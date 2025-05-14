車禍處理SOP必備！現場處置、報案、理賠7步驟搞定！

一、車禍處理流程SOP

車禍是很普遍的意外，根據警政署統計，2019年的交通事故總共發生341,972件，其中造成1,849人死亡與456,378人受傷。

如果不幸發生車禍，請先不要慌張，謹記下列幾個步驟，好好地把意外圓滿解決！

第一步

車禍發生當下，車主應立即停車，打開雙黃燈，並下車拿三角警示牌立在車後方30公尺至100公尺處（可以看當下的路況跟車速下去判斷距離，車速越快就放越遠），提醒後方來車避免追撞，同時檢視自己與對方身體、車輛損害的狀況。

第二步

如果現場有人員傷亡，先撥打119請救護車前來急救或送醫治療（注意！千萬不要使用肇事車輛移送傷患），救護車離開前可以詢問傷者姓名以及送去哪家醫院，再撥打110報警。

律師建議，不管車禍大小都要報警留下紀錄比較保險，很多車主覺得小車禍私下和解就結束，但最後卻被告肇事逃逸，加上沒報警跟相關紀錄，跟保險公司申請理賠時可能會困難重重。

若遇到肇事者逃逸，請不要放棄，盡量記下對方的車號、車型、顏色，向警局報案，並在現場原地等候派員處理，警方至肇事逃逸現場處理或受理報案後，會先以雙掛號通知肇事車主，再跟駕駛人約時間調查，同時會以電話通知報案當事人同時到案說明，這類的車禍處理時間大約需要10到15天。

目前政府是強制汽、機車都要投保強制責任險，因此在110報案後，也要打電話聯絡你的保險公司報案（可撥打24小時客服專線0800電話號碼），通知你所屬的業務專員或請保險公司派人到現場參與、協助流程處理，同時問清楚後續理賠程序該怎麼做、需要什麼資料等，以確保自身保險權益。

第三步

在警察到現場之前，車主最好不要輕易挪動車輛，保持現場樣貌以利警察採證，如果自身狀況允許，也可以先自己拍照蒐證，除了車身前後左右、車頂、底盤等，用遠近不同角度拍攝車輛撞擊點，例如與對方車輛相對位置；近照的話建議放支筆、紙或其他可以當作比例尺的東西，比較好辨識大小，另外煞車痕長度、擋泥板凹陷程度、底盤有無異物或毀損等也都是可以蒐集的資訊，對方的車況也比照辦理。

有必要且方便的話，最好能尋找現場目擊者，留下聯繫資料，作為日後訴訟的保留證人；或是調閱附近店家的監視器，記錄十字路口的紅綠燈秒數，以備將來不時之需。

第四步

警方到場時通常有一套車禍處理sop，會進行拍攝、測量及繪製事故現場圖，作為之後初步判斷肇責的依據，另外也會對車主做酒精、藥物檢測（如果對方傷重或死亡，可要求另外採檢做測試），並了解是否為無照駕駛，接下來就是做筆錄。

第五步

其實並不是所有的車禍事故報警後都會做筆錄，只有車禍造成「人員受傷、死亡」時才會需要做筆錄。這是根據刑事訴訟法第41條、第100-2條的要求，對「犯罪嫌疑人」進行詢問時要製作紀錄。

車禍筆錄的流程依照刑事訴訟法第100-1條（註一），會採全程錄音、錄影，因此不用擔心會出現電影中被竄改筆錄的情節。

車禍筆錄流程如下：

首先會進行「人別訊問」，簡單來說就是確認當事人雙方的身分。 接下來會告知「案由」，也就是為什麼請你來做筆錄，通常有人員傷亡都會是觸犯「過失傷害罪」。 緊接著告知當事人有緘默權：「你有權保持沉默，否則所說的一切將成為呈堂證供」。 再來是告知當事人有請律師的權利（註二）。 然後就進入正題詢問，當事人可以詳細描述意外狀況，如果身上有小傷也可以請警方拍照，盡量越完整越好，也可以將行車記錄器跟自行蒐集的照片提供給警方（但自己要留下備份檔），做完筆錄後警察會朗讀筆錄內容，當事人有問題記得要提出釐清或修正，確認後再簽名。方便的話可以記下警員姓名或代號及所屬單位。

車禍筆錄具有法律上的證明效力，之後檢察官決定要不要起訴、法官決定要不要判刑，都會根據筆錄上的問答做判斷，因此製作筆錄時請一定要小心、謹慎回答，如果擔心自己亂講話，可以請律師陪同做筆錄，雖然律師不能代替當事者回答問題，但有一個懂法律及車禍處理程序的專業人士從旁協助，能幫助當事人鎮定；其次，律師也能避免當事人被「誘導訊問」，講出對自己不利的話。

第六步

車禍�處理進度告一個段落後，警察會提供報案三聯單給雙方，上頭有詳細指示，日後可以向處理車禍的警局調車禍資料。

依照道路交通事故處理辦法第13條，車禍的當事人或利害關係人可以向警察索取下列資料：

車禍當下： 警方會提供「 登記聯單 」（也可以主動跟警方索取），上面有一些基本指示，教當事人怎麼去管轄警局調閱車禍資料，作為之後申請理賠與車禍鑑定的依據。

警方會提供「 」（也可以主動跟警方索取），上面有一些基本指示，教當事人怎麼去管轄警局調閱車禍資料，作為之後申請理賠與車禍鑑定的依據。 車禍7日後： 可以向管轄警局申請車禍現場圖與現場照片。

可以向管轄警局申請車禍現場圖與現場照片。 車禍30日後： 可以申請道路交通事故初步分析研判表，看警方初步判定的肇責。

第七步

根據汽車保險條例第34條規定，不論是強制險或其他任意險的理賠申請，車主都必須要在事故發生後5日內將車開至原廠或指定修理廠估價，同時攜帶填寫好的理賠申請書、保險卡/單、行照、駕照、印章到保險公司辦理。

而拿到警察提供的車禍現場圖與現場照片、車禍初判表後，如果不服初判表的結果可以自費進行車禍鑑定，之後看是要走車禍和解、車禍調解流程，還是要直接提出告訴。

下方提供車禍處理流程圖給大家參考：