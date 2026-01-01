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失業補助其實可以分成「失業給付、職業訓練生活津貼、提早就業津貼」3種，這些失業補助的資格、金額、期間有什麼不同？申請又要哪些文件？律師彙整了常見的失業補助金資訊與地點，讓大家一次了解。
失業補助有多少彈性？是不是可以重複領？自願離職真的完全沒機會申請嗎？領取失業補助金期間，健保給付免費到底是不是都市傳說？讓律師告訴你，失業除了有錢領，還可以上課學技能！彙整了常見的補助資訊與地點，讓大家一次了解。如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
資遣費英文為severance pay，是被公司開除時的一筆救助金，但不是所有失去工作的情況都能拿資遣費！本文中勞資律師將與你分享勞基法中的資遣規定、非自願離職資遣費算法與資遣費計算方式，幫您了解資遣費怎麼算！
謀職假是被資遣勞工擁有的其中一項權利，但謀職假有幾天？請謀職假薪水會有影響嗎？謀職假計算感覺很複雜，如果雇主要求我提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？放心，關於資遣謀職假的種種，讓律師舉例介紹給你聽！
突然被資遣措手不及！？老闆該給你的資遣預告（工資）、非自願離職資遣費、謀職假、非自願離職證明等相關權利你都有拿到嗎？害怕自己被資遣讓新公司知道？非自願離職證明書對公司影響有哪些？律師來告訴你有哪些法條和補助可以幫你度難關！
調職或是其他工作上的變動，對勞工們來說都是影響非常大的事情，像是有沒有遇過上班地點明明在台北，某天上班時，老闆卻突然請你到高雄分店工作？或是突然調派不同部門？這樣的調職是合法的嗎？律師將介紹調職五原則，並告訴你，如果雇主不遵守調職五原則的話，可以怎麼做？
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