事者單獨賠償，還是被撞的人也要分擔呢？又該賠多少？車禍律師通通告訴你。
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