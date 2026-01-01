偽造文書罪是什麼？如果只是偷拿爸媽的印章蓋在成績單上也叫偽造文書嗎？偽造文書告訴乃論罪責嗎？如果想要提起偽造文書公訴又該怎麼做？偽造文書可以易科罰金嗎？有沒有偽造文書案例可以跟讀者分享？本文就讓律師一次告訴你！