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首次提出離職之前，除了參考親朋好友或廣大網友的離職經驗之外，也需要注意勞基法上面關於離職預告的相關規定，我們提供相關的離職流程，以及離職注意事項，協助您順利提出離職！

離職預告期天數怎麼算？勞基法離職4要點，幫你合法離職！

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離職預告是什麼？離職一定要一個月前提嗎？勞基法離職預告期要多久？傳Line或口頭跟老闆提辭職有法律效力嗎？律師整理勞工提離職最常見的問題，並說明2026年離職法規、離職預告期間天數計算方式、離職沒預告會有什麼法律問題，以及老闆不同意離職怎麼辦！

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離職原因、時間點看這裡！跟老闆分手離職理由就醬說！

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離職原因該怎麼說是不是很讓人頭疼？法律有特別規定離職原因與資遣原因嗎？有沒有2021年離職原因排行榜可以參考？如果今天是新人離職理由有任何不同嗎？新公司主管面試問離職原因該怎麼回答？本文就讓律師一次告訴你，面試時離職理由請這樣說最恰當！

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雇主要求最低服務年限是合法的嗎？不想「賣身」又怕違約，快來了解最低服務年限條款！

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有不少勞雇契約的內容中有「最低服務年限」的約定，每當看見「員工最少須做滿幾年才可以離開，否則就要扣錢、罰違約金」等約定項目，內心都會忐忑不安，懷疑自己到底簽的是勞雇契約還是賣身契？ 其實「最低服務年限」的條款不見得都是合法的！律師這篇將為您解惑。

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