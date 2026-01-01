車禍初判表是什麼？事故30天後務必申請的免費文件！

發生車禍事故後一定要申請車禍初判表嗎？專業車禍律師幫你整理初判表去哪申請、申請流程以及要花多少時間跟費用？還會教你初判表怎麼看肇責比例，與登記聯單和車禍鑑定報告有什麼差別，還有若不服初判表結果又該怎麼做？文末也分享實際經驗，讓你遇到車禍不再心慌！