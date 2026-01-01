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車手是什麼？車手觸犯什麼罪？車手刑責多重？車手初犯可以緩刑嗎？未成年車手的家長要負責賠錢嗎？本文中資深刑事律師將會告訴你詐騙車手判刑多久、被騙去當車手該怎麼辦，還會附上詐欺車手法院判決讓你一次看懂。
詐欺罪是什麼？刑法法條與構成要件有哪些？詐欺是公訴罪嗎？讓資深刑事律師為你解析刑法詐欺罪定義，了解詐欺罪追訴期多長、刑責多重、要關�多久，以及詐欺罪的提告方式，如果還有問題，文末也提供免費法律諮詢。
警示帳戶是什麼？為什麼銀行帳戶會變警示帳戶？被凍結的銀行警示戶要怎麼解除？懷疑自己受騙該如何用165查詢警示帳戶？本文中律師整理了金融機構警示帳戶／衍生管制帳戶的定義與限制，說明警示帳戶解除流程讓你掌握自救方法！
偽造文書罪是什麼？如果只是偷拿爸媽的印章蓋在成績單上也叫偽造文書嗎？偽造文書告訴乃論罪責嗎？如果想要提起偽造文書公訴又該怎麼做？偽造文書可以易科罰金嗎？有沒有偽造文書案例可以跟讀者分享？本文就讓律師一次告訴你！
感情詐騙是什麼？常見的網路愛情詐騙手法、感情詐騙套路有哪些？要怎麼判斷是不是遇到感情詐騙？愛情詐騙有什麼特徵？遇到感情詐騙怎麼辦？讓專業律師帶你破除愛情詐騙陷阱、聰明追愛不受騙！
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