有不少勞雇契約的內容中有「最低服務年限」的約定，每當看見「員工最少須做滿幾年才可以離開，否則就要扣錢、罰違約金」等約定項目，內心都會忐忑不安，懷疑自己到底簽的是勞雇契約還是賣身契？ 其實「最低服務年限」的條款不見得都是合法的！律師這篇將為您解惑。