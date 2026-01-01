首頁 / 智慧財產權 / 著作權
SWAG主播夢夢的「性愛影片」遭外流盜賣，夢夢認為自己的著作權被侵害，揚言要提告，究竟A片有沒有著作權？評斷標準是什麼？又為什麼近年法院對A片著作權的認定有改變？到底夢夢有沒有資格提告？律師帶你解析，文末也提供免費法律諮詢服務。
著作權（版權）可以維護創作者的權利，保護著作人本身與作品，然而著作人格權與著作財產權是什麼？如何完成著作權註冊？如何在不違反著作權合理使用範圍內使用網路資源？律師將於這篇與您分享著作權法抄襲與著作權的內容。
肖像權定義是什麼？符合哪些條件就算侵害肖像權？有人盜用我的照片，我能求償嗎？讓律師為你解析法律上肖像權的規範，並提供您肖像權同意書範本，�同時教你在簽肖像權同意書之前，要注意什麼！
Lo-Fi House抄襲事件震驚整個設計圈，主打風格清新的室內改造設計團隊，不時在YouTube上分享家居改造的影片與設計師進行繪畫創作的過程，部分作品也有進行販售的商業行為，但4月底卻在Dcard傳出抄襲風波，網友整理出一系列創作片段，畫面都是設計師看著手機圖庫的圖片進行繪製，連官網上標示原創的作品都可以在網路搜尋到一模一樣的原作，不僅引起設計界嘩然，也點燃原作者及粉絲的憤怒。而什麼是抄襲？判定抄襲的條件？以及抄襲有沒有違法？律師帶你從頭分析，文末也提供免費法律諮詢服務。
在網路上剪輯電影片段，以「x分鐘看完x電影」爆紅的Youtuber谷阿莫，因涉嫌侵害影視著作權被多家片商起訴，但他主張自己是「二創（二次創作）」，而且是「合理使用」範圍，因此並不違法。但這個說法對嗎？法院買單嗎？二創就合法嗎？至於合理使用原則是什麼？谷阿莫的官司最後是什麼結局？律師帶你繼續看下去。（文末提供免費法律諮詢）
LINE
免費諮詢
台北市松山區復興北路167號9樓之1
02-7755-1985
[email protected]
隱私權政策
法律知識文章
相關連結
Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.